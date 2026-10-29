América Latina

Los principales partidos brasileños, un aliado clave de Flávio Bolsonaro y el TSE respaldaron el resultado del balotaje que ganó Lula da Silva

União Brasil, el PSD y el MDB ratificaron la legitimidad de los comicios luego de que el senador derrotado difundiera una carta que cuestionó sin pruebas el escrutinio. El aliado de Bolsonaro, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pidió respetar el resultado de la segunda vuelta

Personas asisten a un acto de cierre de campaña del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, de cara a la segunda vuelta presidencial, en São Paulo, Brasil, el 24 de octubre de 2026. REUTERS/Brian Snyder
Personas asisten a un acto de cierre de campaña del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, de cara a la segunda vuelta presidencial, en São Paulo, Brasil, el 24 de octubre de 2026. REUTERS/Brian Snyder
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Los principales partidos del arco político brasileño y dos aliados clave de Flávio Bolsonaro salieron a respaldar el resultado de la elección del domingo, que confirmó la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), después de que el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) difundiera una carta de tono golpista en la que se proclamó, primero, “presidente electo” de Brasil y, horas más tarde, “líder de Brasil”.

União Brasil, el PSD y el MDB emitieron comunicados para reafirmar la legitimidad de los comicios, mientras el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), el ministro Kassio Nunes Marques, aseguró que la segunda vuelta transcurrió “dentro de la más absoluta normalidad”. El episodio generó, además, distanciamientos dentro de la propia base de apoyo del senador derrotado.

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El presidente de União Brasil, Antonio Rueda, publicó un comunicado en el que calificó a la democracia como “un valor innegociable” para su partido. “No depende de quién gane o pierda una elección, sino del compromiso de todos con el veredicto de las urnas”, señaló el dirigente, quien agregó que la elección del domingo “transcurrió con total transparencia y su resultado debe ser respetado”.

Rueda sostuvo que “es esencial que las instituciones estén por encima de las personas” y llamó a dar por terminada la disputa electoral para enfocarse en los desafíos del país. Por su parte, el presidente del PSD, Gilberto Kassab, reiteró el comunicado difundido el lunes, en el cual el partido felicitó a Lula y al vicepresidente Geraldo Alckmin y reiteró su “compromiso con nuestra democracia”.

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Gilberto Kassab
Gilberto Kassab

“Estoy seguro de que nuestros parlamentarios y gobernadores electos seguirán defendiendo los buenos proyectos y mantendrán una relación institucional con el gobierno federal”, indicó Kassab en el texto. El PSD había presentado a Ronaldo Caiado como candidato presidencial; tras su eliminación en primera vuelta, Caiado manifestó apoyo a Flávio, aunque el partido como estructura mantuvo neutralidad.

El MDB, a través de su perfil en X, reafirmó su “total confianza en el sistema electoral brasileño” y, por consiguiente, en “la legitimidad del resultado de los comicios del pasado domingo”. Ni el comunicado del MDB ni el del PSD mencionaron directamente a Flávio.

La controversia se originó cuando Flávio Bolsonaro, derrotado por una diferencia de 4,4 millones de votos frente a Lula, difundió una carta tras aterrizar en Miami en la que cuestionó sin pruebas el resultado electoral, alegó una “imposibilidad matemática” en la votación y pidió la anulación de la elección, mientras se autoproclamaba, en una primera versión, “presidente electo” de Brasil.

El TSE descarta irregularidades en los comicios

Presidente del TSE, ministro Cassio Nunes Marques. REUTERS/Mateus Bonomi
Presidente del TSE, ministro Cassio Nunes Marques. REUTERS/Mateus Bonomi

Sin mencionar de forma directa la carta del senador, Nunes Marques remarcó este miércoles que la jornada electoral del domingo se desarrolló con normalidad. “Informo que todos los cuestionamientos presentados conforme al debido proceso legal serán analizados y respondidos”, afirmó el presidente del TSE.

La prórroga de dos horas en el horario de votación, cuestionada por Flávio en su carta, había sido ordenada por el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido tanto de la coalición de Lula como de la propia campaña del senador, debido a problemas de transporte público y condiciones climáticas adversas. Después de las 17.00 horas del domingo se registraron menos de 35 mil votos hasta las 19.00 horas.

El senador había anunciado el lunes que desistía de impugnar el proceso electoral, aunque cuestionó la orden del ministro Alexandre de Moraes, del STF, de retener sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Flávio ingresó este miércoles a Estados Unidos bajo un permiso humanitario que autoriza su permanencia, junto con la de su familia, durante un año.

Consultado sobre la declaración del senador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó pronunciarse y afirmó que no se involucrará en la turbulencia política brasileña.

Flavio Bolsonaro. REUTERS/Diego Herculano
Flavio Bolsonaro. REUTERS/Diego Herculano

El gobierno acusa a Flávio de intentar un “levantamiento”

El líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmó que el Ejecutivo recibió con “total perplejidad la gravedad” de las declaraciones de Flávio, a quien acusó de intentar promover un “levantamiento” en el país y de buscar “sembrar dudas sobre el funcionamiento de las instituciones brasileñas ante la comunidad internacional”.

“Consideramos que es el momento de impulsar un gran movimiento en defensa de la democracia y la soberanía brasileñas. No debe ser una iniciativa exclusiva de los partidarios de Lula, sino que debe involucrar a todas las fuerzas políticas, incluidas aquellas que apoyaron a Flávio y ya han reconocido los resultados electorales”, declaró el diputado.

Pimenta reclamó que otros partidos, miembros del Poder Judicial y la sociedad civil se pronuncien para repudiar la postura del senador y advirtió que no se puede permitir que una “narrativa irresponsable, capaz de acarrear graves consecuencias para el país, se difunda a nivel nacional y quede impune”. El legislador calificó la conducta de Flávio como un acto de “traición a la patria” que exige una respuesta “contundente”.

Tarcísio de Freitas toma distancia de su aliado

El gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, escucha al candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), en Brasilia, Brasil, el 8 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado
El gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, escucha al candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), en Brasilia, Brasil, el 8 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado

El gobernador reelecto de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), uno de los principales valedores de Flávio, pidió respetar el resultado de las urnas pese a reconocer la indignación del senador. “La elección ha terminado y ahora es necesario mirar hacia adelante. Entiendo el sentimiento de Flávio, entiendo su indignación y su malestar, y ese sentimiento es también el de muchos brasileños. Pero el camino a seguir es respetar el resultado de las urnas y continuar”, declaró.

“El momento exige responsabilidad, serenidad y la construcción de una oposición fuerte, capaz de desempeñar su papel”, añadió el gobernador, quien remarcó que el fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos depende de “respetar el proceso democrático y trabajar dentro de las instituciones”.

En el video, Tarcísio agradeció a los casi 60 millones de electores que votaron por la oposición y repitió seis veces que las elecciones ya pasaron. “La derecha brasileña ha recibido una responsabilidad de las urnas. Ha obtenido fuerza en el Congreso y en los estados”, sostuvo, al tiempo que llamó a ejercer una “oposición vigilante que exija responsabilidad fiscal” y supervise al gobierno entrante.

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