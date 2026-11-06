Colombia

Fiscalía sumó un tercer delito al responsable del asesinato de la menor Ana Lucía González, abusada y abandonada en una alcantarilla en Bogotá

La nueva acusación se suma a las imputaciones previas por feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados. El hombre, de nacionalidad venezolana, enfrenta ahora tres cargos

Sheynner Rojas Lares será imputado por presunto acceso carnal violento, dentro de la investigación por la muerte de Ana Lucía González, menor de 9 años encontrada sin vida en una alcantarilla al sur de Bogotá - crédito captura de pantalla Fiscalía
Sheynner Rojas Lares será imputado por presunto acceso carnal violento, dentro de la investigación por la muerte de Ana Lucía González, menor de 9 años encontrada sin vida en una alcantarilla al sur de Bogotá - crédito captura de pantalla Fiscalía
Guardar

La Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó a Shenner José Rojas Lárez el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, dentro del proceso que enfrenta por el asesinato de una niña de nueve años, identificada como Ana Lucía González.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

PUBLICIDAD

La nueva acusación se suma a las imputaciones previas por feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados. El hombre, de nacionalidad venezolana, enfrenta ahora tres cargos.

Fiscalía imputó a Shenner José Rojas Lárez por acceso carnal abusivo agravado - crédito Fiscalía

La decisión se sustentó en un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que reportó resultados positivos para espermatozoides en muestras examinadas. La fiscal del caso señaló: “La forense registra resultados positivos para espermatozoides en muestras examinadas, según la identificación y la descripción que aparecen en este dictamen”.

Según la funcionaria, los hallazgos respaldan la nueva hipótesis de acceso carnal abusivo y no modifican los cargos que ya habían sido comunicados: “Estos hallazgos se incorporan como soportes de la nueva hipótesis de acceso carnal, sin alterar la descripción de los hallazgos ni las imputaciones que ya fueron comunicadas”.

PUBLICIDAD

La Fiscalía ubicó los presuntos abusos entre junio y septiembre de 2026

La fiscal indicó que el informe permitió establecer que la menor habría sido víctima de agresiones sexuales antes de los hechos que terminaron con su vida. “Esto nos conlleva a establecer que la menor venía siendo abusada sexualmente con anterioridad a los hechos que finiquitaron su vida”, afirmó.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía participaron en la recuperación del cuerpo y en la inspección técnica inicial - crédito X
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía participaron en la recuperación del cuerpo y en la inspección técnica inicial - crédito X

La Fiscalía situó los presuntos episodios entre junio de 2026 y el 15 de septiembre. De acuerdo con la imputación, Rojas Lárez habría aprovechado que la niña era menor de 14 años, pertenecía al mismo núcleo doméstico y mantenía con él una relación de confianza por la convivencia.

La menor salió de una vivienda en Mosquera y fue hallada al día siguiente en Bogotá

La investigación indica que los hechos comenzaron el 14 de septiembre en una vivienda de Ciudad Bolívar, donde Rojas Lárez discutió con su compañera sentimental, hermana de la víctima.

La niña salió del inmueble para buscar ayuda. Según la Fiscalía, el acusado la siguió, la alcanzó y la convenció de subir a una motocicleta. Luego la trasladó a un inmueble de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

El 15 de septiembre, las autoridades encontraron el cuerpo de la menor en un canal de aguas lluvias de Ciudad Bolívar.

La familia denunció presuntas amenazas desde la cárcel de Cómbita

La familia de Ana Lucía González denunció que Shenner José Rojas Lárez, detenido en la cárcel de Cómbita por la investigación relacionada con la muerte de la menor, habría contactado y amenazado a su expareja, Rusmery González, para que modificara su declaración ante las autoridades. El abogado de las víctimas, Solarte, afirmó que el detenido buscó además desacreditar a los representantes legales de la familia: “amenazándola y constriñéndola para cambiar su versión”.

La defensa solicitó al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado del procesado a un establecimiento con mayores restricciones de comunicación o el refuerzo de los controles penitenciarios.

Temas Relacionados

Shenner José Rojas LárezCuerpo en una alcantarillaAna Lucía GonzálezMenor de edadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tres décadas después, los fundadores de Ekhymosis regresan a los escenarios con una banda nueva y un concierto en Bogotá

Bajo el nombre Ekhymosis El Origen, Andy García, Toby Tobón y José Lopera revisitan los clásicos del rock colombiano de los 90 junto al exvocalista de Sanalejo, Sebastián Yepes

Tres décadas después, los fundadores de Ekhymosis regresan a los escenarios con una banda nueva y un concierto en Bogotá

Motín en URI de Puente Aranda en Bogotá este viernes 6 de noviembre deja hasta el momento ocho detenidos lesionados y un muerto

En el lugar hay al menos tres celdas con capacidad para 60 personas retenidas. Hacia las 2:00 a. m., varios detenidos habrían salido de una de ellas, con el rostro cubierto, para ingresar a otros espacios y atacar con armas cortopunzantes a quienes se encontraban allí

Motín en URI de Puente Aranda en Bogotá este viernes 6 de noviembre deja hasta el momento ocho detenidos lesionados y un muerto

Por largas filas y congestión en Colsubsidio para la entrega de Medicamentos, Sanitas tomó importantes medidas: estos pacientes podrán reclamar su droga en Cruz Verde hasta finales de noviembre

La estrategia busca estabilizar los 29 puntos de atención en Bogotá, disminuir los tiempos de espera y resolver solicitudes pendientes desde la sustitución de Cruz Verde, tras una afluencia inusual durante los primeros tres días hábiles de implementado el nuevo operador

Por largas filas y congestión en Colsubsidio para la entrega de Medicamentos, Sanitas tomó importantes medidas: estos pacientes podrán reclamar su droga en Cruz Verde hasta finales de noviembre

Exdirector del hospital San Juan de Dios habló sobre el intento de vincular a Deicy Jiménez durante el gobierno de Gustavo Petro: “Todo pasaba por talento humano”

Pedro Pablo Tinjacá Ruiz señaló que el hospital no contaba con licencia de funcionamiento para abrir y habilitar sus servicios, por lo que aseguró que no hizo nombramientos para su operación

Exdirector del hospital San Juan de Dios habló sobre el intento de vincular a Deicy Jiménez durante el gobierno de Gustavo Petro: “Todo pasaba por talento humano”

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 6 de noviembre

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 6 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Exmanager de Silvestre Dangond afirmó que le deben dinero tras su salida del equipo del cantante vallenato tras trabajar a su lado 20 años: “Eso está documentado”

Exmanager de Silvestre Dangond afirmó que le deben dinero tras su salida del equipo del cantante vallenato tras trabajar a su lado 20 años: “Eso está documentado”

Shakira fue vista junto a su padre en Barranquilla: William Mebarak estaría padeciendo quebrantos de salud

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

Deportes

Jhon Arias marcó doblete con Palmeiras en la goleada ante Remo y así lo calificaron en Brasil: “Uno de sus mejores días”

Jhon Arias marcó doblete con Palmeiras en la goleada ante Remo y así lo calificaron en Brasil: “Uno de sus mejores días”

El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Juan Pablo Montoya le tiró un sablazo a Ferrari por el roce entre Hamilton y Leclerc en México: “Están creando un ambiente maluco dentro del equipo”

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”