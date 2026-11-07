El 92% de las publicaciones en México celebró el triunfo demócrata en elecciones de EEUU, revela estudio

El 43% de las publicaciones en México analizadas rechaza a Trump y castiga al Partido Republicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 92% de la conversación digital en México sobre las elecciones intermedias de Estados Unidos celebró el avance del Partido Demócrata y el contrapeso legislativo frente al gobierno del presidente, Donald Trump, de acuerdo con un estudio de la plataforma de inteligencia digital DINAMIC basado en más de 10 millones de impresiones.

El análisis reportó un nivel de organicidad de 100% y una ausencia total de cuentas automatizadas, señalando que nueve de cada diez menciones reaccionan favorablemente al resultado electoral, mientras que 8% de la conversación expresa polarización, desconfianza hacia los dos partidos o respaldo a posturas conservadoras.

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La plataforma señala que 43% de las publicaciones analizadas rechaza a Trump y castiga al Partido Republicano; 39% celebra la llamada “ola azul” y la recuperación de contrapesos políticos, mientras que 10% reconoce el avance de candidatos latinos en la jornada electoral.

“Los resultados muestran que la conversación digital en México y América Latina no reaccionó con indiferencia ante las elecciones intermedias en Estados Unidos: tomó posición”, dijo Augusto del Río, CEO de DINAMIC.

El estudio ubica la mayor concentración de la conversación en Facebook, con 44% de las interacciones, seguida de Instagram, con 39%. TikTok concentra 11%, X alcanza 5% y YouTube representa 1% de la discusión registrada por la plataforma.

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Rechazo a Trump concentra 43% de la conversación

La principal corriente identificada por DINAMIC es el rechazo a Donald Trump y al Partido Republicano. Este bloque agrupa 43% de las menciones y reúne críticas hacia la administración republicana por sus políticas migratorias, actitudes autoritarias y tensiones económicas, según el reporte.

Las publicaciones analizadas interpretan la pérdida de las mayorías parlamentarias como una sanción del electorado estadounidense contra el partido en el gobierno.

La lectura de este último sector se concentra en los cambios que produciría la nueva correlación de fuerzas en Washington.

La segunda corriente, con 39% de la conversación, celebra la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso. Las menciones incluidas en este grupo presentan el resultado como una recuperación de equilibrios institucionales y un freno al movimiento político encabezado por Trump.

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DINAMIC señala que estas reacciones se enfocan en el inicio de la nueva legislatura, previsto para enero de 2027.

Las audiencias que integran este bloque asocian el resultado con la posibilidad de que el Congreso limite o revise las decisiones de la administración republicana.

Del Río sostiene que el análisis de más de 10 millones de impresiones muestra un respaldo mayoritario al avance demócrata.

“El análisis de más de 10 millones de impresiones, con un nivel de organicidad del 100% y ausencia total de cuentas automatizadas, revela un respaldo ampliamente mayoritario al avance demócrata y al papel de contrapeso institucional frente a Donald Trump”, afirma.

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Avance de candidatos latinos reúne 10% de las menciones

El entusiasmo por los triunfos de candidatos latinos concentra 10% de la conversación digital analizada. DINAMIC identifica mensajes de orgullo y reconocimiento a figuras con raíces hispanas que obtuvieron resultados favorables durante la jornada electoral del 3 de noviembre.

El reporte menciona el caso de Bobby Pulido, cuyo triunfo generó publicaciones, referencias culturales y memes en redes sociales. También incluye la victoria de Gina Hinojosa sobre Greg Abbott en la gubernatura de Texas, que usuarios celebran como un avance para la representación latina.

La plataforma sostiene que estas victorias se convierten en puntos de identificación para las audiencias de la región.

Del Río afirmó que los resultados electorales de Hinojosa y Pulido impulsan una conversación centrada en la presencia de candidatos latinos en espacios de gobierno y representación.

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“El entusiasmo generado por triunfos como los de Gina Hinojosa y Bobby Pulido confirma que la representación latina se ha convertido en un factor de identificación, orgullo e influencia política para las audiencias de la región”, expone el directivo de DINAMIC.

Resistencia conservadora y la desconfianza reúnen 8% de la discusión

El 8% restante de la conversación se divide entre usuarios que cuestionan el sistema bipartidista de Estados Unidos y un bloque que respalda las posiciones nacionalistas y conservadoras vinculadas con la base republicana.

Las publicaciones críticas con ambos partidos señalan que demócratas y republicanos responden a intereses similares. A ese sector se suma una parte menor de usuarios que expresa resistencia ante el resultado electoral y defiende las posturas de la administración de Trump.

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El análisis de DINAMIC señala que el seguimiento a los resultados estatales, la difusión de mapas electorales y las interacciones sobre las victorias latinas concentraron la discusión en plataformas visuales y redes de interacción social.

La jornada del 3 de noviembre reconfigura el equilibrio de poder en Washington, según la información proporcionada por DINAMIC, luego de que los principales medios estadounidenses proyectaran que el Partido Demócrata recuperó el control del Senado y de la Cámara de Representantes.