José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

Joserra compartió un mensaje público tras recibir la placa, que reconoció su presencia en transmisiones, formatos televisivos y debates sobre el deporte mexicano a lo largo de distintas generaciones. (Captura de pantalla ESPN)

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La comunicación deportiva mexicana ha tenido voces que narran partidos y otras que terminan por marcar épocas completas.

José Ramón Fernández pertenece a las segundas: más de cinco décadas de cámaras, debates, Copas Mundiales y noches de análisis lo llevaron a recibir un reconocimiento durante una ceremonia realizada en el Senado de la República.

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La trayectoria de José Ramón Fernández supera cinco décadas con coberturas en televisoras como Imevisión, TV Azteca y ESPN.

La distinción a la Trayectoria en el Periodismo Deportivo del Año 2026 llegó en el encuentro 100 Historias de Éxito, 100 Destacados Líderes de América Latina 2026.

El premio fue otorgado por Destacados Líderes México, en un acto encabezado por el senador Emmanuel Reyes Carmona y celebrado el 29 de octubre.

El reconocimiento celebra una carrera de cinco décadas que atraviesa diferentes generaciones

José Ramón agradeció el homenaje con un mensaje público dirigido al Senado. La placa que recibió resume una historia profesional construida entre transmisiones, formatos televisivos y una manera frontal de discutir el deporte mexicano.

El reconocimiento fue entregado en un recinto legislativo , junto con premios para figuras de ámbitos como la cultura, el entretenimiento, el servicio público y la actividad empresarial.

Entre los galardonados también figuran Lucía Méndez y Denisse de Kalafe .

Joserra ha estado frente a las cámaras durante más de 50 años , un trayecto que comenzó en la televisión poblana y lo llevó a Canal 13, Imevisión, ESPN y TV Azteca.

Su carrera incluye Mundiales y Juegos Olímpicos, coberturas que lo colocaron al frente de grandes personalidades, equipos de producción y análisis en momentos decisivos para la televisión deportiva nacional.

El Senado de la República entrega un reconocimiento a José Ramón Fernández por su trayectoria en el periodismo deportivo. (X/ @joserra_espn)

Así, la ceremonia no sólo reconoció su permanencia en los medios. También puso el foco en una carrera que se desarrolló entre transformaciones tecnológicas, competencia entre cadenas y una voz que aprendió a seguir el deporte con análisis, debate y humor.

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Los Protagonistas cambiaron la manera de contar una Copa del Mundo desde 1986

Antes de los resúmenes inmediatos en redes sociales, el aficionado esperaba la noche para volver a mirar lo que había ocurrido en la cancha. Joserra detectó esa necesidad y la convirtió en uno de los formatos más recordados de la televisión mexicana.

Los Protagonistas debutó en el Mundial de México 1986 con una mezcla de goles, estadísticas, entrevistas, discusión y momentos de color que se alejaban de la narración tradicional.

El programa reunió a voces como Carlos Albert , Nacho Trelles , Raúl Orvañanos y Fernando Marcos , además de abrir espacio para el humor de Andrés Bustamante y Víctor Trujillo en coberturas especiales.

La fórmula buscaba acompañar al aficionado que no podía ver los partidos en vivo , con un programa que reconstruyera la jornada y permitiera comentar el futbol en familia al terminar el día.

Su recorrido también incluyó programas como DeporTV, En Caliente, Fútbol Picante y Los Capitanes, espacios desde los que sostuvo una presencia crítica frente a dirigentes, clubes y decisiones estructurales del balompié nacional.

El programa Los Protagonistas, encabezado por Joserra, debutó en el Mundial de México 1986 con un formato de debate nocturno y resumen de partidos. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Ese modelo ayudó a consolidar una extensa y reconocida escuela de comentaristas y productores. José Ramón no sólo condujo programas, ha sostenido que buena parte de los periodistas deportivos que hoy trabajan en distintas pantallas pasó, directa o indirectamente, por los equipos que encabezó.

El homenaje llegó mientras despedía a Carlos Albert

Los días posteriores a la ceremonia estuvieron marcados por el fallecimiento el 3 de noviembre, a los 83 años, de Carlos Albert Llorente, exfutbolista, analista y uno de los compañeros más cercanos a la primera etapa de Los Protagonistas.

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Fernández lo recordó como un amigo de muchos años , con quien compartió coberturas desde el Mundial de Argentina 1978 y varias etapas de la televisión deportiva mexicana.

En su despedida, el conductor escribió que Albert fue un hombre de “convicciones firmes” y destacó que nunca se dejó “comprar ni callar” , palabras que recuperan la identidad crítica que ambos defendieron durante años.

La relación entre ambos también tuvo una ruptura pública en 1995, en medio de un conflicto laboral y desacuerdos sobre la libertad de crítica en TV Azteca. Con el tiempo volvieron a coincidir profesionalmente.

El analista Carlos Albert Llorente falleció el 3 de noviembre a los 83 años tras compartir coberturas con José Ramón Fernández desde 1978. (X/@joserra_espn)

En este sentido, el reconocimiento en el Senado de la República celebró al periodista, al conductor, al formador de talentos y al crítico que hizo de la televisión deportiva un espacio de discusión más allá del resultado de un partido.