México

Cenart pone en duda su presencia en X: plantea alternativas para difundir su agenda cultural

El Cenart recuperó su cuenta de X tras un hackeo y preguntó si la red es óptima para la difusión cultural. Esto respondieron sus seguidores y la institución

Centro Nacional de las Artes (Foto: cortesía)
Centro Nacional de las Artes (Foto: cortesía)
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El Centro Nacional de las Artes (Cenart) planteó públicamente si X sigue siendo una plataforma adecuada para la difusión cultural, luego de que su cuenta oficial fuera hackeada y recuperada días después. La publicación, difundida el 3 de noviembre de 2026, generó respuestas de usuarios y comentarios de la propia institución.

Cuestiona su permanencia en X

A través de @cenartmx, la institución informó que “hace unos días” su perfil fue vulnerado. Explicó que, tras “muchos intentos”, logró recuperarlo. Durante el periodo en que no tuvo acceso, el equipo se cuestionó si X aún es una plataforma óptima para su labor y abrió la conversación con una publicación en la red social: “¿Ustedes qué piensan?”.

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El mensaje reunió:

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Captura de pantalla de un mensaje en la red social X publicado por la cuenta verificada del Centro Nacional de las Artes
Una publicación del Centro Nacional de las Artes consulta a sus seguidores sobre la utilidad de la red X para la difusión cultural tras haber recuperado su cuenta institucional. (@cenartmx)

En un hilo posterior, la misma cuenta planteó otra interrogante: si conviene “seguirle haciendo el juego al muskismo”, al que atribuyó la intención de dejar “fuera del juego a los humanos y sus valores”. El término alude a Elon Musk, propietario de la red social.

Opiniones divididas entre los usuarios

Las respuestas mostraron posturas distintas:

  • Saraí Campech (@campechita) sostuvo que permanecer es “un acto de resistencia” y que abandonar la plataforma es “dejar(nos) más desprotegidos”.
  • Sir Gowain (@alex_govea_) opinó que en X “ya sólo quedamos bots y aferrados”, aunque pidió a la institución mantenerse ahí porque es el medio por el que se entera de sus actividades.

Menos personas reales y una alternativa

Al responder, el Cenart coincidió con el planteamiento del usuario: “El punto es ese”. Afirmó que cada vez hay menos personas reales en la plataforma y sugirió que el público podría informarse mediante su página web, sin “alimentar una red plagada de bots y discursos de odio”.

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FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a X logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a X logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La institución no anunció, en los mensajes consultados, una decisión definitiva sobre abandonar la red social ni una fecha para hacerlo.

El hackeo al Cenart se suma a una serie de ataques a otras instituciones mexicanas en X, ejemplo de ello fue en enero de 2026, cuando la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, sufrió un ciberataque, pues en su cuenta repostearon publicaciones de Solana, una plataforma financiera que se identificaba como “la principal red de alto rendimiento” para mercados de capitales en internet, pagos y aplicaciones criptográficas. Horas más tarde de ese mismo día, la funcionaria mexicana pudo recuperar el manejo de su cuenta.

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