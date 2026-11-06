Colombia

Murió a los 100 años Hilda Martínez de Jaramillo, excongresista liberal y matriarca de una de las dinastías políticas más influyentes del Tolima

La dirigente liberal falleció este viernes 6 de noviembre, un mes después de celebrar su centenario, y deja un legado que incluye el impulso de una ley nacional sobre anestesiología y el título histórico de “cacica liberal del Tolima”

Hilda Martínez de Jaramillo, reconocida lider liberal del Tolima, murió a los 100 años de edad, un mes después de celebrar su centenario - crédito El Nuevo Día vía Colprensa
Hilda Martínez de Jaramillo, reconocida lider liberal del Tolima, murió a los 100 años de edad, un mes después de celebrar su centenario - crédito El Nuevo Día vía Colprensa
Guardar

Hilda Martínez de Jaramillo, excongresista liberal y una de las figuras políticas más longevas de Colombia, murió este viernes 6 de noviembre de 2026 a los 100 años de edad, apenas un mes después de haber celebrado su centenario.

Nacida en Turmequé, Boyacá, el 4 de octubre de 1926, construyó una carrera propia en el Congreso de la República antes de convertirse en matriarca de una familia que, durante más de medio siglo, ocupó posiciones de poder en el Tolima y en el ámbito nacional.

PUBLICIDAD

Martínez de Jaramillo llegó al Congreso como representante a la Cámara y luego como senadora de la República, en una época en la que la presencia femenina en esos cargos era excepcional. Durante su paso por el Legislativo impulsó la Ley 6ª de 1991, norma que reguló por primera vez el ejercicio de la anestesiología en el país. Por su ascendiente dentro de la colectividad liberal en el departamento, fue reconocida históricamente como la “cacica liberal del Tolima”.

Antes de llegar al Congreso, Martínez de Jaramillo había ocupado cargos de elección popular en el ámbito regional: fue concejal de Ibagué y diputada de la Asamblea del Tolima. Su carrera política estuvo entrelazada con la de su esposo, el médico y dirigente liberal Alfonso Jaramillo Salazar, a quien conoció en la Universidad Nacional de Colombia mientras ella cursaba enfermería y él, medicina.

PUBLICIDAD

El matrimonio tuvo un papel activo en la consolidación del liberalismo tolimense durante los años setenta. Según relató el exministro Alberto Santofimio Botero en un texto de homenaje publicado con motivo del centenario de Martínez de Jaramillo en El Cronista, la pareja contribuyó de manera decisiva a construir las mayorías liberales que llevaron a Julio César Turbay Ayala a la Presidencia en 1978, en articulación con la Dirección Nacional Liberal de la época. Santofimio y Martínez de Jaramillo mantuvieron una amistad de más de seis décadas, que el exministro definió como un vínculo que sobrevivió incluso a las diferencias ideológicas dentro del propio liberalismo.

Julio cesar Turbay - narcotrafico-EEUU
Según Alberto Santofimio, Hilda Martínez de Jaramillo cumplió un papel decisivo durante la campaña presidencial de Julio César Turbay en 1978 - crédito banrepcultural.org

La pareja tuvo cinco hijos: Guillermo Alfonso, Mauricio, Omar, Martha y Edgar Jaramillo Martínez. De ellos, el primero construyó una extensa trayectoria pública que incluyó la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, un escaño en el Senado, y más recientemente el Ministerio de Salud, cartera que ocupó bajo el Gobierno de Gustavo Petro. Por su parte, Mauricio fue concejal de Bogotá, senador durante cuatro periodos y secretario general del Partido Liberal.

Petro entregó la Cruz de Boyacá al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Presidencia
Guillermo Alfonso Jaramillo, hijo de Hilida Martínez, fue ministro de Salud durante el gobierno Petro. La mujer lo acompañó cuando se le concedió la Cruz de Boyacá - crédito Presidencia

El peso político de la familia también generó episodios de controversia en años recientes. En 2023, el Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura de Mauricio Jaramillo a la Gobernación del Tolima, tras una demanda que argumentaba una inhabilidad por su parentesco de segundo grado con Guillermo Alfonso Jaramillo, entonces ministro de Salud con funciones presidenciales delegadas. El propio Guillermo Jaramillo, por su parte, enfrentó cuestionamientos públicos sobre su formación académica durante su gestión ministerial, ocasión en la que invocó el respaldo de sus padres para defender su trayectoria profesional.

En el plano local, Martínez de Jaramillo y su esposo impulsaron proyectos de vivienda popular en El Líbano, municipio del norte del Tolima, que dieron origen a un barrio que lleva el nombre de la dirigente. También respaldaron la construcción de infraestructura vial en la región y la consolidación del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, que hoy atiende a esa zona del departamento.

Alberto Santofimio - Pablo Escobar
El exministro Alberto Santofimio Botero mantuvo una amistad política y personal de más de seis décadas con Hilda Martínez de Jaramillo - crédito Colprensa

El 4 de octubre pasado, al cumplir 100 años, Martínez de Jaramillo recibió múltiples mensajes de reconocimiento, entre ellos el de Santofimio Botero, quien destacó su lucidez y definió el logro de llegar al centenario con las “ideas claras” como una lección de vida. Un mes después, su muerte marca el cierre de un ciclo que atravesó buena parte de la historia política del siglo XX y XXI en Colombia, desde la consolidación del liberalismo tolimense hasta el ejercicio del poder de sus hijos en cargos nacionales.

Temas Relacionados

Hilda Martínez de JaramilloPartido LiberalTolimaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué es vishing y por qué provocó que el 71% de los colombianos tuviera intentos de fraude mediante suplantación

Las cifras de DataCrédito Experian indican que el 95 % de la población percibió una alta frecuencia de estos delitos y que el 70 % conoce a alguna persona afectada en su entorno

Qué es vishing y por qué provocó que el 71% de los colombianos tuviera intentos de fraude mediante suplantación

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Hace semanas se conoció que el cuadro rojo ha tenido problemas para cumplir con sus obligaciones con la plantilla, que ha tenido una buena campaña en la Liga BetPlay

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

“Deicy Jimenez jamás trabajó en mi UTL”: María José Pizarro explicó su vinculación laboral y se refirió a fotos en las que aparece con su equipo

La excongresista insistió en que la mujer trabajó en la Vicepresidencia del Senado cuando ella ejercía como vicepresidenta de esa corporación

“Deicy Jimenez jamás trabajó en mi UTL”: María José Pizarro explicó su vinculación laboral y se refirió a fotos en las que aparece con su equipo

Quedó en video un taxista que amenazó con cuchillo a otro conductor que le llamó la atención por ir en contravía, en el sur de Bogotá

El taxista amenazó con “mandar al hospital” al ciudadano que le reclamó. Según el denunciante, el hombre viajaba con sus hijos en el carro

Quedó en video un taxista que amenazó con cuchillo a otro conductor que le llamó la atención por ir en contravía, en el sur de Bogotá

Sneyder Pinilla se quedará en La Picota: juez negó tutela con la que buscaba regresar a una guarnición militar para cumplir condena por el caso Ungrd

El exsubdirector de la entidad alegaba riesgos para su vida e integridad física, por lo que solicitó dejar sin efecto su traslado al centro penitenciario

Sneyder Pinilla se quedará en La Picota: juez negó tutela con la que buscaba regresar a una guarnición militar para cumplir condena por el caso Ungrd
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Karol G encabezó los seis premios de Colombia en los HEAT 2026: Shakira, Ryan Castro y Jessi Uribe también fueron galardonados

Karol G encabezó los seis premios de Colombia en los HEAT 2026: Shakira, Ryan Castro y Jessi Uribe también fueron galardonados

Juanes lanzó ’25 Aniversario’, su primera colección de grandes éxitos, con 25 canciones que recorren un cuarto de siglo de carrera

Yeferson Cossio respondió a los rumores de que le fue infiel a Carolina Gómez y lanzó una advertencia: “Así no funciona la pu** vida”

Anuel AA volvió a hablar de Karol G y se refirió a que lo tenga bloqueado en redes sociales: “Imposible olvidarse de mí”

Johanna Fadul reveló cómo logró quedar finalmente embarazada después de más de 10 años junto a Juanse Quintero: “Nunca pierde la fe”

Deportes

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez convocado a la selección Colombia Sub-19, habría salido de la lista por conflicto de intereses, reveló Carlos Antonio Vélez: “La situación supera al técnico”

Esta es la emotiva carta que dedicó la mamá a medallista de tenis de mesa colombiano de los Juegos Olímpicos de la Juventud Emanuel Otálvaro: “Cumplimos tu sueño”

Jhon Jáder Durán, Luis Díaz y Richard Ríos son los grandes ausentes de la convocatoria de la selección Colombia: estos son los motivos