España

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

Los ayuntamientos comunicarán la designación tras los sorteos previstos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre

Una mesa electoral, a 28 de mayo de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España). Hoy, 28M, se celebran en España elecciones municipales en un total de 8.131 ayuntamientos, elecciones autonómicas en 12 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En las elecciones municipales podrán votar 35.414.655 electores y en las autonómicas que se celebran podrán hacerlo 18.382.505 electores.
Una mesa electoral, a 28 de mayo de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España).
Guardar

Las elecciones generales del 29 de noviembre pondrán de nuevo en marcha un dispositivo que depende de miles de ciudadanos: las mesas electorales. Cada una estará integrada por un presidente y dos vocales, además de sus respectivos suplentes, que tendrán que presentarse en el colegio electoral a las 8.00 horas del día de la votación. La designación no depende de una solicitud previa ni de la voluntad de los electores, sino de un sorteo público organizado por cada ayuntamiento.

En esta convocatoria, los sorteos para elegir a los miembros de las mesas electorales se celebrarán entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. A partir de ese momento, comenzará el proceso de notificación para quienes hayan resultado elegidos como titulares o suplentes.

PUBLICIDAD

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) atribuye a los ayuntamientos la formación de las mesas, bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. La selección se realiza entre las personas inscritas en el censo de la mesa correspondiente que sepan leer y escribir y tengan menos de 70 años. Quienes tienen entre 65 y 69 años pueden renunciar al cargo durante el plazo previsto para presentar alegaciones.

La carta en el domicilio es la comunicación oficial

La vía que confirma la designación es una notificación personal en el domicilio. En las ciudades, el aviso suele llegar a través de Correos, mientras que en municipios pequeños puede entregarlo personal del ayuntamiento o la Policía Local.

PUBLICIDAD

El ayuntamiento debe comunicarla en los tres días posteriores al sorteo y entregar, junto con el nombramiento, un manual con las instrucciones para ejercer las funciones de presidente, vocal o suplente.

Entrega de una carta. (Magnific)
Entrega de una carta. (Magnific)

Por tanto, las primeras comunicaciones podrán llegar desde los últimos días de octubre y se extenderán, según el municipio en el que se celebre el sorteo, hasta el 7 de noviembre. El plazo no será idéntico en toda España, ya que cada consistorio puede fijar la fecha del sorteo dentro del período legal.

La carta debe especificar el cargo asignado y la mesa en la que deberá acudir el ciudadano el 29 de noviembre. También informa sobre la posibilidad de presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona cuando exista una causa justificada que impida asumir la función.

No hay un buscador estatal único

Antes de recibir la notificación, los electores pueden consultar la web, la sede electrónica o los canales de atención de su ayuntamiento. Algunos consistorios publican el resultado del sorteo o habilitan herramientas para que cada persona compruebe si ha sido seleccionada.

Mesa electoral del CEIP Emperador Carlos V de Getafe. (Ricardo Rubio - Europa Press)
Mesa electoral del CEIP Emperador Carlos V de Getafe. (Ricardo Rubio - Europa Press)

Esa posibilidad depende de cada municipio. No existe un buscador estatal único que permita comprobar por internet todas las designaciones. Por ese motivo, la recomendación es verificar la información en los canales oficiales del ayuntamiento y revisar la fecha prevista para el sorteo en la localidad de residencia.

La publicación de un listado municipal puede servir como orientación, aunque no sustituye la comunicación formal. El nombramiento comienza a producir efectos cuando la persona recibe la notificación, ya que desde entonces se abre el plazo para presentar una alegación documentada.

No recibir la carta en el primer intento no descarta la designación

La notificación suele entregarse en mano en el domicilio que figura en el censo. Si el destinatario no está presente, pueden realizarse nuevos intentos o dejarse un aviso para retirar la comunicación. Evitar la entrega o no recoger un aviso no libera de la obligación si la designación consta debidamente.

Los cargos de presidente y vocal son obligatorios. La LOREG fija un plazo de siete días para alegar una causa justificada y documentada ante la Junta Electoral de Zona. Este organismo debe resolver en cinco días. Las situaciones de viaje, motivos laborales, familiares o de salud se analizan de forma individual, por lo que requieren documentación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

Si el impedimento surge después de ese período, la persona designada debe avisar a la Junta Electoral de Zona al menos 72 horas antes de la constitución de la mesa. La norma prevé sanciones de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses para quienes no acudan o abandonen sus funciones sin causa legítima.

Temas Relacionados

Elecciones Generales España 2026Elecciones 2026VotosRecuento de VotosÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, la emergencia médica que sufrió el futbolista Jesús de Miguel tras el brutal choque contra el portero del Andorra

El delantero del CD Tenerife ha fallecido esta mañana en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, según ha informado el club en un comunicado

Cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, la emergencia médica que sufrió el futbolista Jesús de Miguel tras el brutal choque contra el portero del Andorra

La receta dulce recomendada por un nutricionista que simula el clásico arroz con leche: sustituye el arroz por copos de avena

En esta receta, el nutricionista sustituye el arroz por avena, siguiendo un proceso muy similar al de la receta más tradicional

La receta dulce recomendada por un nutricionista que simula el clásico arroz con leche: sustituye el arroz por copos de avena

El príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a mudarse en Reino Unido: dejan la casa principal de su amigo y se instalan otra una propiedad de su finca

Los duques de Sussex llevan dos meses en Reino Unido con sus hijos y se han vuelto a cambiar de casa, en esta ocasión a una vivienda en los Cotswolds

El príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a mudarse en Reino Unido: dejan la casa principal de su amigo y se instalan otra una propiedad de su finca

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

La posible responsabilidad del guardameta dependería de si la acción puede considerarse una imprudencia penalmente relevante, del riesgo asumido en la jugada y de la relación entre el golpe y el fallecimiento del futbolista

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE y Vox sería la fuerza que más crece, según la última encuesta antes del accidente de trenes en Toledo

La policía desaloja la acampada de Sol y blinda la plaza en un operativo con dos detenidos y acusaciones de agresiones pese a que Delegación defiende una actuación “sin violencia”

ECONOMÍA

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

DEPORTES

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”