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El director James Gunn se ilusiona con el regreso de Margot Robbie al Escuadrón Suicida: “Me encanta como Harley”

El responsable de DC Studios demostró una enorme admiración por la célebre estrella oceánica, garantizando que pondrá todo su empeño para asegurar su participación en el flamante mapa narrativo que inaugurará Superman durante los meses venideros

James Gunn manifestó su intención de reincorporar a Harley Quinn al Universo DC, aunque desconoce si Margot Robbie desea retomar el personaje
James Gunn manifestó su intención de reincorporar a Harley Quinn al Universo DC, aunque desconoce si Margot Robbie desea retomar el personaje
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James Gunn manifestó su intención de devolver a Harley Quinn al nuevo Universo DC, aunque todavía desconoce si Margot Robbie está dispuesta a retomar el personaje. El responsable creativo de DC Studios abordó el futuro del antihéroe durante el podcast The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast, centrado en definir qué elementos de la película de 2021 conservan su lugar dentro de la continuidad actual.

La posible vuelta de Robbie plantea un desafío para la reconstrucción de la franquicia. La actriz encarnó a Harley Quinn en tres producciones vinculadas al anterior universo cinematográfico de DC: Escuadrón Suicida (2016), Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) (2020) y El Escuadrón Suicida (2021), dirigida por el propio Gunn.

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El nuevo esquema de DC, iniciado con Superman en 2025, dejó fuera buena parte de las historias que se desarrollaron tras El hombre de acero (2013), de Zack Snyder. Sin embargo, Gunn considera que la versión de Harley Quinn interpretada por Robbie podría tener continuidad.

“El Escuadrón Suicida” mantiene casi toda su vigencia en la nueva continuidad

La conversación del podcast se enfocó en determinar qué partes de El Escuadrón Suicida siguen siendo canónicas. Gunn sostuvo que, con una excepción relevante, la película puede integrarse en el nuevo mapa narrativo de la franquicia.

Gunn confirmó que casi la totalidad de los hechos de la película "El Escuadrón Suicida" de 2021 conserva su validez dentro del canon (REUTERS/Mike Blake)
Gunn confirmó que casi la totalidad de los hechos de la película "El Escuadrón Suicida" de 2021 conserva su validez dentro del canon (REUTERS/Mike Blake)

“Diría que tenemos una pequeña salvedad: ¿cuál es exactamente el futuro de Harley Quinn?”, señaló el cineasta, según recogió SensaCine. Gunn pidió margen para resolver esa cuestión antes de establecer una respuesta definitiva sobre el personaje.

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“Aparte de eso, creo que podemos decir que prácticamente toda la película es canon. No creo que haya ningún problema”, añadió. La declaración deja abierta la posibilidad de que eventos, integrantes y antecedentes mostrados en la cinta de 2021 sigan influyendo en las próximas producciones de DC.

El caso de Harley Quinn es distinto debido a su estrecha relación con el Joker. La figura del villano todavía no cuenta con una presentación definida dentro del Universo DC de Gunn, lo que complica la explicación de la trayectoria previa del personaje.

La ausencia de un Joker establecido condiciona el regreso de Harley Quinn

Para el director, la falta de un Joker integrado en el nuevo Universo DC es uno de los principales obstáculos para recuperar sin cambios a Harley Quinn. En las películas anteriores, el vínculo entre ambos fue una parte central del pasado de la personaje, incluso cuando sus historias posteriores buscaron mostrar su independencia.

Margot Robbie interpretó a la antihéroe en tres películas de la franquicia estrenadas entre 2016 y 2021 (REUTERS/Jack Taylor)
Margot Robbie interpretó a la antihéroe en tres películas de la franquicia estrenadas entre 2016 y 2021 (REUTERS/Jack Taylor)

Gunn reconoció que ese antecedente exige una solución narrativa cuidadosa. “Es una de las cosas más difíciles de justificar como canon en el Universo DC”, afirmó sobre la eventual incorporación de Harley Quinn y la necesidad de ordenar su historia dentro de la nueva etapa.

La continuidad de DC atraviesa una reconstrucción que combina personajes nuevos con figuras ya conocidas. Gunn y el productor Peter Safran asumieron la dirección creativa de DC Studios con el objetivo de articular películas, series y otros contenidos bajo una misma línea argumental.

En ese proceso, algunos intérpretes del universo anterior regresaron para nuevos papeles o conservaron a sus personajes. El caso de Robbie, sin embargo, sigue sin definición pública, a pesar del interés expreso de Gunn.

Gunn no sabe si Robbie desea volver al papel

Fotografía de archivo que muestra a la actriz australiana Margot Robbie durante los Oscars en el Hotel Beverly Hilton, el 12 de febrero de 2024, en Beverly Hills, California (Estados Unidos). EFE/ Allison Dinner
El realizador manifestó su aprecio por el trabajo de la actriz en el papel de Harley (EFE/ Allison Dinner)

El cineasta destacó el valor de la actriz para el proyecto, pero admitió que la decisión final no depende solo de DC Studios. “Es una locura. Me encanta como Harley. No sé si quiere volver a interpretar a Harley. Quizás ya no le interese”, declaró.

Aun así, Gunn aseguró que hará “todo lo posible” para propiciar su regreso. Robbie se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la franquicia durante su recorrido como Harley Quinn, un papel que combinó acción, comedia y una representación más autónoma de la personaje respecto de sus primeras apariciones.

Desde su última participación en 2021, la actriz amplió su actividad como productora a través de LuckyChap Entertainment. Protagonizó y produjo Barbie (2023), que alcanzó USD 1.447 millones de recaudación mundial y se ubicó como la película más taquillera de ese año.

Margot Robbie consolidó su labor en la productora LuckyChap Entertainment tras el estreno de "Barbie" en 2023 (Warner Bros. Pictures vía AP)
Margot Robbie consolidó su labor en la productora LuckyChap Entertainment tras el estreno de "Barbie" en 2023 (Warner Bros. Pictures vía AP)

Robbie también participó como protagonista y productora en Cumbres borrascosas y forma parte de una nueva entrega de Ocean’s Eleven, concebida como precuela de la saga de atracos. Por ahora, DC no anunció un proyecto ni una fecha para el posible retorno de Harley Quinn.

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