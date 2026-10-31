Checo Pérez no salió a la FP3: por qué el piloto de Cadillac se perdió la última práctica libre en México

El piloto mexicano espera su participación en la Qualy REUTERS/Benoit Tessier

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Concluyó la tercera práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, no salió a la pista con su Cadillac F1 antes de disputar la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México 2026.

Tras los 60 minutos de la sesión, Sergio Pérez permaneció en los boxes de la escudería estadounidense, mientras el resto de los pilotos probó neumáticos y completó varias vueltas en el trazado de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

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Antes de que terminara la tercera práctica libre, Cadillac difundió un comunicado para explicar la razón por la que Checo Pérez no pudo salir a la pista frente a la afición mexicana.

“Tras el inicio de la FP3, estamos realizando un cambio preventivo en la unidad de potencia del coche de Checo antes de la Clasificación”, informó la escudería Cadillac Fórmula One Team en su cuenta oficial de X, otrora Twitter.

Aparte de Sergio Pérez, el brasileño, Gabriel Bortoleto, de Audi, tampoco realizó una vuelta en esta práctica. Por otra parte, Lando Norris, de McLaren, se afianzó la primera posición al ser el más rápido de esta sesión con 1:17.600 y envía un claro mensaje previo a la Qualy en la Ciudad de México.

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Resultado de la Práctica 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Charles Leclerc — Ferrari. Tiempo de referencia: 1:17.827. Completó 33 vueltas. Lando Norris — McLaren. Diferencia de 0.103 segundos. Completó 31 vueltas. George Russell — Mercedes. Diferencia de 0.106 segundos. Completó 28 vueltas. Kimi Antonelli — Mercedes. Diferencia de 0.217 segundos. Completó 31 vueltas. Max Verstappen — Red Bull. Diferencia de 0.311 segundos. Completó 24 vueltas. Isack Hadjar — Red Bull. Diferencia de 0.410 segundos. Completó 29 vueltas. Arvid Lindblad — Racing Bulls. Diferencia de 0.562 segundos. Completó 32 vueltas. Pierre Gasly — Alpine. Diferencia de 0.580 segundos. Completó 31 vueltas. Liam Lawson — Racing Bulls. Diferencia de 0.628 segundos. Completó 30 vueltas. Oscar Piastri — McLaren. Diferencia de 0.642 segundos. Completó 29 vueltas. Lewis Hamilton — Ferrari. Diferencia de 0.685 segundos. Completó 13 vueltas. Fernando Alonso — Aston Martin. Diferencia de 0.769 segundos. Completó 27 vueltas. Esteban Ocon — Haas. Diferencia de 0.947 segundos. Completó 30 vueltas. Oliver Bearman — Haas. Diferencia de 1.022 segundos. Completó 30 vueltas. Nico Hülkenberg — Audi. Diferencia de 1.196 segundos. Completó 33 vueltas. Franco Colapinto — Alpine. Diferencia de 1.305 segundos. Completó 32 vueltas. Carlos Sainz — Williams. Diferencia de 1.421 segundos. Completó 26 vueltas. Sergio Pérez — Cadillac. Diferencia de 1.579 segundos. Completó 31 vueltas. Alexander Albon — Williams. Diferencia de 1.751 segundos. Completó 28 vueltas. Lance Stroll — Aston Martin. Diferencia de 1.804 segundos. Completó 24 vueltas. Valtteri Bottas — Cadillac. Diferencia de 2.338 segundos. Completó 31 vueltas. Gabriel Bortoleto — Audi. Diferencia de 2.347 segundos. Completó 10 vueltas

Resultado de la Práctica 1 del Gran Premio de la Ciudad de México

Charles Leclerc, — Ferrari, terminó primero con un tiempo de 1:18.128 y 29 vueltas. Kimi Antonelli, — Mercedes, ocupó el segundo lugar con un tiempo de 1:18.787 y 30 vueltas. Frederik Vesti, — Mercedes, finalizó tercero con un tiempo de 1:18.861 y 24 vueltas. Lewis Hamilton, — Ferrari, quedó cuarto con un tiempo de 1:18.866 y 25 vueltas. Ayumu Iwasa, — Red Bull Racing, terminó quinto con un tiempo de 1:19.113 y 23 vueltas. Pierre Gasly, — Alpine, ocupó el sexto lugar con un tiempo de 1:19.210 y 33 vueltas. Fernando Alonso, — Aston Martin, finalizó séptimo con un tiempo de 1:19.357 y 29 vueltas. Oscar Piastri, — McLaren, terminó octavo con un tiempo de 1:19.376 y 30 vueltas. Oliver Bearman, — Haas, quedó noveno con un tiempo de 1:19.412 y 28 vueltas. Arvid Lindblad, — Racing Bulls, con un tiempo de 1:19.478 y 30 vueltas. Isack Hadjar, — Red Bull Racing, terminó undécimo con un tiempo de 1:19.545 y 21 vueltas. Nikola Tsolov, — Racing Bulls con un tiempo de 1:19.604 y 29 vueltas. Nico Hülkenberg, — Audi, ocupó la decimotercera posición con un tiempo de 1:19.608 y 27 vueltas. Gabriele Minì, — Alpine, quedó decimocuarto con un tiempo de 1:19.946 y 32 vueltas. Ryo Hirakawa, — Haas, terminó decimoquinto con un tiempo de 1:19.982 y 30 vueltas. Carlos Sainz, — Williams, ocupó el decimosexto lugar con un tiempo de 1:20.006 y 31 vueltas. Leonardo Fornaroli, — McLaren, finalizó decimoséptimo con un tiempo de 1:20.235 y 25 vueltas. Sergio Pérez, — Cadillac, quedó decimoctavo con un tiempo de 1:20.395 y 31 vueltas. Jak Crawford, — Aston Martin, terminó decimonoveno con un tiempo de 1:20.803 y 15 vueltas. Luke Browning, — Williams, ocupó el vigésimo lugar con un tiempo de 1:20.869 y 33 vueltas. Freddie Slater, — Audi, finalizó vigesimoprimero con un tiempo de 1:20.945 y 14 vueltas. Colton Herta, — Cadillac, terminó vigesimosegundo con un tiempo de 1:21.365 y 30 vueltas