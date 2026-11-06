Yordi Rosado: “Una vida completa no te va a alcanzar para cometer todos los errores que necesitas”

Yordi Rosado, sentado ante un cartel de «Quiúbole con la adultez», explica que Gaby Vargas dejó de trabajar en los libros de esta línea y que él continuó con títulos sobre adolescencia, renuncias y la era digital. También señala que ambos mantienen la propiedad de la marca y que las ediciones para hombres y mujeres se actualizan cada tres años.

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“La adultez de esta nueva generación es más complicada, más difícil y más abrumadora”, afirmó Yordi Rosado, escritor de Quiúbole con la adultez, al platicar con Infobae sobre su libro pensado para quienes llegan a esa etapa entre dudas sobre el amor, el dinero, la ansiedad y la identidad.

“Siguen siendo el mismo ser humano”, sostuvo. Para Rosado, la tecnología multiplicó las alternativas, pero no eliminó las incertidumbres ni los dolores personales que acompañan las decisiones de la vida adulta.

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La participación de Gaby Vargas en la serie Quiúbole con...

La ausencia de Gaby Vargas en Quiúbole con la adultez responde, según Rosado, a una decisión conversada entre ambos. “No pasó nada”, aclaró cuando le preguntamos por qué ella aparece en los agradecimientos, pero no como coautora.

“Gaby ya está como que en otro tipo de libros”, explicó. Rosado indicó que hablaron cuando surgió la idea de este nuevo título y resolvieron que él lo escribiera solo.

Yordi Rosado en entrevista por su libro Quiúbole con... la adultez (Néstor Hernández/Infobae)

El conductor recordó que, después de Quiúbole con mujeres, Vargas tampoco participó en las publicaciones posteriores. Él continuó con libros como Renuncio, Tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer y SOS Adolescentes: fuera de control en la era digital.

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Rosado sostuvo que ambos siguen siendo dueños de la marca. También aseguró que Quiúbole con hombres y Quiúbole con mujeres se reeditan, revisan y actualizan cada tres años.

El proceso de creación de Quiúbole con la adultez

El punto de partida fue una pregunta que recibió de unos amigos: “¿Cómo se enamora uno en esta época?”. A esa inquietud se sumaron los mensajes de lectores que le pedían un libro para afrontar las dificultades de ser adulto.

“Está difícil ser adulto”, le decían, según relató. Las preocupaciones se repetían: “Las finanzas, el SAT, el amor, las relaciones, la ansiedad”.

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“El proceso más o menos fue como de un año”, contó. Primero aparece una idea; después, un índice que cambia a medida que escucha a quienes atraviesan las dudas que quiere abordar.

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Rosado entrevistó a personas de distintas edades y les preguntó qué les preocupa, qué les da miedo, qué problemas enfrentan y qué necesitan resolver. “Ahí te das cuenta que hay un nicho muy importante y una necesidad”.

Las videollamadas, dijo, le permitieron acelerar ese trabajo. “Ahora en un Zoom podemos tener cincuenta personas opinando”, señaló, en contraste con las entrevistas presenciales que realizaba antes.

Yordi Rosado en entrevista por su libro Quiúbole con... la adultez (Néstor Hernández/Infobae)

Una de esas conversaciones cambió el índice del libro. “Conocí a una chica que me dijo: ‘Tengo treinta años y nunca he tenido pareja’”. Rosado entendió que esa experiencia podía ser compartida por muchas personas y decidió incluirla.

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Después de reunir testimonios, consulta a especialistas y busca estudios que respalden cada capítulo. “Lo más difícil de escribir no es juntar todo, sino ponerlo en un vocabulario sencillo, fácil, cercano, amigable”.

Los desafíos de la adultez para las nuevas generaciones

Rosado dijo que su investigación le dejó una certeza: “La adultez de esta nueva generación es más complicada, más difícil y más abrumadora”.

El autor atribuyó esa sensación a la sobreabundancia de información, las opciones disponibles y la cultura de la inmediatez. “Tienen demasiadas opciones”, sostuvo sobre los adultos jóvenes.

A su juicio, la tecnología cambió el entorno, pero no modificó las necesidades humanas de fondo. “Nosotros venimos cableados con la misma biología y el mismo cerebro”.

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Rosado consideró entendible que quienes ingresan a la adultez enfrenten más dificultades. “Todavía apenas están en una etapa donde se están conociendo quiénes son ellos”, explicó.

“Hay un chorro de cosas interiores que trabajar que no has trabajado”, añadió. Para él, ese proceso ocurre mientras las personas deben tomar decisiones sobre vínculos, trabajo, dinero y proyectos personales.

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También cuestionó a los adultos que descalifican las demandas de las generaciones más jóvenes. “Ellos crecieron digitales, nacieron distintos”, afirmó.

“Están acostumbrados a tener respuestas en un clic”, dijo. Sin embargo, señaló que esa velocidad puede ser abrumadora porque “el cerebro humano sigue siendo el mismo”.

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El libro, explicó, propone una forma de ordenar esas inquietudes. “Si tomas una decisión inteligente o más documentada, te puede ahorrar mucho dolor, mucho tiempo, muchos problemas”.

El acceso a herramientas sobre emociones, terapia y finanzas

Rosado planteó que el libro busca acercar información a quienes no pueden acceder con facilidad a una terapia, un proceso de trabajo personal o una asesoría financiera.

“No todo mundo tiene la cercanía a una terapia, a trabajarse a sí mismo, a tener una asesoría financiera”, sostuvo.

“La idea de aquí del libro es que te pueda ayudar un poco con todas estas cosas para que puedas avanzar mejor, más rápido y sin tanto dolor”, afirmó.

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El escritor cuestionó que la educación formal no aborde de manera cotidiana las emociones, las finanzas o las heridas de la infancia. “Es lo que necesitamos todos los días”, dijo.

“No necesariamente necesito trigonometría para vivir diario, pero sí vivo diario con emociones y diario con finanzas”, expresó.

Para Rosado, las decisiones económicas empiezan en los gastos más pequeños. También recordó que los primeros libros de la serie buscaron hablar de sexualidad de forma directa, ante asuntos que, según dijo, no se trataban abiertamente.

“Son cosas de las que normalmente no te hablan y que hoy necesitas”, resumió.

La definición de éxito en la adultez

Para Rosado, el éxito adulto no se mide con una fórmula común. “Primero, ser fiel a ti”, afirmó.

El conductor mostró parte de su intimidad a la audiencia. Foto: Captura de pantalla Yordi Rosado

La pregunta, según planteó, es íntima: “¿Qué quieres tú en la vida? ¿Cuál es tu verdadera misión de la vida?”.

El conductor advirtió sobre el riesgo de perseguir metas ajenas: las que aparecen en redes sociales, las que piden los padres o las que exige una pareja. “¿Estás siendo congruente contigo?”, preguntó.

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“El asunto es qué quieres ser tú”, sostuvo. Dijo que una persona puede querer dinero, dedicarse a la filantropía, practicar un deporte, tener hijos o decidir no tenerlos.

Rosado vinculó ese bienestar con el trabajo sobre las heridas personales. “El éxito de la adultez es dos cosas: poder trabajar con los dolores que tú tienes, porque todos los tenemos, y poderlos mejorar para estar en paz”.

También definió la adultez como un recorrido de decisiones y errores. “Hacerte adulto no es una situación de una decisión, de una INE, de una edad o de salirte de tu casa”.

“Una vida completa no te va a alcanzar para poder aplicar todos los errores que necesitas para aprender todo. Pero si tienes más información, vas a aminorar tu número de errores y vas a poder tener una vida mucho más provechosa”, continuó. Para él, esos errores pueden mostrar el camino hacia la independencia y hacia una vida propia.

“A veces, aun teniendo cuarenta, cincuenta años, necesitas voltear a ver qué es lo que realmente quiero o quería y me perdí en el camino”.