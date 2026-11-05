Abaten a Edgar Aarón, alias “el Lic”, señalado como el fundador del Cártel Nuevo Imperio y cercano a Ryan Wedding. @OHarfuch

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Efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abatieron a Edgar Aarón Vásquez Alvarado, alias “El General” o “el Lic”, señalado como líder y fundador del “Cártel Nuevo Imperio”, luego de que resultaron agredidos a balazos en el Estado de México mientras cumplimentaban una orden de aprehensión por delincuencia organizada, según informo Omar García Harfuch en su cuenta de X.

Edgar Aarón Vásquez Alvarado fue identificado como líder y fundador del “Cártel Nuevo Imperio”, organización con presencia en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

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Era investigado por una serie de delitos de alto impacto. Entre ellos figuran secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como un presunto exagente de seguridad mexicano con vínculos con mandos policiales de alto rango en el país.

El mismo comunicado indicó que Vázquez Alvarado era propietario de las empresas mexicanas VRG Energéticos S.A. de C.V., Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. y Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V.

El vínculo de “El Lic” con Ryan James Wedding

Omar García Harfuch lo vinculo directamente con Ryan James Wedding, un vinculo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó como una relación directa entre Edgar Aarón Vásquez Alvarado y el narcotraficante James Wedding. Según el organismo, Vázquez Alvarado le brindaba protección dentro de territorio mexicano.

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La información precisa que el mexicano utilizaba contactos dentro de corporaciones policiales para localizar objetivos de la organización de Wedding. El Tesoro lo describió como un presunto exagente de seguridad con vínculos con mandos policiales de alto rango en el país.

Abaten a Edgar Aarón, alias “el Lic”, señalado como el fundador del Cártel Nuevo Imperio y cercano a Ryan Wedding.

Por esta colaboración, Vázquez Alvarado fue sancionado el 19 de noviembre de 2025 junto con otros ocho individuos y nueve entidades asociadas a Wedding. La designación se realizó bajo la Orden Ejecutiva 14059, por haber brindado apoyo financiero, material o tecnológico a las actividades del narcotraficante.

El operativo en Lomas Verdes y una segunda víctima

El operativo se desarrolló en la zona de Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Las autoridades realizaban trabajos de campo para cumplimentar órdenes de cateo en inmuebles vinculados con presuntos integrantes del grupo delictivo.

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Según se informó, los tripulantes de un vehículo identificaron a los agentes federales durante el despliegue y los agredieron con disparos de arma de fuego. Los elementos de seguridad repelieron la agresión para salvaguardar su integridad física.

Como resultado del enfrentamiento, dos personas perdieron la vida, no solo Edgar Aarón. Las autoridades no precisaron la identidad de la segunda persona fallecida.

En el operativo participaron, además de la SSPC, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

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Las autoridades indicaron que mantienen las acciones operativas y de investigación para esclarecer lo sucedido en la zona, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

El 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Edgar Aarón “N” a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El organismo lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding.

La sanción también lo acusó de utilizar contactos policiales para localizar objetivos de su organización criminal. Este señalamiento internacional se produjo antes de su muerte en el operativo de la SSPC.

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Omar García Harfuch confirmó el abatimiento de "El General". Crédito: OFAC

De acuerdo con el comunicado del Tesoro, la designación contra Vázquez Alvarado se dio en el marco de una acción más amplia contra Wedding y nueve individuos y nueve entidades asociadas a él. La medida se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México y con una investigación paralela de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, que presentó indictments contra Wedding y su red.

Esta ligado con el homicidio de Milton Morales Figueroa

Las investigaciones, según detallo García Harfuch, señalan a Vásquez Alvarado como autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, compañero de la SSPC, ocurrido el 21 de julio de 2024.

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Desde la dependencia se destacó la entrega y el compromiso de Morales Figueroa con la seguridad de la Ciudad de México y del país. Se señaló que honrar su memoria implica continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables del crimen.

La muerte del señalado como autor intelectual no cierra el caso. Las autoridades indicaron que las pesquisas continuarán para identificar a todos los responsables del homicidio de Morales Figueroa, más allá de la baja de “El Lic” en el operativo.

Coordinación entre instituciones de seguridad

El trabajo de inteligencia e investigación que derivó en el operativo se realizó en coordinación con múltiples instituciones. Participaron la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia.

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También intervinieron la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la Fiscalía CDMX, la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS Edomex). A estas se sumaron otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

Caso Zona Divas: dan 30 años de cárcel a Juan Carlos Benavides por trata y explotación sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la SSPC se informó que los trabajos de inteligencia e investigación continuarán. El objetivo declarado es identificar y detener a los demás integrantes de la organización criminal y desmantelar sus redes.

Los delitos que investigaban al “Cártel Nuevo Imperio”

El expediente contra Edgar Aarón “N” y su organización abarcaba delitos de distinta naturaleza. Por un lado, se le atribuían secuestro, extorsión y homicidio, delitos que afectan directamente a la población en las zonas donde operaba el grupo.

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Por otro lado, las autoridades lo investigaban por despojo y lavado de dinero, lo que sugiere una estructura financiera organizada detrás de las actividades delictivas. A esto se sumaba el robo de combustible, un delito con fuerte presencia en la región centro del país. El tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá completaba el cuadro de acusaciones.

Confirmado: Wedding fue capturado en enero de 2026 en Ciudad de México y está en custodia federal en Estados Unidos. Corrijo el bloque:

Quién es Ryan James Wedding y su captura

Ryan James Wedding es un exsnowboarder olímpico canadiense que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Antes de su arresto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo describía como uno de los Diez Más Buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según el organismo estadounidense, Wedding es responsable del tráfico de cantidades multitonelada de cocaína a través de Colombia y México, con destino a Estados Unidos y Canadá. Su organización utilizaba criptomonedas para mover y lavar las ganancias del narcotráfico.

Ryan Wedding, un exsnowboarder olímpico canadiense acusado de convertirse en un cabecilla del tráfico de cocaína vinculado a varios asesinatos relacionados con las drogas, es escoltado por agentes del FBI a su llegada —esposado— al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, Estados Unidos, el 23 de enero de 2026, según se observa en esta captura de pantalla tomada de un video. FBI/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

El FBI le atribuye haber ordenado decenas de homicidios en distintos países, incluidos Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Wedding fue capturado en enero de 2026 en Ciudad de México, tras entregarse en la embajada de Estados Unidos. Fue trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal.

El exsnowboarder enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio y homicidio en grado de tentativa. Tiene programados dos juicios separados, el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.