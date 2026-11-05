EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 5 de noviembre

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Agenda de movilizaciones hoy 5 de noviembre en CDMX

(Ovial)

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la actividad principal será una marcha convocada por Vulvas Rebeldes, en exigencia de avances en la búsqueda de una joven desaparecida el 5 de noviembre de 2017, tras asistir al Soul Tech Festival en la carretera Picacho-Ajusco.

La movilización iniciará a las 11:00 horas frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Digna Ochoa y Plácido número 56, en la colonia Doctores. El contingente tiene previsto dirigirse a la Jefatura General de la Policía de Investigación, en Doctor Lavista 139, y posteriormente al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, sobre avenida Niños Héroes 102.

Como parte de la jornada se contempla la colocación de fichas de búsqueda a las 11:30 horas, el inicio de la caminata a las 12:30, una comida con familias buscadoras a las 13:30 y la develación de un “Memorial de Luz” a las 15:30 horas. Las autoridades no descartan la participación de otros colectivos y posibles pintas durante la protesta.

Protestas desde la mañana

Desde las 7:00 horas, integrantes de Liberación Animal MX se concentrarán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico, para demandar la votación y aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

A las 8:00 horas, trabajadores jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional realizarán acciones simultáneas en Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez; el Casco de Santo Tomás, en Miguel Hidalgo; y la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”, en Lindavista. Exigen el pago de prestaciones económicas relacionadas con jubilaciones, defunciones y pensiones. El contingente podría reunir a unas 500 personas y no se descartan bloqueos o afectaciones a la circulación.

También a las 9:00 horas, el Sindicato Único e Independiente de Trabajadores del Poder Judicial acudirá a la Secretaría de Vivienda, en Canela 660, colonia Granjas México, Iztacalco, para solicitar atención a asuntos de vivienda y pagos pendientes para personal del Poder Judicial.

Demandas indígenas, laborales y de bienestar animal

A las 11:00 horas, el Consejo Regional de la Nación Nguiva, Ngigua, Ngiwa Popoloca del Valle y Sierra Sur de Puebla se manifestará ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en avenida Revolución 1279, colonia Los Alpes, Álvaro Obregón. Solicitan atención a temas de protección territorial y ambiental, autonomía, consulta indígena, recursos públicos y un plan regional de justicia y desarrollo.

Media hora después, a las 11:30 horas, integrantes del Refugio Franciscano A.C. se concentrarán en sus instalaciones de la carretera México-Toluca, en Cuajimalpa, en rechazo a una inspección judicial relacionada con los perros que permanecen bajo su resguardo. Se prevé la asistencia de organizaciones defensoras de animales.

Por otra parte, la Plataforma 4:20 llevará a cabo, desde las 12:00 horas, una jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos. Las actividades se realizarán en el Monumento a la Madre, en avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, así como en avenida Gran Canal y Circuito Interior.

El colectivo CallejeArte realizará a las 13:00 horas una jornada de alimentación comunitaria en la Cineteca Nacional, en Xoco, Benito Juárez. Además de distribuir comida solidaria, venderán productos para respaldar la iniciativa “La Gira por la Vida”, capítulo México, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A las 18:00 horas, el Movimiento de Trabajadores en Defensa de la Seguridad Social tendrá una charla en la sede nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en la colonia Condesa, sobre derechos laborales, seguridad social y solidaridad con víctimas de represión política.

Rodadas y actividades vespertinas

La agenda incluye dos rodadas ciclistas en Iztapalapa. A las 19:45 horas, el grupo Pedal & Taco saldrá de calzada Ermita Iztapalapa, en el barrio de San Lucas, hacia la llamada “Morgue de las Muñecas”, en la colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco.

Cinco minutos después, a las 19:50 horas, Rueda Libre partirá del Parque Tezontle rumbo a la Mega Catrina del Zócalo capitalino. Además, a las 20:30 horas, el grupo Amazonas Rollers realizará una rodada en patines desde Doctor Mora, en el Centro Histórico, con destino aún por definir.

Eventos masivos y zonas con posible carga vial

La movilidad también podría verse impactada por actividades culturales, deportivas y de entretenimiento. Entre los eventos con mayor aforo destacan el concierto de Aitana en el Auditorio Nacional, con una asistencia prevista de 9 mil 790 personas; el espectáculo de Emjay en el Palacio de los Deportes, con 5 mil asistentes estimados; y la obra El Rey León en el Teatro Telcel.