El sistema sanitario cubano perdió 3.729 médicos en 2025 y suma cuatro años de caídas

Cuba perdió 3,729 médicos en 2025 y cerró el año con 71,635 facultativos en el sistema sanitario. EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo

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Cuba perdió 3.729médicos en 2025 y cerró el año con 71.635 facultativos, una reducción del 4,9% que extendió por cuarto año consecutivo la caída del personal médico y agravó la disminución de trabajadores en el sistema sanitario.

La plantilla total del Sistema Nacional de Salud se redujo en 24.764 trabajadores durante el último año: pasó de 390.279 personas en 2024 a 365.515 en 2025, una caída del 6,3%. El registro incluye personal asistencial, directivos, administrativos, operarios y empleados de servicios.

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Las cifras corresponden al Anuario Estadístico de Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba, citado por Diario de Cuba. Desde 2021, el número de médicos descendió en 34.496 personas, equivalente al 32,5% de los 106.131 facultativos contabilizados entonces.

La cifra de 2025 también quedó 32.200 médicos por debajo del nivel registrado en 2020. Aunque el retroceso anual fue menor que el de 2024, cuando se perdieron 5.399 profesionales, la disminución se mantiene en miles desde hace cuatro años.

En 2022 se registraron 12.065 médicos menos que el año previo y en 2023 la baja alcanzó a 13.303. Los datos oficiales reflejan una reducción neta de los profesionales registrados, pero no detallan cuánto corresponde a emigración, abandono del sector, jubilaciones, fallecimientos u otras causas.

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Una paciente entrega sus documentos a una enfermera en la recepción de un centro de salud en Cuba mientras varias personas aguardan en la sala de espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reducción que alcanza a enfermeros, técnicos y estomatólogos

El personal de enfermería pasó de 71.948 trabajadores en 2024 a 69.707 en 2025, una pérdida de 2.241 personas, equivalente al 3,1%. Frente a 2021, cuando había 86.983 enfermeros, la reducción acumulada llega a 17.276 trabajadores.

Los estomatólogos disminuyeron de 12.431 a 11.740 en un año, con 691 profesionales menos y una caída del 5,6%. Desde 2021, cuando se registraban 20.903, esta categoría acumuló una reducción del 43,8%.

Los técnicos superiores y medios de la salud sumaron 17.644 personas en 2025, frente a 19.180 el año anterior. La baja de 1.536 trabajadores representó un descenso del 8%, el mayor entre las categorías profesionales consideradas.

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Los tecnólogos y otros licenciados de la salud pasaron de 52.151 a 49.278, con 2.873 trabajadores menos y una reducción del 5,5%. En conjunto, médicos, estomatólogos, enfermeros, técnicos, tecnólogos y otros licenciados perdieron 11.070 profesionales respecto de 2024.

El anuario no presenta una categoría separada para los licenciados en Farmacia. Por esa razón, no permite establecer cuántos profesionales de esa especialidad integran el sistema ni medir su evolución durante los últimos seis años.

Una mujer joven aguarda junto a otros pacientes en la sala de espera de una clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disminución de la plantilla es más amplia al compararla con 2021, cuando el Sistema Nacional de Salud tenía 510.781 trabajadores. En cuatro años, el registro perdió 145.266 personas, una contracción del 28,4% de su fuerza laboral.

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Menos médicos de familia y mayor presión sobre la atención comunitaria

Los médicos de familia destinados a la atención comunitaria descendieron de 12.912 en 2024 a 12.719 en 2025, una reducción de 193 profesionales. Frente a 2020, cuando se contabilizaban 21.589, la pérdida alcanza a 8.870 médicos, el 41,1%.

Este indicador mide exclusivamente a los médicos de familia asignados a comunidades. No equivale al total de profesionales que ejercen Medicina Familiar ni al conjunto de quienes poseen esa especialidad.

La relación entre población y facultativos también empeoró: en 2025 había 134 habitantes por médico, frente a 131 en 2024 y 104 en 2021. La tasa pasó de 96,2 médicos por cada 10.000 habitantes en 2021 a 74,7 cuatro años después.

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Las estadísticas tampoco permiten determinar qué parte de la disminución de médicos de familia responde a bajas definitivas y cuál a cambios de ubicación o funciones. La reducción de médicos, enfermeros, estomatólogos y técnicos coincide con la escasez de medicamentos e insumos, el deterioro de hospitales y consultorios y el aumento de enfermedades crónicas y de años de vida potencialmente perdidos por varias de esas causas.