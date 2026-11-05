EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: amenazan con represalias a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026, les exigen cancelar presentaciones

Amenazan con represalias a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026: exigen cancelar presentaciones

Una amenaza dirigida a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026 elevó la tensión en torno a la Feria Ganadera de Sinaloa, luego de que una narcomanta fuera colocada el miércoles 4 de noviembre en un puente del bulevar Emiliano Zapata. El mensaje exigió a los cantantes cancelar sus presentaciones, programadas a partir del próximo 12 de noviembre, y advirtió a la población sobre posibles represalias si acude a los espectáculos. La advertencia apareció dos días después del ataque armado contra las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, donde sujetos dispararon contra la fachada y presuntamente agredieron a militares que resguardaban el inmueble. Por estos hechos, tres personas fueron detenidas y se aseguraron cinco armas de fuego, 641 cartuchos útiles y 24 cargadores. Pese a ambos episodios, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava confirmó que la Feria Ganadera continúa en pie. Las autoridades no han identificado a los responsables de colocar la manta ni atribuido oficialmente la amenaza a una facción criminal.