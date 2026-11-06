Papa León XIV en Lima: ATU movilizará más de mil buses y ampliará servicios para los fieles

El papa León XIV cumplirá diversas actividades pastorales en Lima entre el 11 y el 16 de noviembre tras los ajustes en su agenda oficial. (Infobae / Fotocomposición)

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que pondrá en circulación más de mil buses y ampliará los servicios de transporte público por la visita del papa León XIV, programada para el 11, 12 y 16 de noviembre, en la capital peruana.

El plan de transporte para el santo padre en Lima incluye servicios nocturnos, refuerzos operativos y desvíos para atender los desplazamientos de fieles hacia las actividades oficiales.

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El anuncio abarca jornadas en las que el pontífice cumplirá actividades en el Centro Histórico y la misa prevista en la Base Aérea Las Palmas.

La ATU indicó que el Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro de Lima extenderán su atención en determinados horarios. El refuerzo busca facilitar tanto el ingreso de asistentes como el retorno hacia Lima Norte, Lima Sur y Lima Este tras cada actividad.

Más de mil unidades de transporte urbano estarán destinadas al traslado de los fieles que acudan a Las Palmas, donde se concentrará una de las actividades de mayor convocatoria. La entidad adelantó que también reforzará frecuencias en sus servicios regulares.

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El dispositivo combinará buses, trenes y rutas de conexión, mientras las autoridades comuniquen los horarios, paraderos y recorridos habilitados para cada fecha del recorrido papal.

Algunas líneas de los corredores no atenderán debido a que la Noche Buena cae un domingo - crédito composición Infobae

Metropolitano y corredores mantendrán paraderos en zonas de acceso

El servicio del Metropolitano mantendrá operativas las estaciones Tacna y Jirón de la Unión, ubicadas en los límites del perímetro con restricciones vehiculares. La avenida Tacna y la avenida Emancipación conservarán esos puntos de acceso, de acuerdo con la información difundida.

Para las actividades en la Plaza Mayor y el Estadio Nacional, la ATU prevé habilitar paraderos estratégicos de los corredores Morado y Azul, con el fin de ordenar pasajeros.

El Corredor Rojo y el transporte convencional aplicarán desvíos en los sectores afectados por los cierres. La Municipalidad de Lima delimitó el perímetro sin ingreso vehicular entre las avenidas Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola.

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Los alrededores de la Plaza de Armas quedarán cerrados desde las 22:00 del martes 10 de noviembre. La medida estará vinculada a los anillos de seguridad dispuestos para actividades.

El 11 de noviembre, el papa llegará al Callao a las 17:30 y se trasladará al Palacio de Gobierno para una ceremonia oficial de bienvenida. El jueves 12, la agenda continuará con encuentros desde las 09:30 en el Palacio Arzobispal y la Basílica Catedral. A las 11:30 se realizará el encuentro “sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano” en la plaza de la Catedral.

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MML implementa plan de seguridad por la visita del papa León XIV. (Crédito: MML) (Municipalidad de Lima)

Accesos al Centro Histórico tendrán horarios y rutas diferenciadas

Las puertas para las personas con pase de acceso abrirán a las 12:00 del miércoles 11 y a las 5:00 del jueves 12. Los puntos de precontrol estarán distribuidos en los jirones Rufino Torrico, Camaná, Conde de Superunda, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Cusco. El público autorizado ingresará por Jirón Callao, Jirón Conde de Superunda y Jirón de la Unión. Los invitados y la prensa contarán con rutas diferenciadas.

Las autoridades recomendaron a los asistentes revisar las comunicaciones oficiales antes de acudir a cada actividad, debido a los cierres y cambios de recorrido.

La ATU señaló que los servicios adicionales estarán orientados a facilitar el transporte de los fieles en Lima durante los tres días de la visita. Los detalles sobre frecuencias, horarios nocturnos, paraderos y eventuales modificaciones serán difundidos conforme avance el plan para la llegada del pontífice.

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