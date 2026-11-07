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Bandido vence a Soberano Jr. en la Arena México, pero termina sin máscara tras una brutal batalla en la Arena México del CMLL

El campeón de ROH salió victorioso junto a Titán y Neón, pero el ‘Lujo de la lucha libre’ le destrozó la tapa y continuó con las provocaciones después del combate

(Foto: Diego Cedrix)
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La rivalidad entre Bandido y Soberano Jr. sumó un nuevo capítulo de violencia en la Arena México. Aunque el luchador lagunero consiguió una victoria junto a Titán y Neón durante el Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), el resultado deportivo pasó a segundo plano después de que el actual monarca de Ring of Honor (ROH) terminara con su máscara destrozada y recibiera una serie de castigos que dejaron claro que su enfrentamiento con el rudo está lejos de concluir.

La función del viernes 6 de noviembre estuvo marcada por la intensidad con la que ambos gladiadores llevaron sus diferencias al cuadrilátero. Bandido llegó acompañado por Titán y Neón para medirse a Soberano Jr., Averno y Bárbaro Cavernario, tres integrantes del bando rudo que encontraron en el campeón de ROH al principal objetivo de sus ataques.

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(Foto: Diego Cedrix)
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Desde los primeros instantes, el panorama se complicó para El Más Buscado. Soberano Jr. encabezó las agresiones en su contra, mientras Averno y Bárbaro Cavernario aprovecharon cada oportunidad para sumarse a los castigos. La superioridad numérica y los constantes ataques provocaron que Bandido tuviera que soportar una auténtica pesadilla durante buena parte del encuentro.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Sin embargo, el momento más polémico llegó cuando Soberano Jr. consiguió romperle la máscara a su adversario. El llamado Lujo de la Lucha Libre no se conformó con ese gesto y mantuvo la intensidad de sus ofensivas hasta los últimos momentos de la contienda.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Aunque el resultado favoreció a la tercia técnica, la derrota no impidió que Soberano Jr. continuara con sus provocaciones. Después de concluir el enfrentamiento, regresó al ring para destruir las máscaras que algunos aficionados le arrojaron a Bandido, una acción que volvió a encender los ánimos y anticipó que todavía quedan cuentas pendientes entre los dos luchadores.

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(Foto: Diego Cedrix)
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Por ahora, no existe una resolución definitiva para esta rivalidad, pero lo ocurrido en la Catedral de la Lucha Libre dejó abierta la posibilidad de que ambos vuelvan a encontrarse en una batalla de mayores consecuencias.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Volador Jr. amenaza con destruir a sus antiguos compañeros

Otro de los enfrentamientos que acaparó la atención del público fue el choque entre Los Depredadores y Las Fieras del Ring, agrupaciones que anteriormente compartieron filas bajo el liderazgo de Volador Jr.

La confrontación terminó con una victoria por descalificación para los actuales Campeones Nacionales de Parejas del CMLL. El desenlace estuvo rodeado de confusión, pues durante los instantes finales los integrantes de ambos bandos comenzaron a quitarse las máscaras entre sí.

No obstante, el réferi Tigre Infante solamente alcanzó a observar cuando Volador Jr., conocido como El Depredador del Aire, despojó de su tapa a Black Tiger. Esa acción fue suficiente para determinar la descalificación y conceder el triunfo a los rudos.

Una vez concluida la batalla, Volador Jr. dejó claro que no piensa reconciliarse con quienes alguna vez fueron sus compañeros y lanzó una advertencia directa: “Yo los hice y yo los voy a deshacer uno por uno”.

El experimentado gladiador también propuso resolver sus diferencias mediante enfrentamientos individuales para el próximo Viernes Espectacular. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con sus desafíos, fue sorprendido por un ataque a traición junto a Vegas Depredador.

Resultados del Viernes Espectacular del CMLL

La cartelera del 6 de noviembre también presentó otros encuentros que mantuvieron la actividad en la Arena México.

En un combate relámpago, Yutani consiguió imponerse a Rey Pegasus cuando solamente faltaban nueve segundos para que terminara el límite establecido en el cronómetro.

Por su parte, Xelhua y Guerrero Maya Jr. consiguieron superar en dos de tres caídas a El Galeón Fantasma, integrado por Zandokan Jr. y Difunto.

En otro enfrentamiento de relevos, Feroz, Infarto y Cerebro Negro Jr. consiguieron la victoria ante Infinito y Los Pantera, dupla conformada por Hijo del Pantera y Pantera Jr., también en dos de tres caídas.

Finalmente, Alexius y Péndulo resolvieron su compromiso ante Poseidón y Makará en una sola caída.

De esta manera, el Viernes Espectacular dejó varios asuntos pendientes para las próximas funciones del CMLL. Sin embargo, el enfrentamiento entre Bandido y Soberano Jr. se convirtió en uno de los episodios más llamativos de la noche, especialmente por la destrucción de la máscara del campeón de ROH y las provocaciones que continuaron incluso después de sonar la campana.

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