Mónica Castañeda sufre nueva pérdida familiar: muere su hermano a cinco meses del deceso de su hermana Norma

El equipo de Ventaneando confirmó en vivo el fallecimiento de Jorge Castañeda, hermano mayor de la conductora Mónica Castañeda. (Foto_ Juan Vicente Manrique / Infobae)

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El presentador Pedro Sola confirmó el fallecimiento de Jorge Castañeda, hermano mayor de la conductora Mónica Castañeda, el conductor detalló en la transmisión la llamada que interrumpió las actividades de la producción en el set.

El suceso representa el segundo duelo familiar directo para la comunicadora en un periodo de cinco meses. La familia despidió a su hermana Norma a finales de mayo de 2026 tras complicaciones de salud.

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Los integrantes de la emisión vespertina enviaron mensajes de solidaridad a la periodista y a su padre, Jorge Castañeda. La producción colocó en pantallas del estudio una esquela para acompañar el pésame institucional.

Una llamada interrumpió las grabaciones de promocionales navideños

El anuncio del deceso ocurrió la tarde del miércoles 4 de noviembre en las instalaciones de la televisora al sur de la Ciudad de México. El elenco preparaba material audiovisual para la temporada decembrina cuando la periodista atendió la comunicación.

Pedro Sola tomó la palabra durante unos minutos en el programa para relatar cómo se enteraron de la noticia. El conductor describió la sorpresa que generó el aviso entre los integrantes del equipo de producción.

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“Ayer estábamos en un momento de entrar a grabar unas cosas para unos promos para fin de año, cuando de repente Mónica Castañeda recibe una llamada en donde le informan que uno de sus hermanos mayores falleció”, relató Sola ante las cámaras.

El presentador subrayó que la noticia alteró de inmediato la rutina del foro, debido a que no esperaban un desenlace de esta naturaleza durante la jornada de trabajo.

“Fue para un shock, bueno para ella y para nosotros también, porque todo estaba perfecto y de repente ocurre esto”, agregó Sola al enviar condolencias a los familiares de la conductora.

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Pedro Sola relató al aire el momento en que Mónica Castañeda atendió la llamada en el foro de TV Azteca antes de iniciar grabaciones. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

Rosario Murrieta reconoció la fortaleza de la comunicadora frente a las cámaras

La jefa de información y conductora Rosario Murrieta intervino las palabras de Sola para destacar la entereza con la que su compañera asumió sus compromisos laborales a pesar de los momentos personales adversos.

“Y admirando la fortaleza que Mónica siempre tiene de regresar al trabajo y de pararse frente a las cámaras y hacer lo que sabe hacer, porque este año ha sido un año de pérdidas para ella y su familia”, expresó la conductora Rosario Murrieta.

La periodista concluyó su mensaje con un saludo afectuoso para su compañera de emisión: “Un abrazo enorme, solidario y muy cariñoso para ella donde quiera que esté y también para su familia”.

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La pantalla del programa proyectó una imagen en memoria de Jorge Castañeda. Las cuentas oficiales de la televisora difundieron mensajes institucionales donde desearon pronta resignación a la familia y amigos ante la pérdida irreparable.

Rosario Murrieta destacó en el estudio la entereza de su compañera y envió condolencias a la familia Castañeda tras la noticia. Captura de pantalla

Norma Castañeda falleció a los 61 años en mayo de 2026

El duelo se suma a la muerte de Norma Castañeda, ocurrida el 29 de mayo de 2026. En aquella fecha, el equipo del programa confirmó que la hermana mayor de la conductora enfrentaba padecimientos médicos de tiempo atrás.

Mónica Castañeda regresó a las transmisiones el 2 de junio posterior a ese deceso. Frente a la audiencia, la comunicadora agradeció a las personas que colaboraron con su familia en la consecución de medicamentos especializados.

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El núcleo familiar despidió a Norma en ceremonias privadas, aquella pérdida significó un impacto severo para la presentadora, quien retomó sus actividades al aire días después del funeral.

El deceso de Jorge Castañeda ocurre a cinco meses de la muerte de Norma Castañeda, hermana mayor de la periodista. (Ventaneando: X)

La muerte de María del Pilar marcó la adolescencia de la periodista

Las pérdidas familiares han acompañado la vida de Mónica Castañeda desde su juventud, a los 14 años, la periodista enfrentó el fallecimiento de su hermana María del Pilar, conocida en su entorno como Pili.

María del Pilar murió a causa de complicaciones derivadas de lupus eritematoso sistémico. La enfermedad generó daño renal severo en pocas semanas, en una época con menores alternativas de tratamiento oportuno.

La relación entre ambas era estrecha por la cercanía de edades. La experiencia impulsó a la comunicadora a hablar en diversas ocasiones sobre el impacto del padecimiento en las familias.

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Los hermanos mayores de Mónica provienen del primer matrimonio de su padre, Jorge Castañeda. La periodista ha sostenido a lo largo de su carrera que la convivencia con ellos siempre fue cercana y constante.

Durante su juventud, Mónica Castañeda enfrentó el fallecimiento de su hermana María del Pilar a causa de complicaciones por lupus. (Ventaneando: Instagram)

Una trayectoria de más de dos décadas en la televisión abierta

Nacida el 9 de enero de 1979 en la Ciudad de México, Castañeda inició su carrera profesional en la cobertura de asuntos políticos y notas de interés general.

Su ingreso a las transmisiones de espectáculos ocurrió tras integrarse a las coberturas de entretenimiento en TV Azteca. Una asignación para entrevistar a un grupo musical definió su permanencia en el género.

Con más de 20 años en la pantalla, Castañeda combina la conducción de espectáculos con reportajes de campo y coberturas informativas. (Foto: Captura Instagram/@ventaneandouno)

A la par de su labor en espectáculos, Castañeda colabora en espacios informativos de ADN40. Su trabajo en campo incluye enlaces en directo, coberturas de festivales y entrevistas exclusivas con figuras del medio artístico.

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Con el paso de los años, la comunicadora se afianzó como reportera titular y conductora de mesa. Su trabajo la mantiene como una de las figuras permanentes de la señal abierta junto a Pedro Sola y Pati Chapoy.

La comunicadora combina la conducción diaria en el foro con la cobertura de alfombras rojas y ceremonias de premiación, con una presencia ininterrumpida en la producción informativa desde hace más de 20 años.