México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de noviembre? Se suspende servicio de Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

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11:11 hsHoy

Usuarios reportan en redes que fueron avisados no hay servicio de la estación Ciudad Azteca a Oceanía de la Línea B, por supuestas fallas eléctricas.

11:05 hsHoy

Se reporta incendio a un costado de las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía de la Línea B, fue atendido por los bomberos. Hasta este momento no se ha informado si el servicio está suspendido.

11:00 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este miércoles .

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este miércoles 4 de noviembre.

Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.

Metro CDMX
Metro CDMX Inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae)

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