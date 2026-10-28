Colombia

Ellos son Mailo y Picolino, los delincuentes a quienes confrontó el presidente Abelardo de la Espriella durante el megaoperativo en Bogotá: “Te va a caer todo el peso de la ley”

La operación Bosur-Kratos dejó 172 capturas y 114 allanamientos, según el balance de las autoridades. En el procedimiento fueron incautadas 11 armas de fuego, tres granadas, drogas, dinero en efectivo y equipos de comunicación

Captura de alias Picolino en Bogotá, señalado cabecilla de banda delincuencial - crédito crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella confrontó a alias Picolino y alias Mailo después de sus capturas durante la operación Bosur-Kratos, realizada en Bogotá durante la madrugada del miércoles 28 de octubre.

El mandatario llegó hasta el lugar donde estaban los detenidos y les habló sobre los hechos que les atribuyen las autoridades y los procesos judiciales que enfrentarían. El procedimiento formó parte de un despliegue de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación en ocho localidades de la capital.

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Frente a Picolino, De la Espriella hizo referencia a las acusaciones que lo vinculan con la banda Los Ingenieros y a varios hechos violentos atribuidos a esa estructura. Entre ellos, mencionó el ataque contra una mujer a la que le habrían amputado una mano y el secuestro de personas procedentes de San Andrés.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, afirmó que el capturado sería líder de una organización que operaba en Usme y que estaría relacionada con homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y amenazas contra habitantes del sector.

“Te va a caer todo el peso de la ley”, le dijo el presidente a Picolino durante el encuentro.

Alias Mailo es señalado por un ataque con granada

Captura de alias Mailo, señalado por ataque con granada en Bogotá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ante Mailo, el jefe de Estado mencionó el lanzamiento de una granada ocurrido el 22 de enero, un hecho por el que las autoridades lo señalan y que causó la muerte de un vendedor informal.

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De la Espriella afirmó que el detenido podría recibir una condena superior a 40 años si la Justicia establece su responsabilidad. Además, indicó que buscará su reclusión en una cárcel de máxima seguridad tras su judicialización.

Durante el intercambio, el mandatario increpó al detenido y lo calificó de “asesino miserable”. También aseguró que enfrentaría las consecuencias judiciales por el caso.

La operación Bosur-Kratos dejó 172 capturas y 114 allanamientos, según el balance de las autoridades. En el procedimiento fueron incautadas 11 armas de fuego, tres granadas, drogas, dinero en efectivo y equipos de comunicación.

Abelardo de la Espriella confrontó a alias Mailo y Picolino tras el operativo en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Abelardo de la Espriella confrontó a alias Mailo y Picolino tras el operativo en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Bosur, la estrategia que el Gobierno busca extender a otras ciudades

La operación ejecutada en Bogotá forma parte de los Bloques de Seguridad Urbana (Bosur), una estrategia que el presidente Abelardo de la Espriella presentó tres meses antes en Barranquilla. El plan contempla intervenciones coordinadas contra estructuras criminales en las principales ciudades del país.

Durante el despliegue en la capital, que alcanzó ocho localidades, el mandatario indicó que el Gobierno ya definió un primer grupo de ciudades para aplicar el programa. También anticipó que la iniciativa se extenderá de forma progresiva al resto del territorio nacional.

En un video divulgado en X, De la Espriella afirmó que el objetivo es recuperar zonas afectadas por la delincuencia mediante operaciones dirigidas contra los cabecillas de las bandas, sus redes operativas y sus recursos económicos.

Comunicado oficial de Presidencia con el balance del operativo en Bogotá en la madrugada del miércoles 28 de octubre - crédito Presidencia de la República
Comunicado oficial de Presidencia con el balance del operativo en Bogotá en la madrugada del miércoles 28 de octubre - crédito Presidencia de la República

El presidente destacó la coordinación entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. Según sostuvo, esa articulación permitirá responder a los problemas de seguridad en la capital.

El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que las organizaciones intervenidas habían generado temor en distintos sectores de la ciudad. De la Espriella afirmó que el Gobierno Nacional respaldará a Bogotá en las acciones contra esas estructuras.

Las personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación procesal y determinar la responsabilidad de cada una en los delitos investigados en su controa. El Gobierno espera replicar este tipo de operativos en otras ciudades como parte de su estrategia contra las organizaciones criminales.

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