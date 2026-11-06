Perú

Papa León XIV en Lima: ATU movilizará más de mil buses y ampliará servicios para los fieles

El santo padre estará en la capital del Perú el 11, 12 y 16 de noviembre. El plan vehicular ve incluye atención nocturna en sistemas masivos, refuerzo de rutas y desvíos en el Centro Histórico durante las actividades del pontífice

Fotomontaje del papa con vestimenta blanca señalando al frente sobre una vista panorámica de la Plaza Mayor de Lima
El papa León XIV cumplirá diversas actividades pastorales en Lima entre el 11 y el 16 de noviembre tras los ajustes en su agenda oficial. (Infobae / Fotocomposición)
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que pondrá en circulación más de mil buses y ampliará los servicios de transporte público por la visita del papa León XIV, programada para el 11, 12 y 16 de noviembre, en la capital peruana.

El plan de transporte para el santo padre en Lima incluye servicios nocturnos, refuerzos operativos y desvíos para atender los desplazamientos de fieles hacia las actividades oficiales.

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El anuncio abarca jornadas en las que el pontífice cumplirá actividades en el Centro Histórico y la misa prevista en la Base Aérea Las Palmas.

La ATU indicó que el Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro de Lima extenderán su atención en determinados horarios. El refuerzo busca facilitar tanto el ingreso de asistentes como el retorno hacia Lima Norte, Lima Sur y Lima Este tras cada actividad.

Más de mil unidades de transporte urbano estarán destinadas al traslado de los fieles que acudan a Las Palmas, donde se concentrará una de las actividades de mayor convocatoria. La entidad adelantó que también reforzará frecuencias en sus servicios regulares.

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El dispositivo combinará buses, trenes y rutas de conexión, mientras las autoridades comuniquen los horarios, paraderos y recorridos habilitados para cada fecha del recorrido papal.

Horario del transporte público para el 24 de diciembre
Algunas líneas de los corredores no atenderán debido a que la Noche Buena cae un domingo - crédito composición Infobae

Metropolitano y corredores mantendrán paraderos en zonas de acceso

El servicio del Metropolitano mantendrá operativas las estaciones Tacna y Jirón de la Unión, ubicadas en los límites del perímetro con restricciones vehiculares. La avenida Tacna y la avenida Emancipación conservarán esos puntos de acceso, de acuerdo con la información difundida.

Para las actividades en la Plaza Mayor y el Estadio Nacional, la ATU prevé habilitar paraderos estratégicos de los corredores Morado y Azul, con el fin de ordenar pasajeros.

El Corredor Rojo y el transporte convencional aplicarán desvíos en los sectores afectados por los cierres. La Municipalidad de Lima delimitó el perímetro sin ingreso vehicular entre las avenidas Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola.

Los alrededores de la Plaza de Armas quedarán cerrados desde las 22:00 del martes 10 de noviembre. La medida estará vinculada a los anillos de seguridad dispuestos para actividades.

El 11 de noviembre, el papa llegará al Callao a las 17:30 y se trasladará al Palacio de Gobierno para una ceremonia oficial de bienvenida. El jueves 12, la agenda continuará con encuentros desde las 09:30 en el Palacio Arzobispal y la Basílica Catedral. A las 11:30 se realizará el encuentro “sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano” en la plaza de la Catedral.

MML implementa plan de seguridad por la visita del papa León XIV. (Crédito: MML)
MML implementa plan de seguridad por la visita del papa León XIV. (Crédito: MML) (Municipalidad de Lima)

Accesos al Centro Histórico tendrán horarios y rutas diferenciadas

Las puertas para las personas con pase de acceso abrirán a las 12:00 del miércoles 11 y a las 5:00 del jueves 12. Los puntos de precontrol estarán distribuidos en los jirones Rufino Torrico, Camaná, Conde de Superunda, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Cusco. El público autorizado ingresará por Jirón Callao, Jirón Conde de Superunda y Jirón de la Unión. Los invitados y la prensa contarán con rutas diferenciadas.

Las autoridades recomendaron a los asistentes revisar las comunicaciones oficiales antes de acudir a cada actividad, debido a los cierres y cambios de recorrido.

La ATU señaló que los servicios adicionales estarán orientados a facilitar el transporte de los fieles en Lima durante los tres días de la visita. Los detalles sobre frecuencias, horarios nocturnos, paraderos y eventuales modificaciones serán difundidos conforme avance el plan para la llegada del pontífice.

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