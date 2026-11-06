Laura Sarabia le habría clonado el celular a Gustavo Petro y habría creado una alianza con Verónica Alcocer, aseguró el periodista Felipe Zuleta: “Estaba gemeleado”

El expresidente Gustavo Petro habría sido blanco de una alianza entre Laura Sarabia y la ex primera dama Verónica Alcocer para controlar el poder en la Casa de Nariño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Una nueva y delicada denuncia salpica a la exdirectora del Dapre y exembajadora de Colombia ante el Reino Unido Laura Sarabia, que fue acusada de haber “gemeleado” el celular del expresidente Gustavo Petro durante una parte de su paso por la Casa de Nariño. Lo anterior, al parecer, en medio de la alianza que selló de la ex primera dama Verónica Alcocer, según el periodista Felipe Zuleta.

La versión, incluida por el veterano comunicador en el libro Las mujeres de Petro, se basa, según el autor, en los testimonios de dos mujeres y una persona que trabajó cerca del despacho presidencial. Las afirmaciones, es válido destacar, aún no han sido establecidas por una autoridad judicial, pero darían cuenta -según Zuleta- del nivel de influencia que habría tenido Sarabia.

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“Ese celular de Gustavo Petro estaba gemeleado por Laura Sarabia”, aseguró el periodista a Blu Radio. De acuerdo con lo expresado por Zuleta, la información sobre el teléfono surgió de fuentes que conocieron el funcionamiento interno de la Presidencia, que dieron cuenta sobre un rendimiento irregular del dispositivo móvil que generó sospechas, a raíz de lo que sería en presunto hackeo.

El dispositivo móvil del expresidente Gustavo Petro habría sido intervenido para obtener información de las conversaciones y archivos del exgobernante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Es válido destacar que el término “gemeleado” hace énfasis en la creación de una copia espejo del dispositivo. Bajo esa modalidad, los contenidos del teléfono podrían quedar disponibles en otro equipo o sistema de almacenamiento, en una situación que se habría mantenido durante “un periodo largo” en el que Sarabia ocupó posiciones de poder en el Gobierno.

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Habría una nube con chats y videos del presidente

En su relato,Zuleta habló del descubrimiento al interior del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Según dijo, funcionarios de esa entidad advirtieron la situación de manera tardía y consultaron a la empresa operadora del servicio de telefonía sobre la manera en que habría sido manipulado el dispositivo móvil que tenía bajo su uso el expresidente.

“En el Dapre se dieron cuenta, tarde por supuesto. Efectivamente, la empresa operadora confirmó que sí”, afirmó el periodista. Agregó que los chats y videos del teléfono del entonces mandatario estaban almacenados en una nube a la que, de acuerdo con las fuentes citadas por él, solo Sarabia podía acceder; con lo que tendría control de las comunicaciones del líder de izquierda.

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Laura Sarabia fue en su momento la mano derecha del expresidente Gustavo Petro, al ocupar cinco cargos en su administración - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En sus afirmaciones, Zuleta no identificó a las tres mujeres que le entregaron esa versión y señaló que decidió preservar sus nombres por razones de seguridad, pues dio a conocer cómo dos personas cercanas a Petro lo buscaron para entregar su testimonio. “Venimos a contarle muchas cosas porque usted va a ser nuestro seguro de vida”, le habrían dicho las declarantes.

Felipe Zuleta atribuyó a Sarabia una estrategia para concentrar poder con Verónica Alcocer

Al ser consultado sobre el supuesto interés de Sarabia en mantener una copia del celular, el comunicador expuso la interpretación de quienes le hablaron para el libro. “Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener al presidente en sus fiestas, en sus bacanales con sus amigas y con el consumo de sustancias psicotrópicas”, contó Zuleta, que tendría información privilegiada.

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En ese sentido, el periodista sostuvo que, bajo esa lógica, el aislamiento de Petro habría permitido que Sarabia consolidara influencia dentro de la Casa de Nariño. “O sea, ella era estratega”, añadió el periodista, que afirmó que Sarabia y Verónica Alcocer, entonces esposa del exmandatario, mantenían una alianza y seguían de cerca los movimientos del presidente

En agosto de 2026, el expresidente Gustavo Petro oficializó el fin de su matrimonio con Verónica Alcocer a través de un mensaje desde su cuenta de X - crédito Sergio Acero / Colprensa

“Laura Sarabia le tenía que reportar a la señora Alcocer absolutamente todos los movimientos de Gustavo Petro”, aseguró el periodista en lo que sería el papel de la exdirectora del Dapre y su aparente alianza con Alcocer; cuya relación con el exmandatario sería inexistente desde la propia campaña presidencial, aunque ante la opinión pública se les veía juntos en toda clase de eventos.

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Sarabia ejerció como jefa de gabinete, directora del Departamento de Prosperidad Social, directora del Dapre, canciller y embajadora de Colombia en el Reino Unido, en una continuidad que, para el periodista, se dio debido a que “Laura Sarabia era intocable”. Y es que fue la funcionaria que más obligaciones tuvo en el Ejecutivo, con cinco designaciones en el cuatrienio pasado.

Libro reúne testimonios sobre la vida privada y el entorno presidencial

Las mujeres de Petro, publicado por Editorial Planeta, no se limita a Sarabia. Zuleta sostuvo que reconstruye la relación del exjefe de Estado con su madre, Clara Urrego; sus exparejas y madres de sus hijos, Mary Luz Herrán y Alcocer; al igual que su exnuera Day Vásquez y polémicas amigas y funcionarias de su entorno, aunque dejó fuera a las hijas de Petro por respeto a su vida privada.

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Los testimonios de Angie Rodríguez, exfuncionaria del Gobierno Petro, habrían sido tenidos en cuenta por el periodista para sus revelaciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Entre los episodios recogidos en el libro, el comunicador mencionó reuniones privadas que, según sus fuentes, no habrían ocurrido en la residencia presidencial, pues aseguró que algunas se hacían en apartamentos de Bogotá y otras en un inmueble asignado al jefe de seguridad del mandatario, al que se ingresaba por el garaje de la calle Octava. “Por lo tanto, no quedaban registros”, sostuvo.

Por último, afirmó que contrastó estos relatos con integrantes del esquema de seguridad presidencial y señaló que varias fuentes mencionaron consumo de sustancias psicotrópicas, aunque aclaró que ninguna le habló de cocaína y que no puede establecer la composición de unos parches que, según los testimonios, usaba antes de algunos consejos de ministros.

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