Causa ANDIS: indagarán a empresarios y jefes de droguerías y farmacéuticas que habrían “cooptado” el organismo

La droguería quedó bajo investigación por presunto pago de coimas y contratos millonarios arreglados

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Este martes comenzó una nueva ronda de declaraciones en la causa ANDIS. Esta etapa del proceso está enfocada en cómo un grupo de empresas, con la droguería Suizo Argentina a la cabeza, habría tomado el control de la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión libertaria, según estableció el fiscal Franco Picardi en su acusación.

El juez federal Ariel Lijo citó en primer lugar a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker —presidente y vicepresidente de la distribuidora farmacéutica, respectivamente—, y luego a Diego Gerardo Viner, quien se desempeñaba como director de Compras de la compañía. Sus comparecencias estaban previstas para el jueves pasado, pero se postergaron para el miércoles, a pedido de las defensas.

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Este martes indagan a Sebastián Nuner Uner, Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Domínguez, directivos de la Suizo Argentina. El primero de ellos se presentó en el Juzgado Federal N° 11, ubicado en el cuarto piso de los tribunales federales de Retiro, pasadas las 9.30.

Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de la droguería Suizo Argentina, en Comodoro Py

Los imputados escucharán los cargos en su contra. Luego deberán optar entre responder las preguntas de los investigadores o guardar silencio. Tienen derecho a no contestar y limitarse a presentar un descargo escrito, estrategia que adoptó la mayoría entre las 38 personas que ya están procesadas en esta causa.

Las indagatorias continuarán hasta fines de noviembre, según el cronograma vigente, con tres jornadas de declaraciones por semana.

Jonathan Kovalivker, presidente de la Suizo Argentina

Con nuevas pruebas en su haber, el fiscal Picardi había pedido ampliar la declaración de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y exabogado de Javier Milei; el entonces número 2 del organismo, Daniel María Garbellini; y los exfuncionarios Matías Palotti Bertola y Diego Martín D’Giano. El juez Lijo dejó de lado a estos acusados y no los citó. “Serán llamados más adelante, después de escuchar a todos los del sector privado”, pronosticó una fuente con acceso al expediente.

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La cooptación de la ANDIS

Las presuntas maniobras de corrupción tenían su núcleo en el Programa Federal Incluir Salud, encargado de brindar cobertura médica a sectores vulnerables, tales como personas con discapacidad, enfermos graves y familias en condiciones de extrema pobreza. De acuerdo con el dictamen de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, un grupo de empresarios y funcionarios públicos coordinó acciones para desviar fondos públicos mediante la simulación de competencia y la aplicación de sobreprecios.

Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de la droguería investigada

Los investigadores señalaron, en un dictamen de 305 páginas, que la empresa Suizo Argentina no operó como un simple proveedor, sino que ejerció un control directo sobre la ANDIS y las compañías que vendían medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).

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La droguería de la familia Kovalivker habría accedido a información confidencial de manera anticipada, administraba las compulsas de precios, decidía qué laboratorios debían resultar ganadores y definía los montos de venta al Estado, siempre de acuerdo a las pruebas recabadas por la fiscalía.

Durante el período investigado, que para la Suizo Argentina abarcó desde mayo de 2024 hasta agosto de 2025, la compañía llegó a facturar un total de $124.652.174.118,59 a la ANDIS, consolidándose como la principal vendedora de medicamentos de alto costo del organismo.

El “soldado” de la Suizo

Para ejecutar el plan en el terreno político y administrativo, la firma utilizó los servicios de Pablo Atchabahian, quien actuó como lobista de la empresa. Antes fue director de Acceso a los Servicios de Salud en la ANDIS entre 2018 y 2019 y funcionario del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

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Pablo Atchabahian, médico, exdirector de ANDIS y lobista de la Suizo Argentina

Aunque Atchabahian no tenía un contrato formal con la empresa, la fiscalía acreditó el vínculo mediante el secuestro de planillas de viáticos y pasajes aéreos a su nombre costeados por Suizo Argentina.

En las conversaciones recuperadas por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), Atchabahian se definió ante Emmanuel Kovalivker como un “soldado” de la droguería. El operador coordinaba las acciones con Daniel María Garbellini, último director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Según el fiscal, ambos planificaron al menos desde 2022 su desembarco en la ANDIS para desarrollar negocios millonarios con el Estado.

Garbellini, máxima autoridad del organismo después de Spagnuolo, llegó a manifestar que la Agencia debía llevar “la bandera” de Suizo Argentina, según se desprende del expediente.

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Sobreprecios del 4000%

Uno de los puntos clave que los imputados deberán responder se vincula con la utilización de la firma Droguería Génesis como una empresa “pantalla”.

Según la investigación, Suizo Argentina vendía los medicamentos a Génesis, y esta última los revendía a la ANDIS con incrementos de precio injustificados. El cotejo de la documentación secuestrada en los allanamientos reveló que se aplicó un recargo promedio del 44% sobre el costo original en diversas órdenes de compra.

Genesis pasó de ser una firma prácticamente sin actividad en 2023 a estar dentro de las 10 firmas que más pagos recibieron por parte del Estado en 2024 y 2025. Su facturación superó los 34.000 millones de pesos.

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La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está delegada en el fiscal federal Franco Picardi. - Foto de archivo / Fiscales.gob.ar

El caso más extremo es el de la droga cladribina, utilizada para tratamientos de esclerosis múltiple. El gerente de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina, Gonzalo Zarbo, ordenó a su equipo cotizar la versión comercial “Eurit” del Laboratorio Richmond -adquirida a $92.000- al valor que quisieran para “ganar plata”. La droga se vendió finalmente a la ANDIS a un precio promedio de $3.967.000 por unidad, lo que representó un sobreprecio del 4106%.

“Muchas veces se sostiene que los hechos de corrupción no tienen una víctima concreta identificada. Sino que difusamente la víctima es la sociedad en general. Sin embargo, este es uno de los casos de corrupción que mayor aversión genera, ya que las víctimas son las personas con discapacidad y sus familias. Y dentro de ese colectivo, los que menos recursos tienen. Los pobres. Los más vulnerables. Los que necesitan del Estado para obtener una medicación sin la cual la vida puede presentarse más cruel de lo que ya es para ellos”, reflexionaron los fiscales Picardi y Rodríguez en su dictamen.

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Y concluyeron: “Las víctimas observan cómo funcionarios públicos y empresarios inescrupulosos, ‘los reyes de la mentira’, se apoderan del dinero que les pertenece. Lo que se traduce sin solución de continuidad en que ellos no puedan contar con las terapias o medicamentos que necesitan para tener una calidad de vida un poco mejor de la que tienen”.

Quiénes son los primeros indagados

Sebastián Nuner Uner es accionista y director de Asuntos Corporativos de la droguería Suizo Argentina. La fiscalía lo considera una pieza fundamental del esquema de presunta corrupción, al punto que lo señaló como uno de los jefes de la asociación ilícita.

Fue descrito por testigos como el “nexo con el Estado de la droguería” y una figura sumamente poderosa dentro de la empresa.

La investigación constató que tenía un control directo sobre decisiones internas de la Agencia. Por ejemplo, el lobista Pablo Atchabahian consensuó con él la orden de despedir a la directora de Presupuesto y Contabilidad de la ANDIS, Mercedes Soledad Capandegui. Asimismo, el ingreso de personal clave en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, como Matías Palotti, dependía de su aprobación, según la acusación.

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Nuner Uner era la persona a la que el presidente de la droguería Génesis, Andrés Arnaudo, consultaba directamente para fijar los precios que se cotizarían ante la ANDIS, utilizando a Génesis como “pantalla” para sobredimensionar los valores de los medicamentos.

Una vez que el caso tomó estado público en agosto de 2025, Nuner Uner configuró su WhatsApp para que los mensajes con Arnaudo se eliminaran automáticamente, impidiendo la recuperación de las conversaciones. Además, se negó a aportar las claves de su computadora (que está encriptada) durante los allanamientos.

Gonzalo Damián Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina, fue ungido como apoderado de la droguería para participar en las compulsas y licitaciones en el rubro de “Medicación de Alto Costo” (PACBI).

Se lo acusa de ordenar a su equipo comercial que pusieran “el precio que quisieran” a los medicamentos de alto costo para maximizar ganancias a costa del Estado. Fue él quien ordenó que rotaran el antes mencionado medicamento Eurit con la instrucción: “Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”.

La fiscalía sostuvo que mantenía una línea directa con funcionarios públicos de ANDIS. El director Daniel María Garbellini le enviaba información anticipada sobre reuniones con laboratorios. Además, participó en almuerzos no registrados oficialmente con funcionarios de la ANDIS en restaurantes como El Imparcial, fuera de las oficinas públicas y violando las normas de transparencia.

Por último, Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales de la Suizo, era el usuario habilitado para presentar las cotizaciones en el sistema de licitaciones de la ANDIS.

En su celular se secuestraron planillas de Excel creadas antes del cierre de las compulsas. En estos archivos se definía de antemano qué droguería ganaría cada licitación, qué marcas ofrecerían, qué descuentos mínimos debían presentar las demás firmas para simular competencia y cuáles debían abstenerse de cotizar.

También -siempre según la fiscalía- era el encargado de coordinar directamente las operaciones con la Droguería Génesis. Creó el grupo de WhatsApp “Génesis_pedidos” para coordinar las cotizaciones y entregas de medicamentos de alto costo facturados de Suizo Argentina a la empresa pantalla, y luego revendidos a la ANDIS con sobreprecios.