Fiscalía sumó un tercer delito al responsable del asesinato de la menor Ana Lucía González, abusada y abandonada en una alcantarilla en Bogotá

Sheynner Rojas Lares será imputado por presunto acceso carnal violento, dentro de la investigación por la muerte de Ana Lucía González, menor de 9 años encontrada sin vida en una alcantarilla al sur de Bogotá - crédito captura de pantalla Fiscalía

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La Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó a Shenner José Rojas Lárez el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, dentro del proceso que enfrenta por el asesinato de una niña de nueve años, identificada como Ana Lucía González.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

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La nueva acusación se suma a las imputaciones previas por feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados. El hombre, de nacionalidad venezolana, enfrenta ahora tres cargos.

Fiscalía imputó a Shenner José Rojas Lárez por acceso carnal abusivo agravado - crédito Fiscalía

La decisión se sustentó en un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que reportó resultados positivos para espermatozoides en muestras examinadas. La fiscal del caso señaló: “La forense registra resultados positivos para espermatozoides en muestras examinadas, según la identificación y la descripción que aparecen en este dictamen”.

Según la funcionaria, los hallazgos respaldan la nueva hipótesis de acceso carnal abusivo y no modifican los cargos que ya habían sido comunicados: “Estos hallazgos se incorporan como soportes de la nueva hipótesis de acceso carnal, sin alterar la descripción de los hallazgos ni las imputaciones que ya fueron comunicadas”.

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La Fiscalía ubicó los presuntos abusos entre junio y septiembre de 2026

La fiscal indicó que el informe permitió establecer que la menor habría sido víctima de agresiones sexuales antes de los hechos que terminaron con su vida. “Esto nos conlleva a establecer que la menor venía siendo abusada sexualmente con anterioridad a los hechos que finiquitaron su vida”, afirmó.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía participaron en la recuperación del cuerpo y en la inspección técnica inicial - crédito X

La Fiscalía situó los presuntos episodios entre junio de 2026 y el 15 de septiembre. De acuerdo con la imputación, Rojas Lárez habría aprovechado que la niña era menor de 14 años, pertenecía al mismo núcleo doméstico y mantenía con él una relación de confianza por la convivencia.

La menor salió de una vivienda en Mosquera y fue hallada al día siguiente en Bogotá

La investigación indica que los hechos comenzaron el 14 de septiembre en una vivienda de Ciudad Bolívar, donde Rojas Lárez discutió con su compañera sentimental, hermana de la víctima.

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La niña salió del inmueble para buscar ayuda. Según la Fiscalía, el acusado la siguió, la alcanzó y la convenció de subir a una motocicleta. Luego la trasladó a un inmueble de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

El 15 de septiembre, las autoridades encontraron el cuerpo de la menor en un canal de aguas lluvias de Ciudad Bolívar.

La familia denunció presuntas amenazas desde la cárcel de Cómbita

La familia de Ana Lucía González denunció que Shenner José Rojas Lárez, detenido en la cárcel de Cómbita por la investigación relacionada con la muerte de la menor, habría contactado y amenazado a su expareja, Rusmery González, para que modificara su declaración ante las autoridades. El abogado de las víctimas, Solarte, afirmó que el detenido buscó además desacreditar a los representantes legales de la familia: “amenazándola y constriñéndola para cambiar su versión”.

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La defensa solicitó al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado del procesado a un establecimiento con mayores restricciones de comunicación o el refuerzo de los controles penitenciarios.