La derecha brasileña respaldó el resultado electoral y se distanció de Flávio Bolsonaro

Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), habla tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, Brasil, el 25 de octubre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

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Los principales partidos de derecha y centro-derecha de Brasil, incluido el Partido Liberal (PL) de Flávio Bolsonaro, reconocieron la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y ratificaron su confianza en el sistema electoral, en una señal de distanciamiento del ex senador y candidato presidencial opositor.

El legislador, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, quedó más aislado dentro de su propio espacio político después de divulgar el miércoles una carta en la que se definió como el “verdadero presidente electo de Brasil”. Más tarde, modificó esa expresión y pasó a describirse como “líder”.

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El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, cuestionó el jueves tanto la carta como la posición asumida por Flávio Bolsonaro. El dirigente sostuvo que la prioridad es “hacer avanzar al país”.

El alejamiento de aliados y de fuerzas del mismo espectro político comenzó tras la confirmación de la llegada del ex candidato al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, cerca de Miami, Estados Unidos. Cabe aclarar que Bolsonaro aún mantiene su banca como senador hasta febrero del próximo año.

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sostuvo el martes que corresponde respetar el resultado de las urnas. Además, no descartó una eventual candidatura presidencial en 2030.

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro desembarca de un avión tras su llegada al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, cerca de Miami, Florida, EE. UU., el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y Unión Brasil, que respaldaron al opositor en la segunda vuelta, difundieron mensajes en redes sociales a favor del compromiso democrático y del reconocimiento de los resultados electorales.

El presidente nacional del PSDB, Aécio Neves, calificó de “incomprensible” la postura de Flávio Bolsonaro y cuestionó que pretenda ejercer la oposición desde el extranjero. Neves perdió las presidenciales de 2014 ante Dilma Rousseff y tampoco reconoció entonces el resultado.

Los partidos de centro, habituales aliados de la fuerza vencedora, también expresaron respaldo al Gobierno reelecto. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, estuvieron entre los primeros dirigentes en reconocer el triunfo de Lula.

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Gilberto Kassab, presidente nacional del Partido Social Democrático (PSD), que integró como candidato a vicepresidente la fórmula encabezada por Ronaldo Caiado, deseó “un buen gobierno a todo el equipo”.

Pese a las críticas, dirigentes cercanos a Bolsonaro sostienen que el malestar de Flávio resulta comprensible por el favoritismo que le atribuían las encuestas antes de la segunda vuelta. Algunos de ellos también plantean dudas sobre presuntas interferencias de la justicia electoral, aunque afirman que esas denuncias deben tramitarse ante las instancias correspondientes.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lleva puestas unas gafas que le regaló un simpatizante tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el domingo 25 de octubre de 2026, en Sao Bernardo do Campo, Brasil (AP/Natacha Pisarenko)

El entorno del legislador atribuyó a asistente virtual y chatbot de inteligencia artificial ChatGPT los errores de la carta en la que el Bolsonaro se definió como “el verdadero presidente electo de Brasil” tras llegar al país norteamericano.

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La explicación partió de Paulo Figueiredo, comentarista del ala más radical del bolsonarismo radicado en Estados Unidos. Según su versión, Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y ex diputado, pidió a la herramienta de OpenAI que incorporara el escudo de la República al documento. El programa seleccionó el emblema adoptado en 1889, luego de la proclamación de la República, que llevaba la inscripción “Estados Unidos do Brazil”, con zeta, de acuerdo con la ortografía vigente entonces.

Ese fue el nombre oficial del país hasta 1967, cuando la dictadura lo reemplazó por República Federativa do Brasil. “Por qué ChatGPT eligió un escudo antiguo de la época en que ‘Brasil’ se escribía con Z, no lo sé. Pero a nosotros nos parece muy gracioso”, escribió Figueiredo en X.

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El comentarista sostuvo que el segundo error se produjo durante la generación del texto. Según su relato, la herramienta recuperó una versión preliminar en la que Flávio Bolsonaro se adjudicaba la Presidencia, pese a que el documento consensuado por su equipo lo definía como “líder”. La frase fue retirada de una tercera versión, publicada cerca de una hora después de la primera. “Poco después percibimos los errores y los corregimos. Primero el escudo, luego el texto”, afirmó Figueiredo.

El dirigente cerró su publicación con la consigna: “Estas elecciones fueron ilegítimas, él no reconoce el resultado y continuará luchando para restaurar la democracia en Brasil. El resto es fetiche de la prensa”.

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(Con información de EFE y AFP)