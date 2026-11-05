Santiago Peña entregó su carta de renuncia al Congreso y pidió proteger a los ahorristas

Fotografía de archivo del presidente de Paraguay, Santiago Peña. EFE/ Juan Pablo Pino

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, formalizó este jueves su renuncia en una carta dirigida a Basilio Núñez, presidente del Senado y del Congreso, en la que pide a los legisladores que garanticen la devolución de los depósitos de los ahorristas. El ministro del Interior, Enrique Riera, entregó el documento en el Palacio Legislativo.

El texto no nombra la causa inmediata de la dimisión. “Adopto esta decisión en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con plena conciencia de su gravedad”, escribe Peña, sin referencia alguna a Ueno Bank, la entidad que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino esta semana por insolvencia, ni al juicio político que se debatía en Diputados mientras la carta llegaba al Congreso. Tampoco repite la disculpa que había ofrecido poco antes en un video.

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El párrafo más extenso está dedicado a los ahorristas. “Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificios y proyectos familiares”, sostiene la carta, que pide al Congreso que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cumpla su finalidad.

Peña confía la continuidad del Gobierno al orden de sucesión que fija la Constitución. En la segunda página escribe que “ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República; ninguna persona está por encima del Paraguay”.

Un hombre sostiene un cartel en el que se lee "juicio político ya" en el Congreso de Paraguay, mientras los diputados de la oposición siguen adelante con sus esfuerzos para destituir al presidente Santiago Peña, a quien culpan de la crisis bancaria desencadenada por la quiebra de la entidad de crédito digital ueno, que dejó a millones de clientes sin poder acceder a sus cuentas, en Asunción, Paraguay. 5 de noviembre de 2026. REUTERS/César Olmedo

El directorio del BCP resolvió el 2 de noviembre iniciar la resolución de Ueno Bank y lo anunció al día siguiente. Según el organismo, el índice de solvencia del banco había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. La entidad tenía 2,9 millones de clientes en un país de algo más de seis millones de habitantes.

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El FGD cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante, unos 228,3 millones de guaraníes (alrededor de USD 38.600). El BCP anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, unos USD 1.675.

También hay dinero público en juego. El Instituto de Previsión Social (IPS), la caja estatal de jubilaciones y salud, tiene unos USD 355 millones invertidos en Ueno, alrededor del 9% de su cartera, según su director de Inversiones, Hugo Díaz.

Peña fue accionista de Ueno Holding, junto con el Grupo Vázquez, dueño mayoritario del banco, desde 2019 hasta abril de 2025, cuando comunicó al BCP la venta de su participación. Para entonces llevaba más de un año y medio en la presidencia. En octubre de 2024, el IPS había comprado bonos de Ueno por 250.000 millones de guaraníes. Peña sostuvo siempre que nunca fue parte del banco y calificó de campaña mediática las acusaciones de conflicto de intereses.

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Una sucursal de Ueno cierra sus puertas mientras los diputados de la oposición siguen adelante con los trámites para destituir al presidente Santiago Peña, a quien culpan de la crisis bancaria desencadenada por la quiebra de la entidad de crédito digital, en Asunción (Paraguay), el 5 de noviembre de 2026. REUTERS/César Olmedo

El martes, Peña pidió la renuncia del presidente del BCP, Carlos Carvallo, que antes de asumir en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, origen del banco. Varios directivos de la entidad fueron detenidos, entre ellos Federico Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez.

El respaldo político se derrumbó este jueves por la mañana. Horacio Cartes, ex presidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), que impulsó la candidatura de Peña en 2023, anunció en X que el partido apoyaría el juicio político porque no estaba “del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”.

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La Cámara de Diputados aprobó la acusación por 78 votos contra ninguno y la remitió al Senado, donde la destitución requiere al menos 30 de 45 votos. La misma cámara rechazó por 48 votos contra 30 la acusación contra el vicepresidente, Pedro Alliana.

La renuncia abrió una disputa sobre el orden de los trámites. El artículo 189 de la Constitución convierte en senadores vitalicios a los expresidentes elegidos democráticamente, salvo que hayan sido condenados en juicio político. Si el Congreso acepta primero la dimisión, Peña accedería a esa banca y a sus fueros. “No aceptamos la renuncia de Santiago Peña”, dijo la senadora opositora Esperanza Martínez.

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Paraguay ya vivió una salida parecida. En marzo de 1999, Raúl Cubas Grau renunció con un juicio político en curso, días después del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña; en junio de 2012, el Congreso destituyó a Fernando Lugo en un proceso que duró menos de dos días.

Núñez convocó a una sesión bicameral para la tarde del jueves con el propósito de aceptar la renuncia y tomar juramento después a Alliana, que completaría el mandato hasta el 15 de agosto de 2028. El plazo legal para que el FGD devuelva los depósitos garantizados de Ueno Bank vence el 17 de noviembre.

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