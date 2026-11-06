Bellakath es la última participante revelada para La Mansión VIP 2: la lista de confirmados antes del estreno

Bellakath aparece en una composición de dos fotografías tras ser confirmada para La Mansión VIP.

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La cantante, compositora y productora musical mexicana, Bellakath, es la décima participante confirmada de La Mansión VIP 2, el reality show de convivencia 24/7 creado por el influencer mexicano HotSpanish.

La segunda temporada reúne a 16 participantes en una residencia en Guadalajara, Jalisco, durante 30 días. La convivencia se transmite mediante cámaras que siguen lo que ocurre dentro del inmueble.

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El estreno está programado para este domingo 8 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, con transmisión gratuita a través del canal oficial de YouTube de HotSpanish.

Así fue la confirmación de Bellakath como participante de La Mansión VIP 2

Bellakath aparece con gabardina blanca y tacones al llegar a un inmueble. En la presentación, figuras con máscaras negras y detalles rojos abren una caja con una corona. La cantante se muestra sentada en un sillón con vestuario blanco y corona, mientras se revela su nombre como participante de La Mansión VIP 2.

La cantante hizo su entrada al set con el rostro cubierto por una larga gabardina blanca, que apenas dejaba ver sus tacones y un atuendo que hacía referencia a uno de sus apodos en la industria musical: “La Reina”.

Una de las pistas que anticipó su identidad fue una corona colocada dentro de una vitrina de cristal. Durante la dinámica de presentación, Bellakath fue coronada y, al descubrir su rostro, se confirmó que se trataba de ella, lo que puso fin a varios días de rumores sobre su posible ingreso al reality.

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Con esta dinámica, Bellakath se convirtió en la décima participante confirmada de la segunda temporada, que arrancará este domingo 8 de noviembre. Entre los rostros que compartirán esta experiencia con ella se encuentran Tony Aguirre, Cintia Cossio y João Ferreira, además de Paolita Suárez, Itatí López y Karely Ruiz, confirmadas previamente.

¿Quién es Bellakath?

La cantante ha sido abierta respecto a su transformación física y las cirugías estéticas a las que se ha sometido. (Foto: @labellakath, Instagram)

Bellakath es Hilda Katherinne Huerta Díaz, cantante, compositora y productora musical mexicana, nacida el 5 de octubre de 1997 en Ciudad de México. Es considerada una de las figuras más influyentes del reguetón mexa, género conocido por sus letras sexualmente explícitas.

Antes de dedicarse a la música, estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur y se graduó de la licenciatura en Derecho por la UNAM. En 2018 participó como concursante en el reality de citas Enamorándonos, de TV Azteca, de donde fue expulsada en 2019 por difundir memes racistas sobre la actriz Yalitza Aparicio.

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Tras su salida del programa, se convirtió en creadora de contenido en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, plataforma en la que acumula millones de seguidores. Inició su carrera musical en 2020 con sencillos como La gata de la agrícola oriental y Lluvia de micheladas.

Bellakath se confirmó como ‘La Reina del Reguetón’ durante una aparición sorpresa en los Spotify Podcast Awards. (Cortesía)

Su tema Gatita, lanzado en 2022, se volvió viral y la catapultó a la fama, aunque también enfrentó acusaciones de plagio que provocaron su retiro temporal de plataformas de streaming. La canción llegó a los primeros lugares de popularidad en México y formó parte de su álbum debut Kittyponeo, que incluye otro de sus éxitos, Reggaeton Champagne, en colaboración con Dani Flow.

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Lista de participantes confirmados antes del estreno

Hasta el momento, estos son los 10 participantes confirmados de La Mansión VIP 2, con Bellakath como la más reciente incorporación:

Karely Ruiz — modelo e influencer regiomontana, primera confirmada. Itatí López — empresaria y creadora de contenido de belleza, conductora del podcast Suelta la lengua. Tony Aguirre — cantante y compositor sonorense de música regional mexicana y corridos. João Ferreira — creador de contenido brasileño. Edwin Mendoza — influencer de comedia y baile, exintegrante de CheliHouse. Paolita Suárez — influencer de León, Guanajuato, integrante de Las Perdidas. Leticia Guajardo, “Doña Alegría” — madre del conductor Poncho de Nigris. Cintia Cossio — modelo colombiana. Rod Contreras — nombre real Rodrigo Alonso Contreras González, creador de contenido de Mazatlán, Sinaloa. Bellakath — cantante mexicana de reguetón mexa, conocida por Gatita.

Screenshot

De acuerdo con la producción del reality, Bellakath es la última participante revelada previo al estreno, por lo que el resto de integrantes se conocerán hasta el día domingo.

Formato y calendario de La Mansión VIP

El programa reúne a 16 personalidades —creadores de contenido, modelos, cantantes y figuras del entretenimiento— que conviven encerradas en una mansión durante 30 días, bajo vigilancia constante las 24 horas, los siete días de la semana, en un esquema de transmisión 24/7.

Los participantes se dividen en dos equipos formados de manera aleatoria, que se enfrentan en dinámicas y desafíos a lo largo de la semana para obtener beneficios dentro de la casa.

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¿La Mansión VIP en peligro? Posible plagio de formato a La Casa de los Famosos podría tener consecuencias legales (Foto: Youtube/La Mansion VIP)

Calendario semanal de actividades:

Lunes: competencia por la comida de la semana. Los ganadores comen bien; los perdedores sobreviven con lo mínimo.

Martes: competencia por el cuarto VIP; los perdedores van a “la cárcel”.

Miércoles: competencia por dos poderes de la semana: uno para decidir quién está en riesgo y otro para cambiar de cuarto a algún habitante.

Jueves: robo del cuarto VIP, dinámica en la que el público decide a quién invitan a esa habitación.

Viernes: reto de puntos, donde quien tiene el poder decide quién entra en riesgo. Se realiza una fiesta.

Sábado: nominaciones cara a cara entre los habitantes.

Domingo: expulsión, definida por votación del público.

Premio y participación del público:

El ganador o ganadora se lleva 2,000,000 de pesos en efectivo. La audiencia tiene un papel central en el desenlace, ya que las votaciones —habilitadas a través del superchat de YouTube— determinan quién permanece y quién sale del programa.

(Captura de pantalla La Mansión VIP)

En su primera temporada, estrenada en abril de 2026, el elenco incluyó a figuras como Niurka Marcos, Alfredo Adame, Sol León, Maza Clan, Katy Cardona y Naim Darrechi. La empresaria Sol León se coronó como ganadora de esa edición.