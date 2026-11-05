Colombia

Vanessa de la Torre recordó encuentro con Petro y reavivó controversia por los ‘sexocontratos’: “Olía putrefacto, acompañado de un montón de viejas”

El testimonio de la periodista coincide con la publicación de un video de Deicy Jiménez con el expresidente, que rechazó que hubiera utilizado recursos estatales para obtener relaciones íntimas

Declaraciones de Vanessa de la Torre reavivan controversia por los ‘sexocontratos’ de Petro (Vanessa de la Torre y Gustavo Petro / Instagram)
Declaraciones de Vanessa de la Torre reavivan controversia por los ‘sexocontratos’ de Petro (Vanessa de la Torre y Gustavo Petro / Instagram)
Guardar

La periodista Vanessa de la Torre relató que en una ocasión se encontró con el entonces presidente Gustavo Petro en Cartagena un día después de que este cancelara una actividad oficial por un supuesto cuadro gripal.

El testimonio fue difundido en medio de las denuncias sobre presuntos contratos públicos a cambio de favores sexuales, un caso que ya es objeto de verificación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría.

PUBLICIDAD

La comunicadora hizo la afirmación durante una transmisión en vivo de La FM, en la que dijo que durante años decidió no hacer públicos varios episodios vinculados con la vida personal del exmandatario: “La verdad es que yo me he guardado mucha información relacionada con el presidente de entonces, simplemente porque pensaba que eso era parte de su vida privada”.

De acuerdo con su relato, Petro no asistió a un evento y anunció que suspendía su agenda por recomendación médica, debido a un cuadro respiratorio.

Gustavo Petro con tapabocas - COVID
Según la periodista, el expresidente Gustavo Petro habría alegado tener una gripa para ausentarse de sus funciones (Colprensa)

De la Torre aseguró que al día siguiente viajó a Cartagena y se encontró con Petro en el aeropuerto, cuando se disponía a abordar un vuelo. La comunicadora aseguró que el mandatario estaba acompañado por varias personas y protegido por su esquema de seguridad.

PUBLICIDAD

Me encuentro al presidente a las 3 de la tarde. Usted no sabe el estado en el que estaba el mandatario en ese momento. No se podía sostener. Olía putrefacto, acompañado de un montón de viejas”, expresó la periodista durante la emisión.

También contó que logró acercarse para preguntarle cómo seguía de la enfermedad que le había impedido cumplir la agenda del día anterior.

Según su versión: “Estaban todos sus esquemas de seguridad, obviamente protegiéndolo. Y yo me los salté todos, me acerqué, lo saludé y le dije: “¿Qué hubo, presidente, cómo siguió?”. “¿De qué?”, le dije: “Pues, no dizque tenía una gripa horrible.” “Ah, no, no, ya aquí me mejoré un poquito”.

Vanessa de la Torre continuó diciendo: “Ese día yo dije: ‘Ese señor está podrido por dentro y es absolutamente sórdido y absolutamente decrépito’. Pero como estábamos en la onda de que hay que respetarle la vida privada a la gente, entonces dije: ‘No, pues eso es vida privada de él’”.

Vanessa De la Torre, periodista colombiana. @vanessadelatorre
Vanessa De la Torre sorprendió con sus declaraciones en medio de la nueva polémica de Petro (@vanessadelatorre/Instagram)

El video de Deicy Jiménez con Gustavo Petro

Las declaraciones de De la Torre se conocieron mientras continúa la controversia por las acusaciones de Deicy Jiménez, excontratista estatal, que asegura que Petro habría favorecido a mujeres con empleos u órdenes de prestación de servicios a cambio de relaciones sexuales.

Jiménez difundió un video de 54 segundos en el que aparece junto al expresidente y aseguró que el material respalda la existencia de un vínculo entre ambos.

La grabación, sin embargo, no prueba por sí misma que se hayan otorgado contratos a cambio de favores sexuales. Para establecer una posible conducta irregular, las autoridades tendrán que determinar la autenticidad, fecha, contexto y cadena de custodia del video, así como su eventual relación con procesos de contratación pública.

Petro ha negado de forma categórica las acusaciones. Tras conocerse el video, afirmó que nunca utilizó contratos del Estado para obtener favores y sostuvo que el material no había sido sometido a un peritaje ni valorado por un juez. También indicó que en las imágenes no aparecen contratos, pagos ni decisiones administrativas.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema revisan las denuncias

Los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) muestran contratos de Jiménez con entidades estatales, entre ellas el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia. La existencia de esos vínculos contractuales es verificable, pero todavía no hay una decisión judicial que establezca que fueron otorgados como contraprestación por encuentros íntimos.

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal el 23 de octubre y la Procuraduría inició una indagación previa sobre posibles responsabilidades disciplinarias. Jiménez también rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia y su abogada, Dina Luz Malo, anunció que entregaría el video a las autoridades para su evaluación dentro del proceso.

Temas Relacionados

Deicy JiménezGustavo PetroVanessa de la TorreSexocontratosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ley de Sometimiento bajo la lupa: la asociación campesina del Catatumbo advierte riesgos de impunidad por rebajas de penas a grupos armados

Junior Maldonado, integrante de Ascamcat, cuestionó el trámite legislativo de la norma y pidió a la Corte Constitucional revisar sus efectos sobre las comunidades afectadas por la violencia

Ley de Sometimiento bajo la lupa: la asociación campesina del Catatumbo advierte riesgos de impunidad por rebajas de penas a grupos armados

Llega a Colombia la ASUS ProArt P16, equipada con el superchip Nvidia RTX Spark y 128 GB de memoria unificada

El portátil mide 12,9 milímetros de grosor y pesa 1,77 kilogramos, pese a integrar cómputo de clase superordenador

Llega a Colombia la ASUS ProArt P16, equipada con el superchip Nvidia RTX Spark y 128 GB de memoria unificada

Contraloría puso la lupa sobre el Sena: investigadores llegaron a revisar contratos y recursos durante el Gobierno Petro

Un equipo especializado de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) permanecerá en las instalaciones de la entidad para recopilar documentos, revisar soportes digitales y obtener elementos probatorios

Contraloría puso la lupa sobre el Sena: investigadores llegaron a revisar contratos y recursos durante el Gobierno Petro

Gustavo Petro reaccionó a la orden de libertad para el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por caso Ungrd: “Muy bien”

El exmandatario también cuestionó el rumbo de la investigación por corrupción en la entidad por, según él, “buscar culpabilidad en el Pacto Histórico”

Gustavo Petro reaccionó a la orden de libertad para el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por caso Ungrd: “Muy bien”

Policía Nacional y FBI capturaron en Bogotá a un juez federal mexicano que estaría al servicio del Cartel de Sinaloa

El funcionario mexicano es acusado de presuntamente beneficiar presuntamente al grupo terrorista y de coordinar envíos de cocaína desde Bogotá a Norteamérica

Policía Nacional y FBI capturaron en Bogotá a un juez federal mexicano que estaría al servicio del Cartel de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Shakira figura entre las nominadas para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en 2027

Poncho Zuleta reveló cuánto tiempo estará alejado de los escenarios mientras su hijo Kbeto evoluciona en una UCI de Barranquilla tras accidentarse

Luisa Castro defendió a Westcol de los señalamientos tras la muerte de Komanche: “Están atacando y señalando a mi novio”

Chris Carpentier, exjurado de ‘MasterChef Colombia’, reveló que sufrió dos infartos: “La vida te da una segunda oportunidad”

Deportes

Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA Cup

Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA Cup

En video | Así fue el doblete de goles por parte de Camilo Durán, con proceso en selección Colombia, con Celtic ante Besiktas en la Europa League 2026

Gran Premio de São Paulo de la Fórmula 1 2026: dónde y a qué hora ver la carrera en Colombia

Estos serían los clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: salieron las predicciones

Maluma se refirió a las críticas por su amor al Atlético Nacional: “Eso es la gente del Medellín, pero yo no lo puedo negar”