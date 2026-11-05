Vanessa de la Torre recordó encuentro con Petro y reavivó controversia por los ‘sexocontratos’: “Olía putrefacto, acompañado de un montón de viejas”

Declaraciones de Vanessa de la Torre reavivan controversia por los ‘sexocontratos’ de Petro (Vanessa de la Torre y Gustavo Petro / Instagram)

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La periodista Vanessa de la Torre relató que en una ocasión se encontró con el entonces presidente Gustavo Petro en Cartagena un día después de que este cancelara una actividad oficial por un supuesto cuadro gripal.

El testimonio fue difundido en medio de las denuncias sobre presuntos contratos públicos a cambio de favores sexuales, un caso que ya es objeto de verificación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría.

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La comunicadora hizo la afirmación durante una transmisión en vivo de La FM, en la que dijo que durante años decidió no hacer públicos varios episodios vinculados con la vida personal del exmandatario: “La verdad es que yo me he guardado mucha información relacionada con el presidente de entonces, simplemente porque pensaba que eso era parte de su vida privada”.

De acuerdo con su relato, Petro no asistió a un evento y anunció que suspendía su agenda por recomendación médica, debido a un cuadro respiratorio.

Según la periodista, el expresidente Gustavo Petro habría alegado tener una gripa para ausentarse de sus funciones (Colprensa)

De la Torre aseguró que al día siguiente viajó a Cartagena y se encontró con Petro en el aeropuerto, cuando se disponía a abordar un vuelo. La comunicadora aseguró que el mandatario estaba acompañado por varias personas y protegido por su esquema de seguridad.

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“Me encuentro al presidente a las 3 de la tarde. Usted no sabe el estado en el que estaba el mandatario en ese momento. No se podía sostener. Olía putrefacto, acompañado de un montón de viejas”, expresó la periodista durante la emisión.

También contó que logró acercarse para preguntarle cómo seguía de la enfermedad que le había impedido cumplir la agenda del día anterior.

Según su versión: “Estaban todos sus esquemas de seguridad, obviamente protegiéndolo. Y yo me los salté todos, me acerqué, lo saludé y le dije: “¿Qué hubo, presidente, cómo siguió?”. “¿De qué?”, le dije: “Pues, no dizque tenía una gripa horrible.” “Ah, no, no, ya aquí me mejoré un poquito”.

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Vanessa de la Torre continuó diciendo: “Ese día yo dije: ‘Ese señor está podrido por dentro y es absolutamente sórdido y absolutamente decrépito’. Pero como estábamos en la onda de que hay que respetarle la vida privada a la gente, entonces dije: ‘No, pues eso es vida privada de él’”.

Vanessa De la Torre sorprendió con sus declaraciones en medio de la nueva polémica de Petro (@vanessadelatorre/Instagram)

El video de Deicy Jiménez con Gustavo Petro

Las declaraciones de De la Torre se conocieron mientras continúa la controversia por las acusaciones de Deicy Jiménez, excontratista estatal, que asegura que Petro habría favorecido a mujeres con empleos u órdenes de prestación de servicios a cambio de relaciones sexuales.

Jiménez difundió un video de 54 segundos en el que aparece junto al expresidente y aseguró que el material respalda la existencia de un vínculo entre ambos.

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La grabación, sin embargo, no prueba por sí misma que se hayan otorgado contratos a cambio de favores sexuales. Para establecer una posible conducta irregular, las autoridades tendrán que determinar la autenticidad, fecha, contexto y cadena de custodia del video, así como su eventual relación con procesos de contratación pública.

Petro ha negado de forma categórica las acusaciones. Tras conocerse el video, afirmó que nunca utilizó contratos del Estado para obtener favores y sostuvo que el material no había sido sometido a un peritaje ni valorado por un juez. También indicó que en las imágenes no aparecen contratos, pagos ni decisiones administrativas.

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La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema revisan las denuncias

Los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) muestran contratos de Jiménez con entidades estatales, entre ellas el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia. La existencia de esos vínculos contractuales es verificable, pero todavía no hay una decisión judicial que establezca que fueron otorgados como contraprestación por encuentros íntimos.

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal el 23 de octubre y la Procuraduría inició una indagación previa sobre posibles responsabilidades disciplinarias. Jiménez también rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia y su abogada, Dina Luz Malo, anunció que entregaría el video a las autoridades para su evaluación dentro del proceso.

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