Qué hacer hoy sábado 7 de noviembre en CDMX: agenda de actividades y conciertos por alcaldía

La oferta incluye festivales masivos en el Zócalo, conciertos electrónicos y de rock, exposiciones de arte y actividades gratuitas para toda la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México concentra este sábado una agenda cultural y musical repartida en al menos ocho alcaldías con propuestas que combinan música, teatro, festivales y actividades culturales para toda la familia.

La oferta incluye festivales masivos en el Zócalo, conciertos electrónicos y de rock, anarco-cumbia, exposiciones de arte y actividades gratuitas.

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Video promocional sobre una presentación cultural en el Zócalo de la Ciudad de México programada para el sábado 7 de noviembre a las 17:30 horas con entrada libre. (Secretaría de Cultura/Redes sociales)

Cuauhtémoc concentra la mayor oferta cultural

La Fiesta de Culturas Comunitarias muestra el trabajo de los Semilleros Creativos y subraya el diálogo con las expresiones y tradiciones de las culturas originarias. (Gobierno de México)

La alcaldía central reúne la actividad más densa del día, con eventos gratuitos que van desde la música hasta el teatro. El Zócalo capitalino será sede, desde las 17:30 horas, de la Fiesta de Culturas Comunitarias “Voces Vivas”, con la participación de más de mil niñas y niños de 28 estados del país.

El espectáculo central, titulado “Voces vivas, salvando al fuego”, incluirá proyecciones sobre la fachada del Palacio Nacional, además de presentaciones de la Orquesta de Música Tradicional Mexicana y el Coro Nacional Comunitario. La entrada es gratuita.

En el Museo de Arte de la SHCP (calle Moneda 4), la banda Bakemono ofrecerá un concierto gratuito a las 12:00 horas, dentro del programa “Hacienda es Patrimonio Cultural”. Por la noche, a las 19:00 horas, el pianista Gonzalo Gutiérrez dará un recital gratuito en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con cupo limitado.

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El Museo de Arte Popular exhibe en su patio una muestra de piñatas artesanales elaboradas sobre ollas de barro, alusivas a los 200 años de relaciones entre México y Francia. El costo de entrada es de 60 pesos, con acceso gratuito para menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y artesanos.

El Centro Cultural José Martí ofrece dos funciones de teatro comunitario sin costo: a las 12:00 horas y a las 16:00 horas, esta última con la obra “No hay mal que dure 100 años”, montada por el Colectivo Voces de Colibrí.

Otras actividades en la demarcación incluyen el Gran Salón México 2026, feria de ilustración en LAGUNA (Doctor Lucio 181) con más de 20 artistas y venta de fanzines y cerámica de 11:00 a 19:00 horas; la exposición “Aquelarre” en el Museo de Sitio Sor Juana Inés de la Cruz; una función de cine mexicano gratuita en el Salón Cinematógrafo Fósforo a las 18:00 horas; y la inauguración de la instalación “Laberinto Borges” en el Museo de la Ciudad de México, a las 13:30 horas con entrada libre.

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Miguel Hidalgo ofrece actividades del Mes de Japón

El museo de Antropología celebra el Mes de Japón(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo Nacional de Antropología, en Polanco, desarrolla dos actividades gratuitas con cupo limitado a 20 personas cada una, dentro de la programación del Mes de Japón: un taller de caligrafía shodō de 10:00 a 11:30 horas y una ceremonia del té sadō de 12:00 a 13:30 horas.

Sobre Paseo de la Reforma continúa abierta las 24 horas y hasta el domingo la exposición al aire libre Camino a la Luz, con 22 esculturas luminosas de gran formato entre el Ángel de la Independencia y el acceso principal a Chapultepec. Incluye catrinas, calaveras, xoloitzcuintles y flores de cempasúchil.

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Benito Juárez celebra cultura asiática

La jornada arranca a las 12:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Cultural La Pirámide, en San Pedro de los Pinos, recibe la cuarta edición del festival Asian Day, con música, danza y actividades relacionadas con las culturas de Japón, Corea, Tailandia y China.

La jornada arranca a las 12:00 horas.

Iztapalapa presenta teatro familiar

Iztapalapa dos funciones gratuitas de teatro con títeres sobre la leyenda de La Llorona (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Barco Utopía, dentro del Parque Lineal Periférico Oriente, se ofrecen dos funciones gratuitas de teatro con títeres sobre la leyenda de La Llorona, inspirada en la diosa Cihuacóatl.

Los horarios son a las 14:00 y a las 16:00 horas.

Xochimilco y Coyoacán con música en vivo

Amandititita tendrá concierto en Xochimilco este 7 de noviembre (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

El Deportivo Xochimilco, en la colonia Xaltocan, abre su jornada musical a las 15:00 horas con el artista MI$HA, como antesala al concierto de Amandititita, dentro del ciclo Cuicatl.

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En Coyoacán, Quarry Studios será sede del Festival Hipnosis, dedicado al rock alternativo, la psicodelia y los sonidos experimentales. El cartel incluye a Future Islands, Kim Gordon, Melvins, Sunn O))), Connan Mockasin y The Lemon Twigs, entre otros.

La demarcación también ofrece, durante todo el fin de semana desde las 12:00 horas, un tour guiado a pie por el Centro de Coyoacán con costo de 480 pesos, que recorre la Capilla de San Antonio de Padua, la casa de Salvador Novo, la Fonoteca Nacional, el Jardín Hidalgo y el Museo Frida Kahlo.

Tlalpan ofrece concierto sinfónico infantil

Habrá descuento de 50% para estudiantes, docentes y adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Cultural Ollin Yoliztli, en Periférico Sur 5141, presenta a las 18:00 horas un concierto de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México dirigido a niñas y niños, que combina música sinfónica con narración e ilustraciones. Habrá descuento de 50% para estudiantes, docentes y adultos mayores.

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Otros eventos masivos en la capital

El cantante Morat se presenta a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, mientras que Cemican ofrece un concierto en el Foro Veintiocho, en la colonia San Rafael (Archivo)

El festival Ultra México 2026 continúa su primera jornada en la Explanada del Estadio Banorte desde las 16:00 horas, con presentaciones de Bautista, ARTBAT, Boris Brejcha, Steve Angello y Hardwell.

El cantante Morat se presenta a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, mientras que Cemican ofrece un concierto en el Foro Veintiocho, en la colonia San Rafael, con puertas a las 19:00 horas y boletos desde 350 pesos. El Circo Volador, en la colonia Jamaica, recibe el Capital Extremo Fest, dedicado al metal.

Para los amantes de la gastronomía tradicional, PILARES Tlacopan desarrolla el Festival Cultural Gastronómico Magueyero, de 10:00 a 19:30 horas, con entrada gratuita y venta de pulques y curados.

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Gustavo A. Madero: cine gratuito con Tarantino en el Futurama

El Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional (IPN), colonia Lindavista, desarrolla durante noviembre un ciclo de cine dedicado a Quentin Tarantino, con entrada libre.

La cartelera reúne ocho títulos emblemáticos de la filmografía del director estadounidense, desde “Perros de reserva” (1992) hasta su obra más reciente con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

Las funciones de hoy sábado 7 de noviembre son a las 12:00 y a las 17:00 horas, con acceso gratuito.

Además, se confirmó que el FARO Indios Verdes celebra su 17 aniversario con la “Pachanga para Nuestras Infancias” este mismo sábado, por lo que Gustavo A. Madero reúne hoy dos propuestas culturales gratuitas distintas en la demarcación.

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