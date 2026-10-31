Siete películas que trazaron el ascenso de Pixar en el cine animado

Un repaso de la revista Forbes destacó las siete películas que marcaron la primera década de Pixar en el cine animado

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Durante tres décadas, Pixar redefinió la animación en 3D con historias destinadas a públicos de todas las edades. Su catálogo combina relatos sobre amistad, familia, pérdidas, ambición y pertenencia, con personajes que pasaron de la pantalla a convertirse en referencias de la cultura popular.

Según un repaso publicado por Forbes, estas siete películas marcaron los primeros 10 años de un estudio que alteró los parámetros técnicos y narrativos del cine animado.

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1. “Toy Story” (1995)

"Toy Story" fue el primer largometraje realizado por computadora y obtuvo un Oscar honorífico por su aporte técnico

La primera película de Pixar fue también el primer largometraje realizado íntegramente con animación por computadora. Toy Story presenta la rivalidad entre Woody, un vaquero de juguete con la voz de Tom Hanks, y Buzz Lightyear, un astronauta interpretado por Tim Allen que desconoce su condición de muñeco.

La historia planteó una premisa sencilla: qué ocurre con los juguetes cuando sus dueños no están. A partir de allí, la película abordó el temor a ser reemplazado y el sentido de pertenencia. Recaudó cerca de USD 400 millones en todo el mundo y obtuvo un Oscar honorífico por su aporte técnico, antes de que existiera la categoría de mejor película animada.

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2. “Bichos: una aventura en miniatura” (1998)

La película "Bichos" tomó la estructura de Los siete samuráis de Akira Kurosawa para relatar una resistencia colectiva de insectos (Créditos: Disney+)

Con una estructura inspirada en Los siete samuráis, de Akira Kurosawa, Bichos: una aventura en miniatura sigue a Flick, una hormiga inventora que busca ayuda para defender a su colonia del cobro de alimentos que imponen unos saltamontes.

El personaje, con la voz de Dave Foley, recluta por error a un grupo de artistas circenses en lugar de guerreros. La película trasladó una historia de resistencia colectiva a un universo de insectos y sumó USD 363 millones de recaudación global, de acuerdo con los datos citados por Forbes. Su recepción crítica alcanzó un 92% en Rotten Tomatoes.

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3. “Toy Story 2” (1999)

"Toy Story 2" recaudó casi 500 millones de dólares e incorporó a la trama a los personajes Jessie y Tiro al Blanco

La segunda entrega de Toy Story llevó a Woody a enfrentar una decisión que atraviesa el universo de los juguetes: permanecer con Andy, aun cuando el paso del tiempo pueda volverlo prescindible, o conservarse como pieza de colección para siempre.

El vaquero es robado por un vendedor de juguetes y descubre que puede terminar en un museo japonés junto con otros personajes de una antigua serie televisiva. Buzz encabeza el rescate, mientras la película incorpora a Jessie y Tiro al Blanco. Toy Story 2 recaudó casi USD 500 millones y confirmó que las secuelas podían ampliar los conflictos de una historia sin repetir su fórmula.

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4. “Monsters, Inc.” (2001)

"Monsters, Inc." se convirtió en la primera producción de Pixar en competir por la categoría de mejor película animada en los premios Oscar

En Monsters, Inc., los gritos de los niños son la fuente de energía de una ciudad habitada por monstruos. Mike Wazowski y James P. Sullivan trabajan como asustadores profesionales hasta que Boo, una niña humana, ingresa accidentalmente en su mundo.

La película, protagonizada en las voces por Billy Crystal y John Goodman, invierte el miedo habitual de los relatos infantiles: los monstruos temen tanto a los humanos como los humanos a ellos. La producción reunió USD 579 millones en las salas de cine y fue la primera de Pixar en competir por el Oscar a mejor película animada, galardón que finalmente obtuvo El viaje de Chihiro.

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5. “Buscando a Nemo” (2003)

"Buscando a Nemo" alcanzó 940 millones de dólares en taquilla y entregó a Pixar su primer Oscar a mejor película animada

La búsqueda de un hijo perdido llevó a Pixar al fondo del mar. Buscando a Nemo cuenta el viaje de Marlin, un pez payaso sobreprotector, que atraviesa el océano para encontrar a Nemo después de que un buzo lo capturara frente a la costa de Australia.

En el recorrido se suma Dory, una pez cirujano azul con problemas de memoria, interpretada por Ellen DeGeneres. La película combinó comedia y aventura con una mirada sobre los límites del cuidado parental. Alcanzó USD 940 millones en la taquilla mundial, logró un 99% de aprobación en Rotten Tomatoes y se convirtió en el primer filme de Pixar en ganar el Oscar a mejor película animada.

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6. “Los Increíbles” (2004)

Brad Bird dirigió "Los Increíbles" con elementos tomados del cine de espionaje de los años 60 y de las historietas de superhéroes

Dirigida por Brad Bird, Los Increíbles se apartó de los mundos habitados por juguetes, peces o monstruos para presentar a una familia de superhéroes obligada a ocultar sus poderes por una decisión gubernamental.

Bob Parr, también conocido como Mr. Increíble, intenta recuperar su antigua vida de combate al crimen y descubre un plan para eliminar a quienes tuvieron habilidades extraordinarias. La cinta toma elementos de los cómics de superhéroes y del cine de espionaje de la década de 1960. Obtuvo USD 631 millones en ingresos globales y ganó el Oscar a mejor película animada.

7. “Cars” (2006)

"Cars" situó la trayectoria del piloto Rayo McQueen en el pueblo ficticio de Radiator Springs sobre la Ruta 66

Cars trasladó el universo de Pixar a una comunidad de vehículos. Rayo McQueen, un automóvil de carreras obsesionado con ganar, queda varado en Radiator Springs, un pueblo de la Ruta 66 donde conoce una forma de vida alejada de las competencias y los patrocinadores.

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Con Owen Wilson como voz principal, la película puso el foco en la humildad y los vínculos comunitarios. Recaudó más de USD 461 millones en el mundo y fue nominada al Oscar a mejor película animada. La estatuilla de esa edición quedó en manos de Happy Feet.