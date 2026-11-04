México

Tras exhorto de Sheinbaum, Auditoria Superior investiga 25 años de presuntas irregularidades en IFE, INE y OPLEs

La ASF informó que hay tres principales líneas de trabajo que se encuentran en desarrollo

La Auditoría Superior de la Federación entró en proceso de renovación para el periodo 2026-2034.
La Auditoría Superior de la Federación entró en proceso de renovación para el periodo 2026-2034.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que ya investiga presuntas irregularidades en todos los órganos públicos locales electorales (OPLEs), así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Esto a pocos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que se audite a las administraciones del INE previas al año 2025, ante la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del instituto tras ser señalada de corrupción y conflicto de interés.

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En un comunicado, la ASF precisó que actualmente se llevan a cabo tres principales líneas de trabajo relacionadas a grupos empresariales y ente públicos electorales “vinculados con adquisiciones y servicios”.

La primera, es una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los órganos públicos locales electorales (OPLEs), el INE y el entonces IFE. De este último su último año de operación fue en 2014.

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