Alfredo Saade arremetió contra la secretaria general de la Cancillería Gina González Grau por el nuevo contrato de pasaportes con Thomas Greg and Sons: “No cumple requisitos para el cargo”

El representante a la Cámara Daniel Monroy, del Pacto Histórico, señaló a Gina Paola González Grau - crédito @DanielMonroyH/X

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Una nueva polémica se suma a la secretaria general de la Cancillería de Colombia, Gina González Grau, que ordenó el martes 27 de octubre que las comunicaciones internas del Ministerio de Relaciones Exteriores eliminen su segundo nombre y la identifiquen como Gina González Grau, con excepciones para los documentos que exigen la identificación completa conforme al registro civil.

Su nombre volvió a dar de qué hablar esta vez por cuenta del anuncio de la misma cartera ese mismo día, pero horas más tarde, luego de firmar un acuerdo con Thomas Greg & Sons por $240.352 millones para asegurar la expedición de pasaportes, bajo la declaración de urgencia manifiesta.

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Por esta razón, y luego de revisar el documento oficial en el que se confirma el acuerdo, el exembajador de Colombia ante Brasil y exfuncionario de la administración de Gustavo Petro, el pastor evangélico Alfredo Saade, cuestionó la aparición de la funcionaria en el acta oficial que compartió la misma Cancillería.

“Miren esta belleza, la secretaria general Gina Paola quien no cumple requisitos para el cargo, firmó la prórroga que regresa (de manera extraña) el contrato de pasaportes a Thomas”, escribió el líder religioso que también se desempeñó como jefe de despacho presidencial del Gobierno Petro.

Saade recordó la polémica alrededor de González Grau por la certificación de su experiencia laboral, puesta en entredicho por la denuncia que hizo en redes sociales el viernes 23 de octubre el representante a la Cámara Daniel Monroy (Pacto Histórico) - crédito @pastorsaade/X

El documento menciona al comienzo: “PARTES: Por una parte, el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, unidad administrativa especial con personería jurídica y patrimonio propio, creada por el Decreto Ley 20 de 1992, NIT 860.511.071-8, representado por GINA PAOLA GONZÁLEZ GRAU, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.140.876.389, en su calidad de Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Representante Legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, facultada para celebrar el presente de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 20 de 1992 y la Resolución Ministerial No. 13636 del 02 de octubre de 2026, quien en adelante se denomina LA ENTIDAD; y por la otra, la UNIÓN TEMPORAL DOCUMENTOS DE VIAJE 2027”.

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Por tal motivo, y sumado a los cuestionamientos que se suman a González Grau, Saade advirtió por la mención de la funcionaria.

La secretaria general de Cancillería Gina González Grau y su petición: el segundo nombre y su experiencia laboral

Sobre la directriz de González Grau que reveló Caracol Radio, las dependencias tendrán 15 días hábiles para modificar plantillas, formatos, bases de datos, directorios y publicaciones en los que figure el segundo nombre (Paola) de la funcionaria.

Los documentos emitidos antes de la circular conservarán su validez y no deberán ser corregidos.

González Grau asistió a la ceremonia oficial en la que el presidente Abelardo de la Espriella asumió de forma oficial como jefe de Estado el viernes 7 de agosto en Cali - crédito red social IG

La instrucción abarca memorandos, oficios, informes, presentaciones, actas, directorios, listados, señalización, tarjetas de presentación y firmas de correo electrónico.

Sumado a todo lo anterior, también deberá aplicarse en cualquier documento que haga referencia a la funcionaria, sin importar cuál dependencia lo elabore.

La identificación abreviada en las comunicaciones internas

La circular dispone que “a partir de la fecha de expedición” la secretaria general será identificada como “Gina González Grau” en las comunicaciones oficiales y los demás documentos producidos o suscritos por las áreas de la Cancillería.

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La medida no modifica el nombre registrado al momento de nacer, pero si aplica para los actos administrativos, contratos, convenios, poderes, actos de delegación y otros documentos que requieran identificar plenamente a un servidor público deberán incluir el nombre completo inscrito en el registro civil y el número de cédula de ciudadanía.

La funcionaria fundamentó la decisión en el numeral 21 del artículo 18 del Decreto 869 de 2016, que regula las funciones de la Secretaría General.

El representante Monroy compartió el mensaje con el video desde su cuenta de X el viernes 23 de octubre de 2026 - crédito @DanielMonroyH/X

González citó como defensa los artículos 14 y 15 de la Constitución Política, el Decreto Ley 1260 de 1970 sobre el derecho a la individualidad, al nombre y al buen nombre, y las normas de gestión de comunicaciones oficiales.

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La circular entró en vigor con su publicación en los canales internos del Ministerio. El texto establece que las áreas responsables deberán ajustar sus registros durante el plazo fijado, mientras que los documentos anteriores mantendrán plena validez.

Las dudas sobre la experiencia laboral presentada para el cargo

La orden fue conocida después de que el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Daniel Monroy, divulgara documentos que plantearon interrogantes sobre la experiencia laboral presentada por González Grau para asumir la Secretaría General de la Cancillería.

El congresista sostuvo en un video publicado en X que la funcionaria certificó haber sido directora general de Gina González Grau Consultores desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 9 de agosto de 2026. Ese período supera los cinco años de experiencia exigidos por el manual de funciones para el cargo.

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Sin embargo, el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla señala que la empresa fue registrada en 2023. La diferencia entre esa fecha y el inicio de la experiencia consignada en la certificación abrió dudas sobre los dos primeros años incluidos en la constancia.

El documento habría sido expedido por la misma firma en la que González Grau figura como directora general, y hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento público por parte de la funcionaria sobre las dudas expuestas.