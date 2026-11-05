Los ahorristas de Ueno Bank llevaron su reclamo al Congreso y rechazaron la renuncia de Peña

Ciudadanos se concentraron frente al Congreso de Paraguay a la espera de una definición sobre el futuro de Santiago Peña (Ciudadanos se concentraron frente al Congreso de Paraguay a la espera de una definición sobre el futuro de Santiago Peña)

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Decenas de ahorristas y empleados de Ueno Bank, que tienen sus depósitos congelados desde la intervención del banco el martes, protestaron este jueves frente al Congreso de Paraguay, en Asunción. Además de la devolución de su dinero, exigieron que el juicio político contra Santiago Peña siga adelante aunque el presidente haya presentado su renuncia. Temen que la dimisión, si el Congreso la acepta, lo convierta en senador vitalicio y lo ponga fuera del alcance de los tribunales.

“Nosotros no queremos que se acepte su renuncia, porque si se acepta, él quedaría blindado como senador vitalicio”, dijo a EFE la activista María Stela Invernizzi. Cristian Domínguez, otro de los manifestantes, sostuvo ante la misma agencia que Peña “es el responsable” de la crisis y reclamó que vaya a la cárcel.

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El temor tiene base constitucional. El artículo 189 de la Constitución paraguaya otorga una banca vitalicia en el Senado a los expresidentes elegidos en las urnas, “salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”. Un senador vitalicio no puede ser procesado sin autorización de la Cámara. La renuncia, según el artículo 202, debe aceptarla o rechazarla el Congreso.

La jornada parlamentaria dejó las dos vías abiertas. Por la mañana, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de sus 78 miembros presentes la acusación contra Peña por “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones” y envió el expediente al Senado. A las 13.33 hora de Paraguay, entró en el Palacio Legislativo la carta de renuncia. La sesión conjunta convocada para votarla empezó hacia las 16.00 con 65 diputados y 45 senadores, de acuerdo con La Nación de Asunción. Quedó sin quórum durante la votación nominal, cuando los legisladores colorados oficialistas abandonaron el recinto al ver que no tenían los votos para aceptarla.

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Ciudadanos se concentraron frente al Congreso de Paraguay a la espera de una definición sobre el futuro de Santiago Peña (Ciudadanos se concentraron frente al Congreso de Paraguay a la espera de una definición sobre el futuro de Santiago Peña)

Peña sigue siendo, formalmente, presidente de Paraguay.

Tras el levantamiento de la sesión, los manifestantes intentaron pasar las vallas que rodean el Congreso. La Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos. En Ciudad del Este, segunda ciudad del país, otro grupo se reunió en la rotonda Oasis para rechazar la aceptación de la renuncia.

En el Senado, las posiciones están enfrentadas. El senador colorado Gustavo Leite defendió que “el mal menor es aceptar la renuncia” y que Peña sea procesado por la vía penal. El senador opositor Líder Amarilla replicó que “aceptar la renuncia es impunidad porque va a quedar con fueros”.

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Las protestas empezaron el martes, horas después de que se anunciara la intervención. Ese día, centenares de ahorristas y jubilados marcharon por el microcentro de Asunción y otro grupo forcejeó con la policía frente a Mburuvicha Róga, la residencia presidencial. El miércoles hubo una segunda jornada junto al Panteón de los Héroes. Se sumaron la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) y estudiantes universitarios, que pidieron el juicio político de Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. Ese día la policía usó gas pimienta y balines de goma.

Las fuerzas de seguridad vigilan el perímetro del Congreso de Paraguay en Asunción, Paraguay, el 5 de noviembre de 2026. REUTERS/César Olmedo

El directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) decidió el 2 de noviembre abrir el proceso de resolución de Ueno Bank tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. El banco tiene 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. El IPS, que administra las jubilaciones de la mayoría de los trabajadores, tiene USD 355 millones colocados en la entidad, cerca del 9% de su cartera. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante, 228,3 millones de guaraníes, y el BCP anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (USD 1.675).

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El vínculo de Peña con el banco pasa por el Grupo Vázquez, su principal accionista. En 2019, Peña compró acciones de Credicentro, la sociedad que luego se convirtió en Ueno Holding, donde fue socio del grupo hasta 2025. El presidente ha negado siempre haber tenido relación con el banco. Carlos Carvallo, presidente del BCP hasta esta crisis, dirigió Ueno Bank hasta agosto de 2023, según confirmó la empresa a Reuters.

La Fiscalía detuvo el martes a los ocho miembros del directorio de Ueno, entre ellos el vicepresidente primero y director ejecutivo, Miguel Vázquez, y el presidente, Juan Manuel Gustale. Ha imputado a 27 personas por lesión de confianza y otros delitos. Este jueves, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández confirmó a ABC Color que Peña fue incluido en la investigación, tras una ampliación de la denuncia presentada por legisladores de la oposición. La inclusión no equivale a una imputación.

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El expediente del juicio político quedó en el Senado, presidido por Basilio Núñez, y la renuncia, sin resolver. La ley de garantía de depósitos da al BCP 15 días corridos para pagar la cobertura a los ahorristas, un plazo que vence el 17 de noviembre y que su directorio puede ampliar otros 15 días.