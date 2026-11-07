México

Mariana Echeverría estalla contra sus ex compañeros de Me Caigo de Risa: “Me parece lo más antiprofesional, lo más infantil”

La conductora se enteró del episodio durante una visita al set contiguo donde ensaya su nuevo proyecto; calificó la actitud de quienes pidieron el cambio como antiprofesional e infantil

A través de un video grabado para redes sociales, la conductora Mariana Echeverría explica una situación ocurrida durante sus ensayos en instalaciones de televisión. (historias/Instagram)

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Mariana Echeverría denunció que integrantes de Me Caigo de Risa (MCDR) pidieron cambiar de área de maquillaje para no coincidir con ella en los foros de Televisa. La conductora calificó el gesto de antiprofesional e infantil y reavivó así la tensión que arrastra desde su salida del programa.

El episodio ocurrió mientras Echeverría ensaya un nuevo proyecto en un set contiguo al de MCDR. La conductora contó en sus redes sociales que fue a saludar a la producción del programa, con la que mantiene buena relación, y ahí se enteró de lo sucedido.

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Dos imágenes contiguas de una mujer de cabello castaño rojizo con distintas expresiones faciales frente a un cabecero acolchado.
El episodio ocurrió mientras Echeverría ensaya un nuevo proyecto en un set contiguo al de MCDR (Captura de Pantalla/Instagram Mariana Echeverría)

¿Qué pasó entre Mariana Echeverría y el elenco de Me Caigo de Risa?

Durante una visita a los foros de Televisa, Mariana Echeverría se enteró de que varios integrantes de “La Familia Disfuncional” pidieron a producción que los cambiaran de área de maquillaje para evitar cruzarse con ella. La conductora respondió calificando la actitud de “antiprofesional” e “infantil”, y recordó que ambos elencos pertenecen a la misma empresa.

“Resulta que algunos hermanos o hermanas disfuncionales pidieron que los cambiaran del área de maquillaje porque iba a entrar yo”, relató Echeverría. Agregó que la situación le pareció “lo más antiprofesional, lo más infantil” y remarcó que, al pertenecer a la misma empresa, podría tocarles compartir otro proyecto en el futuro.

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La conductora también se desmarcó de cualquier responsabilidad en el conflicto. Aseguró que nunca habló mal de ningún integrante de la “Familia Disfuncional” ante los medios, pese al distanciamiento que mantiene con el programa desde hace años.

Hasta el momento se desconoce qué integrantes del elenco solicitaron el cambio de área.

La respuesta de Faisy y Mariazel

Captura de una historia de Instagram con manzanas rojas y verdes, junto con los textos «FAMILIA SANA» y «AMO A MI FAMILIA» sobre un fondo verde
Una historia de Instagram de la cuenta faisirrito presenta varias manzanas acompañada por textos que hacen referencia a la familia. (Faisy/Instagram)

Tras las declaraciones de Echeverría, Faisy, conductor titular de MCDR, publicó en Instagram una fotografía junto a todo el elenco de “La Familia Disfuncional” con el mensaje: “Lo que de verdad importa... los amo, FAMILIA DISFUNCIONAL”.

En la misma publicación participó Mariazel, integrante del programa, quien escribió: “Me siento muy plena en esta etapa de mi vida y me hace muy feliz compartirla con ustedes. Los quiero mucho”.

Una de las historias que llamó la atención fue una dónde se aprecian varias manzanas y menciona “familia sana”, lo que se podría tomar como una indirecta a “no hay manzanas podridas”

Ninguno de los dos mencionó directamente a Echeverría ni el episodio del maquillaje en sus mensajes.

Captura de pantalla de una historia de Instagram donde un grupo de doce personas posa en el escenario de un estudio de televisión
El elenco del programa televisivo Me Caigo de Risa posa en el escenario durante una grabación difundida en redes sociales por el conductor Faisy. (Faisy/Instagram)

El origen del quiebre con Faisy

La 'Familia Disfuncional' celebra el arranque de la temporada 12 de 'Me caigo de risa' en Canal 5
La 'Familia Disfuncional' celebra el arranque de la temporada 12 de Me Caigo de Risa. (FB: ElFaisy )

Echeverría formó parte del elenco de MCDR desde el estreno del programa, el 4 de marzo de 2014, y permaneció hasta la novena temporada. Su salida generó especulaciones que se mantuvieron sin una versión oficial durante años.

En 2024, durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, el conductor Adrián Marcelo reveló en una conversación con otro habitante que la salida de Echeverría estuvo relacionada con roces con Faisy. Según esa versión, el presentador habría señalado que ya no se divertía en el programa, lo que derivó en un cambio de producción y, con ello, en la salida de la conductora.

Faisy ofreció después su propia lectura del conflicto. Según relató, le dijo a Echeverría que ella “rompió algo que le costó”, en referencia al quiebre del programa. La conductora intentó resolver las diferencias, pero no lo logró: “Yo lo intenté arreglar y no se pudo. Entonces dije: ‘¿A qué me voy a meter?’”, explicó.

Por su parte, Echeverría dio su versión en una conversación con Yordi Rosado: dijo que su decisión de dejar el programa se debió a que el ambiente afectaba su paz mental. Faisy, en declaraciones posteriores, sostuvo que “cuando una amistad tan fuerte se quiebra de esa manera, difícilmente puede volver a ser lo que era”.

Críticas previas de Echeverría al elenco actual

También dijo que ya no siente “fomo” por estar fuera del programa, pese a haber afirmado en el pasado que haría ese proyecto “hasta gratis” por lo mucho que disfrutaba participar. (Fotos: Televisa/ Instagram)
También dijo que ya no siente “fomo” por estar fuera del programa, pese a haber afirmado en el pasado que haría ese proyecto “hasta gratis” por lo mucho que disfrutaba participar. (Fotos: Televisa/ Instagram)

El roce actual no es un hecho aislado. En agosto de 2026, Echeverría ya había lanzado críticas al elenco vigente de MCDR, al señalar que varios integrantes “van nada más para cobrar” y ya no se entregan a las dinámicas del programa como ella lo hacía en su etapa.

“Siento que ya muchos, no voy a decir nombres, como que ya van nada más para cobrar y como que ya no se dejan hacer todo, ni se dejan embarrar, ni todos mueren por subirse al escenario inclinado”, declaró en ese momento.

También dijo que ya no siente “fomo” por estar fuera del programa, pese a haber afirmado en el pasado que haría ese proyecto “hasta gratis” por lo mucho que disfrutaba participar.

A esto se sumó un cruce público en marzo de 2026, cuando Echeverría publicó en X un mensaje en el que llamó a un conductor “colgado”, “mentiroso” y “traicionero”, en lo que muchos interpretaron como una referencia a Faisy. Él respondió con ironía: “Si se refiere a mí, le agradezco. Le doy las gracias por mantenerme vigente”.

El camino de Echeverría tras su salida del programa

Después de dejar MCDR, Echeverría participó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México en 2024, de donde fue eliminada en medio de polémica. Su salida del reality estuvo acompañada de una oleada de críticas en redes sociales que, según reportes de ese momento, le cerraron puertas en otros proyectos televisivos.

La conductora se mantuvo alejada de la pantalla durante aproximadamente dos años. Regresó en julio de 2026 como panelista durante ciertas emisiones de la Pregala, Gala y Postgala de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde comparte espacio con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Actualmente, Echeverría se encuentra en ensayos para un nuevo programa, cuyo set está ubicado junto al foro donde se graba la temporada vigente de Me Caigo de Risa, lo que derivó en el episodio del área de maquillaje que reavivó la polémica con sus excompañeros.

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