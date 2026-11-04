Tras exhorto de Sheinbaum, Auditoria Superior investiga 25 años de presuntas irregularidades en IFE, INE y OPLEs

La Auditoría Superior de la Federación entró en proceso de renovación para el periodo 2026-2034.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que ya investiga presuntas irregularidades en todos los órganos públicos locales electorales (OPLEs), así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Esto a pocos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que se audite a las administraciones del INE previas al año 2025, ante la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del instituto tras ser señalada de corrupción y conflicto de interés.

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En un comunicado, la ASF precisó que actualmente se llevan a cabo tres principales líneas de trabajo relacionadas a grupos empresariales y ente públicos electorales “vinculados con adquisiciones y servicios”.

La primera, es una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los órganos públicos locales electorales (OPLEs), el INE y el entonces IFE. De este último su último año de operación fue en 2014.