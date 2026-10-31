México

Punta Mita, el escenario ideal para un nuevo clásico del golf mexicano

El primer Campeonato Nacional Amateur Senior, organizado por la Federación Mexicana de Golf, reunió a 50 participantes en Punta Mita

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El golf mexicano necesita competencias que reconozcan la trayectoria, la competitividad y la pasión de quienes han dedicado buena parte de su vida a este deporte. El primer Campeonato Nacional Amateur Senior, organizado por la Federación Mexicana de Golf, representa un paso importante en esa dirección. Y qué mejor manera de comenzar que en un escenario de primer nivel: Punta Mita.

Hablar de Punta Mita es referirse a uno de los destinos de golf más espectaculares de México. Su ubicación privilegiada, los paisajes del Pacífico mexicano, su oferta turística y la calidad de sus instalaciones lo convierten en una sede con todos los atributos para albergar competencias de proyección internacional.

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Con dos campos Jack Nicklaus Signature, Bahía y Pacífico, Punta Mita ofrece infraestructura golfística de primer nivel. Ambos recorridos tienen características y desafíos propios, pero comparten un elemento esencial: un diseño excepcional que convive en armonía con el entorno natural y brinda una experiencia única a los jugadores.

El Campeonato Nacional Amateur Senior permitió poner en valor esas cualidades. Punta Mita no solo proporcionó un marco espectacular para la competencia, sino que también reafirmó el potencial de México para organizar eventos deportivos de alto nivel en destinos turísticos reconocidos internacionalmente.

En el terreno deportivo, merece un reconocimiento especial la iniciativa de la Federación Mexicana de Golf. Este campeonato reúne los elementos necesarios para convertirse en un referente del calendario nacional, al abrir un espacio para que los golfistas senior continúen compitiendo, pongan a prueba su nivel y encuentren nuevos incentivos para mantenerse activos dentro de este deporte.

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Es cierto que esta primera edición reunió a apenas 50 participantes. Sin embargo, esa cifra debe entenderse como un punto de partida y no como una medida del potencial de la competencia. México cuenta con una comunidad de golfistas senior con amplia experiencia, trayectoria y condiciones para formar parte de un campeonato nacional de estas características.

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El verdadero desafío será fortalecer la convocatoria y ampliar la participación en futuras ediciones. La primera ya cumplió con un objetivo fundamental: establecer las bases de una competencia que merece continuidad. El siguiente paso consiste en consolidarla, atraer a más jugadores y convertirla en una cita imprescindible para esta categoría.

Cincuenta jugadores marcaron el comienzo, no el límite. El golf senior mexicano tiene mucho por aportar y este campeonato puede convertirse en una plataforma para reconocer su talento, preservar su competitividad y mantener viva la pasión por este deporte.

Punta Mita fue el escenario ideal para dar ese primer paso. Ahora, el reto es que el Campeonato Nacional Amateur Senior crezca, gane prestigio y construya una historia propia hasta convertirse en uno de los grandes clásicos del golf mexicano.

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