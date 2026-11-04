Cómo inscribirse a una actividad productiva INAPAM para obtener empleo, aguinaldo y beneficios de ley para adultos mayores

Una mujer sostiene una credencial institucional y billetes de pesos mexicanos junto a un logotipo alusivo a los programas sociales para adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene activo el programa Vinculación Productiva, un esquema que conecta a personas mayores de 60 años con empresas que ofrecen empleos formales o actividades de voluntariado. La inscripción es presencial y gratuita, y permite a los adultos mayores reingresar al mercado laboral con acceso a sueldo base y prestaciones de ley.

Para unirse al programa, no es necesario dejar de recibir otros apoyos: la Pensión Bienestar u otro tipo de beneficio no se ve afectado por la incorporación a Vinculación Productiva. El esquema contempla dos modalidades: la contratación formal, que otorga sueldo y prestaciones de ley, y el voluntariado de empacadores en tiendas de autoservicio, donde los ingresos provienen de propinas y no existe relación laboral.

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Para unirse al programa el interesado debe tener 60 años cumplidos, presentar su credencial INAPAM vigente, la CURP y una identificación oficial con fotografía, como el INE, el pasaporte, la licencia de conducir o el carnet del IMSS o ISSSTE. El trámite se realiza sin costo en los módulos de atención del instituto.

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Requisitos y documentación necesaria

Los documentos solicitados para el registro son:

Credencial INAPAM vigente, en original.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Identificación oficial con fotografía: INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud del IMSS o ISSSTE.

Además de estos documentos, cada empresa puede pedir requisitos adicionales según el puesto que ofrezca. El interesado también debe proporcionar información sobre sus habilidades, experiencia laboral previa y el tipo de actividades que está dispuesto a realizar, datos que el INAPAM utiliza para canalizarlo hacia las empresas con vacantes disponibles.

La edad mínima general para acceder al programa es de 60 años. Sin embargo, algunas vacantes administrativas pueden aceptar personas desde los 50 años, según se establezca en cada convocatoria específica.

Paso a paso para inscribirse en los módulos

El proceso de incorporación al programa está organizado en etapas que deben cumplirse en orden:

1. Ubicar el módulo de Vinculación Productiva más cercano al domicilio. Para conocer la sede correspondiente, el INAPAM pone a disposición un sitio web de consulta.

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2. Llenar la solicitud de inclusión social, un formato en el que se registran datos personales, experiencia previa y preferencias laborales.

3. Realizar una entrevista con un promotor de Vinculación Productiva, quien evalúa el perfil del solicitante y orienta sobre las vacantes disponibles acordes a sus habilidades.

4. Seleccionar una oferta de actividad productiva o de voluntariado entre las opciones disponibles en la zona.

5. Tramitar la entrevista con la empresa que ofrece la vacante elegida.

El INAPAM no contrata directamente a los trabajadores: su función es vincular al adulto mayor con la empresa interesada, pero la decisión final de contratación corresponde a cada compañía según su propio proceso de selección.

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Una vez concluido este recorrido, el adulto mayor puede incorporarse al empleo elegido, con la certeza de recibir un sueldo base y las prestaciones de ley correspondientes, según la modalidad de contratación acordada con la empresa.

Horarios, costos y vacantes disponibles

Para unirse al programa, no es necesario dejar de recibir otros apoyos: la Pensión Bienestar u otro tipo de beneficio no se ve afectado por la incorporación a Vinculación Productiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite de inscripción es gratuito y debe realizarse de manera presencial en los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM. Los módulos operan de lunes a viernes, en un horario que va de las 8:00 a las 14:00 horas, aunque en algunas sedes la atención se extiende hasta las 15:00 horas.

Las vacantes disponibles varían según la empresa, la ubicación y el avance de los procesos de reclutamiento de cada convenio vigente con el instituto. Entre los puestos reportados se encuentran posiciones como barista, auxiliar de cocina, cocinero, personal multifuncional, garrotero y limpieza de vajilla, concentrados principalmente en el Valle de México y zonas metropolitanas.

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También existen vacantes de carácter administrativo y de atención al cliente, además de actividades técnicas que dependen de la experiencia laboral previa del solicitante. Por ello, quienes busquen una vacante deben consultar las condiciones específicas antes de iniciar el proceso y verificar si el puesto corresponde a una contratación formal o a un voluntariado, ya que las prestaciones difieren según el tipo de relación que se establezca con la empresa.

Prestaciones y sueldo para quienes son contratados

Foto: Gobierno de México.

Los adultos mayores que logran una contratación formal mediante el programa pueden recibir un sueldo base y prestaciones laborales establecidas por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Entre los beneficios mencionados se encuentran la seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vacaciones, reparto de utilidades y aguinaldo.

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Como referencia salarial, el programa reporta un sueldo mínimo garantizado de 9,582.47 pesos mensuales para 2026, equivalentes a 315.04 pesos diarios considerando 30 días. Este monto convierte al esquema en una fuente de ingresos para quienes logran colocarse en una de las vacantes disponibles.

Los empleos ofrecidos a través de Vinculación Productiva pueden ser por hora, por jornada, por proyecto o por servicios, y en algunos casos las empresas otorgan prestaciones superiores a las establecidas por la ley. Sin embargo, contar con la credencial INAPAM no significa recibir automáticamente un empleo o un pago: la tarjeta permite incorporarse al esquema de vinculación, pero la contratación depende de las vacantes disponibles, los requisitos de cada compañía y el proceso de selección correspondiente.

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Qué pasa con el aguinaldo y quiénes no lo reciben

Contar con la credencial INAPAM no garantiza por sí sola el pago de aguinaldo en diciembre. El derecho a esta prestación está reservado únicamente para quienes mantienen una relación laboral formal bajo la Ley Federal del Trabajo. Es decir, solo los adultos mayores que, a través del programa de Vinculación Productiva, logran colocarse en un empleo formal con contrato y prestaciones de ley, pueden exigir el pago de aguinaldo a su empleador.

En contraste, quienes participan como empacadores voluntarios en tiendas de autoservicio, aunque cuenten con la credencial INAPAM y estén inscritos en actividades del instituto, no tienen derecho a aguinaldo. Esto se debe a que su actividad no constituye una relación laboral formal, sino una colaboración voluntaria donde reciben aportaciones de los clientes, no un salario.

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Para que un adulto mayor con credencial INAPAM reciba aguinaldo en diciembre de 2026, debe cumplir con una serie de condiciones: estar inscrito en el programa de Vinculación Productiva, contar con una relación laboral formal mediante contrato de trabajo con una empresa o institución, y haber laborado durante el año o la parte proporcional del periodo correspondiente.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre de 2026. El monto mínimo equivale a 15 días de salario por un año completo de trabajo; si la persona laboró menos tiempo, recibirá la parte proporcional correspondiente.

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Es importante aclarar que la credencial INAPAM por sí sola no otorga derecho a aguinaldo ni a bonos especiales del gobierno. El pago de esta prestación depende exclusivamente de la existencia de un contrato laboral formal tramitado a través del programa.