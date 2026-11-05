México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: amenazan con represalias a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026, les exigen cancelar presentaciones

Una narcomanta apareció en un puente del bulevar Emiliano Zapata dos días después del ataque armado contra la Feria Ganadera; la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava confirmó que el evento sigue en pie pese a las advertencias

Guardar
13:05 hsHoy

Amenazan con represalias a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026: exigen cancelar presentaciones

Una amenaza dirigida a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026 elevó la tensión en torno a la Feria Ganadera de Sinaloa, luego de que una narcomanta fuera colocada el miércoles 4 de noviembre en un puente del bulevar Emiliano Zapata. El mensaje exigió a los cantantes cancelar sus presentaciones, programadas a partir del próximo 12 de noviembre, y advirtió a la población sobre posibles represalias si acude a los espectáculos. La advertencia apareció dos días después del ataque armado contra las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, donde sujetos dispararon contra la fachada y presuntamente agredieron a militares que resguardaban el inmueble. Por estos hechos, tres personas fueron detenidas y se aseguraron cinco armas de fuego, 641 cartuchos útiles y 24 cargadores. Pese a ambos episodios, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava confirmó que la Feria Ganadera continúa en pie. Las autoridades no han identificado a los responsables de colocar la manta ni atribuido oficialmente la amenaza a una facción criminal.

Información ampliada:

Amenazan con narcomanta a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026

La gobernadora interina Graciela Domínguez Nava confirmó que la Feria Ganadera sigue en pie pese al ataque armado del 2 de noviembre y a la amenaza colocada en un puente

Una narcomanta colgada este miércoles en el bulevar Emiliano Zapata de Culiacán exigió a los artistas programados en el Palenque de la Feria Ganadera que cancelen sus presentaciones y advirtió a la población que no asista. (Cuartoscuro/captura de pantalla)
Una narcomanta colgada este miércoles en el bulevar Emiliano Zapata de Culiacán exigió a los artistas programados en el Palenque de la Feria Ganadera que cancelen sus presentaciones y advirtió a la población que no asista. (Cuartoscuro/captura de pantalla)

Una narcomanta que apareció este miércoles 4 de noviembre en un puente del bulevar Emiliano Zapata lanzó amenazas dirigidas a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026, exigiéndoles cancelar su participación en el evento, que arranca el 12 de noviembre tras dos años sin llevarse a cabo por la violencia ocasionada por la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

CateoOperativoCrimen organizadoDetenciónInseguridadDrogasNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

Santiago Giménez encuentra nuevo rol con Porto y suma asistencia en Champions League

El delantero mexicano ingresó de cambio al minuto 67, cuando el encuentro estaba empatado 1-1 en el Estadio do Dragao

Santiago Giménez encuentra nuevo rol con Porto y suma asistencia en Champions League

HEAT Latin Music Awards 2026: cómo ver gratis a Gloria Trevi, Olga Tañón y Banda MS y más desde Puerto Vallarta

La ceremonia reconoce también a Don René Camacho, Piso 21 y Los Ángeles Azules durante el cierre de la Semana HEAT

HEAT Latin Music Awards 2026: cómo ver gratis a Gloria Trevi, Olga Tañón y Banda MS y más desde Puerto Vallarta

Buzón tributario del SAT será obligatorio en 2027: por qué es importante y en qué casos puede aplicar un embargo

La habilitación de la herramienta se realiza gratuitamente por internet con contraseña o firma electrónica, requiriendo confirmar un correo y teléfono celular mediante códigos enviados por la autoridad dentro de 72 horas

Buzón tributario del SAT será obligatorio en 2027: por qué es importante y en qué casos puede aplicar un embargo

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 5 de noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 5 de noviembre

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de noviembre de 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Escándalo del Ueno Bank: el expresidente Horacio Cartes dijo que su partido apoyará el juicio político a Santiago Peña

Escándalo del Ueno Bank: el expresidente Horacio Cartes dijo que su partido apoyará el juicio político a Santiago Peña

Pasos para canjear los códigos de Free Fire este 5 de noviembre de 2026 y reclamar diamantes gratis

Instituciones paraguayas pidieron calma ante los rumores de nuevas intervenciones financieras

La Fiscalía de Paraguay pidió prisión preventiva para el fundador del intervenido Ueno Bank

Sony subió su proyección de ganancias anuales tras un trimestre récord con "Spider-Man" y PlayStation

INFOBAE AMÉRICA

Seis muertos y siete heridos tras un incendio que arrasó un edificio en Nueva York

Seis muertos y siete heridos tras un incendio que arrasó un edificio en Nueva York

Los ultraortodoxos se niegan a respaldar a Netanyahu y dejan a Eisenkot con ventaja en las consultas con el presidente de Israel

Acusan a 14 personas por megafraude bancario y robo de identidad que comprometió cuentas por USD 373 millones en Estados Unidos

Los precios de viajes durante las fiestas se están disparando en EEUU: 10 estrategias para ahorrar

Margarita García Robayo ganó el Premio Herralde con una novela sobre una mujer que descubre sus raíces en la esclavitud africana

DEPORTES

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

Murió Alan Jones, la leyenda de la Fórmula 1 que ganó el título en 1980 y tuvo una inolvidable batalla con Carlos Reutemann

Dibu Martínez volvió a entrenarse en tiempo récord tras la fractura de mandíbula y sorprendió con la protección que lució

El detalle detrás del anunció del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal tras su escandalosa pelea con el entrenador

El caótico último capítulo que anticipó la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal