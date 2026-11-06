Nicaragua

Cierre de empresas en zonas francas y el fenómeno de El Niño, los factores que frenarían economía de Nicaragua en 2026

Un informe prevé que la actividad avance este año por debajo del registro previo y advierte además que los daños climáticos podrían hacerse más visibles en 2027, con consecuencias sobre la agricultura y los ingresos rurales

Primer plano de una bandera nicaragüense rasgada y sucia sobre una mesa de madera, cubriendo parcialmente billetes de 100 y 20 dólares estadounidenses.
Una bandera nicaragüense desgastada y rasgada cubre parcialmente varios billetes de dólar estadounidense sobre una superficie de madera rústica, sugiriendo una situación económica precaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La economía de Nicaragua perderá ritmo en 2026. La Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano prevé que el producto interno bruto (PIB) crezca 3.6% en 2026, frente al 4.9% registrado el año anterior, a causa de una menor inversión, la caída del gasto del régimen de Ortega y los efectos de la sequía.

La proyección fue presentada este miércoles por la directora ejecutiva de la organización, Lea Bolt, durante un informe sobre la situación del país. La fundación, con sede en Costa Rica, asumió la continuidad del trabajo que realizaba la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), entidad que el régimen de Ortega ilegalizó.

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Bolt sostuvo que la actividad económica mantendrá una expansión durante este año, aunque a un ritmo más bajo. “El PIB seguirá creciendo en 2026, pero con mayor lentitud”, afirmó la economista, según EFE.

La inversión y el gasto público explican parte de la desaceleración

El informe atribuyó la previsión de menor crecimiento a dos factores internos: una pérdida de dinamismo de la inversión y una contracción del gasto estatal. Ambos elementos inciden sobre la demanda interna, que fue uno de los motores de la recuperación de la economía nicaragüense tras los años de recesión.

El plan económico estatal proyecta elevar el cobro de impuestos, pero destinará menos recursos a los sectores vulnerables frente a una inflación creciente que reducirá todavía más el poder adquisitivo de las familias. (Imagen de cortesía)
El plan económico estatal proyecta elevar el cobro de impuestos, pero destinará menos recursos a los sectores vulnerables frente a una inflación creciente que reducirá todavía más el poder adquisitivo de las familias. (Imagen de cortesía)

La previsión de la Fundación Sin Límites se ubica en la parte baja del rango que había difundido el Banco Central de Nicaragua en julio. La entidad monetaria mantuvo entonces una estimación de crecimiento para 2026 de entre 3.5% y 4.5%, con una inflación prevista de entre 2.5% y 3.5%.

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El banco central señaló que el escenario externo presenta riesgos vinculados con los conflictos geopolíticos y la incertidumbre sobre el comercio global. La institución advirtió que las tensiones en Medio Oriente provocaron un impacto sobre los precios internacionales de la energía y aumentaron las presiones inflacionarias en los mercados de materias primas.

La diferencia entre la proyección oficial y la de la organización no gubernamental no supone una contradicción directa, ya que el cálculo de 3,6% se encuentra dentro del rango establecido por el emisor. La estimación de la fundación, sin embargo, apunta a que el desempeño final se acercará al límite inferior de la previsión estatal.

El cierre de empresas de zonas francas y la sequía suman presión

El economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, invitado a comentar el informe, consideró que 2026 será un año de “desaceleración” para la economía del país. Chamorro vinculó esa perspectiva con el cierre de empresas en las zonas francas y con la sequía asociada al fenómeno de El Niño.

Infografía con ilustraciones de un cultivo seco bajo el sol, mapas y textos explicativos sobre el clima en Nicaragua.
Una infografía detalla los efectos de la sequía causada por El Niño en 63 municipios del Corredor Seco de Nicaragua durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas francas tienen un peso relevante en la generación de empleo formal, las exportaciones manufactureras y el ingreso de divisas. El cierre de compañías en esos regímenes puede afectar la producción industrial y el consumo de los hogares que dependen de esos puestos de trabajo.

Chamorro, quien fue excarcelado y desnacionalizado por las autoridades nicaragüenses, alertó además que los daños vinculados con el fenómeno climático podrían tener un efecto más visible el próximo año. “Los efectos de El Niño se sentirán con mayor fuerza en el PIB de 2027”, advirtió.

La sequía puede afectar en particular a la agricultura y la ganadería, sectores expuestos a las variaciones de las lluvias y las temperaturas. Una menor producción agropecuaria también puede repercutir sobre los precios de alimentos, las exportaciones y los ingresos de las zonas rurales.

Nicaragua encadenó cinco años de expansión tras la recesión

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua aumentó 4.9% en 2025 respecto de 2024, de acuerdo con datos del Banco Central. En 2024, la economía había crecido 3.6%, por lo que el resultado de 2025 marcó una aceleración de 1.3 puntos porcentuales.

Bandera de Nicaragua y edificio con 'Banco Central de Nicaragua'. Gráfico de barras y flecha ascendente con 'Deuda Pública' y '2026'.
Una representación gráfica indica el incremento proyectado de la deuda pública de Nicaragua con una flecha que apunta al año 2026, con la bandera del país y el Banco Central de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país acumuló así cinco años consecutivos de expansión económica, luego de tres ejercicios con saldo negativo. Según las cifras oficiales, la economía nicaragüense registró una contracción promedio anual de 2.83% entre 2018 y 2020.

Ese período coincidió con la crisis política y social que comenzó en abril de 2018, seguida de un deterioro de la inversión, la salida de capitales y una reducción de la actividad en distintos sectores. Desde 2021, los indicadores oficiales reflejaron una recuperación sostenida, aunque las nuevas previsiones anticipan una moderación para 2026.

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