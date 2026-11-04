El Senado de Paraguay aprobó adelantar el pago a los ahorristas de Ueno Bank en 24 horas: cómo cobrarán

El Senado de Paraguay (EFE/Andrés Cristaldo)

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La Cámara de Senadores de Paraguay aprobó un proyecto de ley que permite adelantar el pago de la garantía de depósitos a los ahorristas de Ueno Bank en un plazo de 24 horas, una medida de urgencia adoptada tras la resolución de la entidad financiera dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP). La iniciativa modifica la Ley N.° 2334/03 y pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El texto aprobado establece que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) podrá abonar hasta el equivalente a 40 salarios mínimos mensuales —unos G. 121 millones— dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación de la resolución de una entidad financiera. La normativa vigente hasta ahora fijaba un plazo de hasta 15 días corridos, prorrogable por otros 15.

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El Banco Central dividió a los ahorristas en tres tramos para organizar los pagos

En paralelo a la acción legislativa, la presidenta interina del BCP, Liana Caballero, adelantó en términos generales el esquema de pago previsto para los depositantes. Según informó en declaraciones a medios locales, el primer desembolso será de hasta G. 10.000.000, con cargo al FGD. La funcionaria señaló que la entidad dividió a los depositantes en tres tramos, aunque reconoció que aún no se precisaron fechas, lugares ni requisitos concretos.

Caballero agradeció la colaboración de bancos y financieras que integran una mesa de trabajo y admitió las dificultades operativas que presenta el proceso. “La parte operativa es el problema para pagar”, afirmó; y subrayó que los equipos técnicos llevan días sin descanso.

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La policía monta guardia frente a una sucursal cerrada del banco Ueno en Ñemby (REUTERS/César Olmedo)

El proyecto aclara que solo se descontarán las cuotas vencidas, no toda la deuda pendiente

Uno de los puntos más relevantes del texto aprobado en el Senado es que, en caso de que un depositante tenga un préstamo con Ueno Bank, solo se le descontarán las cuotas vencidas al momento de la resolución, y no la totalidad de la deuda pendiente.

Asimismo, el proyecto aclara que el mecanismo de anticipo no modifica el monto total de la garantía ni la preferencia legal establecida para los mecanismos de transferencia de depósitos: se trata de un pago a cuenta de la cobertura total.

La ley vigente establece que el FGD cubre depósitos de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos G. 228.300.000. Superado ese tope, el orden de cobro con los activos de la entidad pone en primer lugar al Instituto de Previsión Social (IPS) y luego a los grandes ahorristas.

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Una vista desde un dron muestra la sede de Ueno Bank en Asunción, Paraguay (REUTERS/César Olmedo)

La iniciativa incorpora además obligaciones de registro para los bancos y liquidez al FGD

El proyecto aprobado en el Senado incluye también la obligación de las entidades financieras de mantener un registro individualizado por depositante, con información sobre saldos, montos garantizados, obligaciones compensables y condición de persona vinculada. Ese registro deberá entregarse a la Superintendencia de Bancos dentro de las 24 horas de ser requerido. Su incumplimiento será considerado una infracción grave.

Además, la norma faculta al BCP a otorgar liquidez al FGD mediante títulos que integran su patrimonio, bajo las condiciones que establezca su Directorio. Una propuesta paralela que buscaba ampliar la garantía del FGD para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en Ueno Bank fue rechazada en la misma sesión.

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La Asociación de Bancos respaldó el anticipo pero pidió prudencia sobre los fondos jubilatorios

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) fijó posición ante los proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional. El gremio manifestó su respaldo al mecanismo de pago anticipado a través del FGD y lo consideró una medida positiva para brindar una respuesta rápida a los depositantes afectados. Sin embargo, llamó a la prudencia respecto de la utilización del Fondo para la devolución de fondos jubilatorios del IPS y otras cajas de jubilaciones, y consideró prematuro avanzar en ese debate.

Con la aprobación senatorial concretada, la iniciativa quedó a la espera del tratamiento en Diputados, previsto para las 10:00 de la mañana, hora local. Mientras tanto, el Banco Central de Paraguay trabaja en los detalles operativos y jurídicos de la resolución que habilitará los pagos concretos a los depositantes.

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