Quién es la exregidora detenida en Veracruz a quien relacionan con el crimen organizado

La ex regodira aparace en el registro nacional de detenciones Foto: Facebook Priscilla Illescas

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Gloria Priscila Carrera Illescas, exregidora de Morena en Tierra Blanca, fue detenida la madrugada del viernes 6 de noviembre en Alvarado, Veracruz, y quedó a disposición de la FGR sin que las autoridades informaran el delito que se le atribuye ni la existencia de una orden de aprehensión. El caso también involucró a personal del IMSS y ocurre mientras circulan versiones no confirmadas sobre presuntos vínculos de la exfuncionaria con integrantes de la delincuencia organizada.

El Registro Nacional de Detenciones ubicó el aseguramiento a las 5:12 horas en la colonia Lomas del Sol, dentro de la zona conocida como Riviera Veracruzana, en el municipio de Alvarado. La captura registró a la SSPC como la corporación responsable y señaló que Carrera Illescas permanecía en traslado hacia instalaciones federales en Veracruz al momento de la consulta.

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La exregidora ocupó la tercera regiduría del Ayuntamiento de Tierra Blanca durante el periodo 2022-2025, luego de ser postulada por Morena. En sus perfiles de redes sociales se describía como economista y “morenista de corazón”.

Carrera Illescas compartía en internet publicaciones sobre actividades de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, con quien aparecía en distintas fotografías. También fue identificada como directora de Programas de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Valles, encabezado por el morenista José Juan Gallegos Cárcamo.

La FGR no informó los delitos investigados

Hasta el viernes 6 de noviembre, ni autoridades federales ni estatales habían dado a conocer públicamente los motivos de la detención, los delitos investigados o la situación jurídica de la exregidora. La falta de una comunicación oficial impedía confirmar las versiones que la relacionaban con un supuesto caso de acoso contra periodistas.

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La información disponible también señalaba que Gloria Priscila Carrera habría sido detenida junto con José Roberto López, a quien se le identificaba como presunto dirigente regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una zona que abarca Tierra Blanca y Tuxtepec. Esa versión no había sido confirmada por la FGR ni por la SSPC.

En versiones difundidas tras el operativo, la exregidora fue relacionada con Margarita Corro Mendoza, diputada federal de Morena por el distrito 17. En 2019, la legisladora reconoció que era comadre de Francisco Navarrete Serna, señalado como presunto líder del CJNG y asesinado el 30 de mayo de 2020 en Tierra Blanca.

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Carrera Illescas también habría buscado una coordinación distrital federal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, con la intención de contender por una diputación federal en la Cuenca del Papaloapan. Funcionarios municipales de Tres Valles le atribuían influencia en la administración local y la identificaban además como directora administrativa.

Gloria iba a evenos y se sacaba dotos con la gobernadora Rocípo Nahle

El operativo incluyó detenciones de trabajadores del IMSS

La captura de la exregidora fue ubicada dentro del llamado Operativo Enjambre, una movilización federal en la que también fueron asegurados trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entre ellos figuró Antonio “N”, director de la Unidad de Medicina Familiar 61, localizada en Córdoba.

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Antonio “N” fue detenido en el municipio de Fortín junto con otros trabajadores adscritos a esa unidad médica. Las personas aseguradas fueron trasladadas a instalaciones de la FGR en Veracruz, donde quedaron a disposición de autoridades federales.

La lista difundida sobre el operativo incluyó a Inti “N”, presuntamente relacionado con la representación sindical del sector salud, así como a Andrés “N” y Eduardo “N”, trabajadores del Hospital General Regional de Orizaba. Ellos laboraban en las áreas de Higiene y Limpieza y camillería, respectivamente.

También se mencionó a Roberto “N”, responsable de la UMF 61, como presunta pareja sentimental de la exregidora. La información no precisó los cargos que enfrentarían las personas detenidas ni estableció una relación oficial entre los aseguramientos de Alvarado, Fortín, Córdoba y Orizaba.

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En las inmediaciones de la FGR en el puerto de Veracruz se registró una movilización de al menos 20 vehículos con elementos de la SSPC y de la Marina. Algunos automóviles eran blindados, de acuerdo con los reportes sobre el despliegue.

La detención de Gloria Priscila Carrera Illescas quedó sujeta a las determinaciones de la FGR y de las autoridades judiciales competentes. Hasta que exista una resolución, la exregidora y las demás personas aseguradas mantienen la presunción de inocencia.