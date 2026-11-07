América Latina

Líderes internacionales saludan a Pedro Alliana tras su asunción como nuevo presidente de Paraguay

El mandatario recibió varios mensajes de mandatarios como Keiko Fujimori, Raúl Mulino y Lula da Silva, entre otros, quienes afirmaron su compromiso de mantener los vínculos diplomáticos

Pedro Alliana asumió el viernes como nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña (REUTERS/Cesar Olmedo)
Pedro Alliana asumió el viernes como nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña (REUTERS/Cesar Olmedo)
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En medio de la grave crisis política que atraviesa Paraguay, Pedro Alliana recibió saludos de representantes y Gobiernos de distintos países tras asumir el viernes la Presidencia de la República luego de la destitución de Santiago Peña.

Los mensajes destacaron la continuidad de los vínculos diplomáticos, la cooperación bilateral y el respaldo a la institucionalidad democrática.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, le envió este sábado un mensaje en sus redes sociales: “Expreso mis mejores deseos de éxito al presidente Pedro Alliana, quien asume la conducción de la hermana República del Paraguay tras el proceso de sucesión constitucional. Desde el Perú, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que nos unen, así como nuestro firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región”.

Luiz Inácio Lula da Silva también le deseó total éxito en sus funciones al nuevo presidente de Paraguay, y se mostró listo para comenzar a trabajar juntos. “Le transmito al nuevo presidente de Paraguay, investido en la noche de hoy, mis deseos de total éxito en sus nuevas funciones y de poder trabajar con él de manera abierta, franca y cooperativa, en beneficio del fortalecimiento de la relación bilateral y del avance de la integración en Sudamérica”, aseguró el líder progresista brasileño en un mensaje en sus redes sociales.

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Lula dijo que espera recibir a Alliana en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)
Lula dijo que espera recibir a Alliana en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

Lula, reelegido en octubre para su cuarto mandato no consecutivo, agregó que espera recibir en breve a Alliana en Brasilia para revisar con su nuevo homólogo paraguayo la agenda bilateral y dar un renovado impulso a los lazos de amistad entre los dos países.

Brasil es el principal socio comercial de Paraguay, con el que integra el Mercosur junto a Argentina y Uruguay. Además, los dos países comparten la hidroeléctrica de Itaipú, la mayor de Latinoamérica.

El nuevo mandatario paraguayo respondió a Lula en el mismo mensaje en la plataforma X y dijo que espera mantener una relación fructífera con Brasil. “Estimado presidente, muchas gracias por su felicitación. Nuestras naciones siempre estarán unidas por lazos de fraternidad. Iniciaremos una relación fructífera en homenaje a nuestros pueblos”, afirmó.

José Raúl Mulino y Keiko Fujimori saludaron a Alliana por su asunción como presidente de Paraguay
José Raúl Mulino y Keiko Fujimori saludaron a Alliana por su asunción como presidente de Paraguay

La embajada de Taiwán, en tanto, señaló que continuará trabajando con el Gobierno y el pueblo paraguayo en proyectos de cooperación en salud y educación, el fortalecimiento del comercio bilateral, la promoción de inversiones y la diversificación de la economía. El objetivo, indicó, es generar “más oportunidades y bienestar para nuestros pueblos”.

Por su parte, el Gobierno de Chile saludó a Alliana y le deseó éxito en su gestión, “en beneficio del hermano pueblo paraguayo y de la estabilidad institucional del país”. Además, reafirmó su compromiso con las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y los valores democráticos.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anticipó que mantendrá una conversación con Alliana. “El lunes sostendré una conversación con el nuevo Presidente de Paraguay, Pedro Alliana. La relación bilateral es importante y se lo reiteraré”, afirmó.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, transmitió las felicitaciones de su país al nuevo mandatario paraguayo. “El Estado de Israel felicita al presidente Pedro Alliana con motivo de su asunción a la Presidencia de la República del Paraguay”, indicó en X.

Rubén Ramírez Lezcano, canciller de Paraguay
Rubén Ramírez Lezcano, canciller de Paraguay

“Le deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones y reafirmamos nuestro firme compromiso de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y asociación que unen a nuestros países”, agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay informó que, durante la mañana y por instrucciones de Pedro Alliana, el canciller Rubén Ramírez Lezcano mantuvo conversaciones con Gobiernos de diferentes países para ratificar la continuidad de las líneas de la política exterior del país.

Alliana tomó posesión luego de que el Congreso de Paraguay concluyera el proceso de destitución de Peña, quien permanece en prisión preventiva por pedido de la Fiscalía por el colapso del banco Ueno.

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