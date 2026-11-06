La polémica foto que María Alicia Delgado dejó preparada para su funeral

La actriz y comediante murió por una enfermedad que su familia no ha confirmado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fotografía que María Alicia Delgado eligió para su funeral, volvió a poner en primer plano el humor irreverente con el que la actriz y comediante mexicana era identificada por sus colegas. La primera actriz murió a los 77 años tras enfrentar un tipo de cáncer. Su familia recibe condolencias y sus compañeros recuerdan su trayectoria en televisión, telenovelas y doblaje.

María Alicia Delgado solicitó que una imagen particular se colocara durante su despedida. Yodi Marcos, amiga de la comediante, relató que la decisión había sido tomada por ella y que tenía un mensaje oculto para quienes acudieran a rezar, criticarla o burlarse de ella.

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“Y me dijo: ‘Vamos a hacer una cosa, lo pones encima’. Le dije: ‘Ok, ¿para qué?’. ‘Para que todos los que estén rezando, porque era cero católica; todos los que me estén criticando y todos los que vengan a burlarse de que estoy yo aquí, eso es para ellos’. Así es que esa foto tiene dedicación para todos ustedes”, comentó Yodi Marcos a los medios de comunicación.

La actriz pidió que se colocará encima de su ataúd (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fotografía muestra a María Alicia Delgado haciendo una seña que popularizó Britney Spears, un gesto desafiante que llamó la atención de quienes asistieron al funeral. Para sus amistades, la imagen sintetizaba la verdadera personalidad que distinguió a la actriz mexicana dentro y fuera de los escenarios.

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“Esa es Alicia, es muy ella. Le tomé inclusive una foto a su foto, porque esa era parte de su esencia. Se ve plasmada ahí. Por eso la hizo única. Esta mujer es única”, dijo Arleth Terán, actriz que asistió a la despedida y afirmó que la fotografía reflejaba la esencia de María Alicia Delgado.

Hijo de María Alicia Delgado agradece el acompañamiento tras la muerte de su madre

María Alicia Delgado falleció el 4 de noviembre de 2026, víctima de cáncer. (YouTube)

Rafael, hijo de María Alicia Delgado, expresó su gratitud a las personas que han acompañado a su familia durante este duelo. El joven pidió respeto ante los aspectos personales que la actriz y sus seres queridos mantuvieron en privado.

“Quiero dar muchas gracias a todos y a las personas que me han apoyado a mí también. Ya puedo decir lo de la enfermedad de mi mamá, pero pido respeto, porque es algo privado de la familia y los amigos. Muchas gracias a todos”, dijo ante los medios de comunicación.

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También, Rafael Delgado reconoció que la muerte de su madre ha sido difícil para él y señaló que aún le cuesta hablar sobre ella. “Me faltan las palabras, pero muchas gracias a todos”, añadió.

La causa de muerte no ha sido detallada oficialmente por la familia

María Alicia Delgado y su hijo Rafael

María Alicia Delgado murió a los 77 años tras enfrentar un cáncer de páncreas avanzado. Según los testimonios, la enfermedad presentó metástasis en el hígado y los riñones, además de afectar parte del estómago. La familia no ha difundido un parte médico ni ha confirmado públicamente esos detalles.

La actriz habría decidido mantener su padecimiento fuera de la atención pública. Reportes publicados tras su fallecimiento indican que no quiso someterse a quimioterapia.

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María Alicia Delgado trabajó durante más de cuatro décadas en televisión y doblaje

La actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado posa durante una sesión de estudio sobre un fondo neutro.

María Alicia Delgado, nacida en Monterrey, Nuevo León, en el año de 1949, inició su carrera televisiva en 1984, cuando interpretó a Marilú en El tesoro del saber. También participó en producciones infantiles como Odisea Burbujas.

Su trabajo en la comedia la llevó a ¡Anabel!, donde compartió elenco con Anabel Ferreira y Eugenio Derbez. Más tarde interpretó a Alz en los sketches de Alz & Heimer, junto al personaje de Heimer, en Derbez en cuando y XHDRBZ.

Delgado también fue parte de Cero en conducta como La Abuela, así como de Humor es... los Comediantes, La casa de la risa, Una familia de diez y ¿Tú crees?. En esta última producción encarnó a Dora, trabajadora de Almacenes Patito.

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Su trayectoria incluyó telenovelas como El diario de Daniela, Serafín, Querida enemiga, Zacatillo, un lugar en tu corazón, Amorcito corazón, La vecina, Enamorándome de Ramón, Ringo, Médicos, línea de vida y Fugitivas, en busca de la libertad.

En cine de animación, María Alicia Delgado prestó su voz a la Abuelita Guadalupe en Un gallo con muchos huevos, Un rescate de huevitos y Huevitos congelados. Entre sus últimos trabajos en televisión figura una participación en la telenovela Sabor a ti.

Eugenio Derbez comparte una fotografía para despedir a su compañera

El actor compartió una fotografía luctuosa y escenas de su trabajo conjunto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz. (IG: ederbez)

Eugenio Derbez, quien trabajó con María Alicia Delgado en Derbez en cuando y XHDRBZ, publicó una fotografía de la actriz en su cuenta oficial de Instagram tras conocerse su fallecimiento. El actor acompañó la imagen con los emoticonos de un corazón negro y una paloma.

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A finales de la década de 1990, Eugenio Derbez convocó a la actriz para integrarse a sus proyectos de comedia. Ella interpretó a Alz, compañera de Heimer, personaje caracterizado por el propio comediante con peluca canosa y chaleco verde. La rutina continuó en XHDRBZ y mantuvo a Alz entre los personajes por los que el público recordó a María Alicia Delgado.

La carrera de la actriz y comediante dejó personajes que acompañaron a varias generaciones en la televisión mexicana, mientras que la fotografía elegida por su familia volvió a poner en el centro de la conversación la personalidad que marcó cada una de sus apariciones.

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