Alacrán sorprende a pasajeros del Tren Ligero de la CDMX y mujer lo expulsa del vagón con ayuda de un folder

La grabación de una pasajera retirando al pequeño animal por una ventana se viralizó y desató bromas entre internautas.

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Un viaje cotidiano en el transporte público de la Ciudad de México terminó convirtiéndose en una escena que provocó sorpresa, nerviosismo y numerosas bromas en internet. Una pasajera del Tren Ligero tuvo que intervenir para retirar a un pequeño alacrán que apareció dentro de uno de los vagones, situación que quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La grabación llamó la atención por la manera en que la usuaria resolvió el inesperado encuentro con el arácnido: en lugar de intentar atraparlo directamente con las manos, utilizó un folder para conducirlo hacia una de las ventanas y conseguir que abandonara la unidad.

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El episodio ocurrió en la estación Registro Federal, donde otro pasajero habría detectado inicialmente la presencia del animal y alertado sobre lo que sucedía dentro del convoy.

A partir de ese momento, la mujer tomó el objeto que tenía a su alcance y comenzó a maniobrar cuidadosamente para sacar al visitante inesperado. En las imágenes se observa cómo utiliza el folder como una especie de barrera hasta conseguir que el alacrán salga por la ventana del tren.

La escena no tardó en llamar la atención de los internautas, quienes encontraron en el acontecimiento una oportunidad para compartir ocurrencias relacionadas con el transporte público, los viajes y el destino que aparentemente buscaba el pequeño animal.

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Alacrán en el Tren Ligero provoca bromas sobre un viaje a Durango

(Captura de pantalla)

Uno de los aspectos que más comentarios generó fue la supuesta relación entre el alacrán y Durango, entidad mexicana conocida por la presencia de estos animales y por su asociación popular con los escorpiones.

A partir de esa referencia, algunos usuarios comenzaron a bromear con la posibilidad de que el arácnido hubiera abordado el transporte equivocado o estuviera buscando llegar a otro destino.

Entre las reacciones que circularon destacó la pregunta: “¿Dísculpe este tren me deja en Durango?”, una frase que resumió el tono humorístico con el que numerosos internautas reaccionaron a la grabación.

(Captura de pantalla)

Otros aprovecharon para cuestionar los riesgos que pudo representar la presencia del animal dentro de un espacio compartido por decenas de pasajeros, especialmente ante la posibilidad de que alguien tuviera contacto accidental con él.

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La publicación también abrió una conversación sobre las condiciones de seguridad e higiene que deben mantenerse en los sistemas de transporte colectivo, pues algunos usuarios consideraron que este tipo de situaciones requiere atención para evitar incidentes.

Estos fueron los comentarios que dejó el video viral

(Captura de pantalla)

Como suele suceder con las grabaciones que muestran situaciones poco habituales en el transporte público, las reacciones no tardaron en multiplicarse.

Entre los mensajes que dejaron los internautas aparecieron bromas sobre el destino del alacrán, comentarios de sorpresa y advertencias sobre el peligro que podría representar una picadura durante el trayecto.

“Venga no manches, que desgracia podría pasar si pica a alguien”, escribió uno de los usuarios, quien expresó preocupación por la posibilidad de que algún pasajero resultara afectado.

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En contraste, otros prefirieron tomar el acontecimiento con humor y relacionarlo con los destinos de los autobuses y otros medios de transporte.

“El Alacrán andaba perdido buscaba si había llegado a Durango”, fue otra de las respuestas que provocó reacciones entre quienes observaron el video.

También apareció el clásico comentario relacionado con las paradas del transporte público: “Esquina bajaaaaan jajajaj no ma”.

Finalmente, otro internauta resumió su impresión sobre este tipo de acontecimientos con una frase que refleja el asombro que provocó la grabación: “Neta México es un país surrealista con este tipo de situaciones”.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna persona lesionada por el encuentro con el alacrán ni se han dado a conocer mayores detalles sobre cómo llegó el animal al interior del vagón.

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Lo que comenzó como un trayecto habitual terminó con una pasajera improvisando una solución para retirar al inesperado visitante. Mientras tanto, el video continúa generando comentarios y convirtiendo una situación de riesgo potencial en una de las escenas más comentadas por los usuarios de redes sociales.