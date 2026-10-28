Markus Persson, el creador de Minecraft, vende su mansión de Beverly Hills por USD 70 millones, exactamente lo que pagó hace 12 años

Persson, conocido como "Notch" en la comunidad gamer, rara vez es fotografiado en eventos públicos (Minecraft)

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Mientras el precio medio de una vivienda en Los Ángeles se duplicó en la última década, la mega-mansión que Markus Persson compró en Beverly Hills en 2014 no aumentó ni un centavo su valor.

El creador de Minecraft acaba de poner a la venta la propiedad por los mismos USD 70 millones que pagó, en lo que constituye uno de los listados más caros del condado en lo que va del año, de acuerdo con Los Angeles Times.

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De concretarse la operación a ese valor, será la transacción más cara de la ciudad en 2026 y la segunda del condado, solo por detrás de Casa Encantada, la histórica residencia de Bel-Air que el ex director ejecutivo de PayPal, Peter Thiel, adquirió por USD 130 millones en una subasta de ejecución hipotecaria en septiembre.

La casa fue construida por el desarrollador Bruce Makowsky, célebre por equipar sus proyectos con amenidades extravagantes (Elevated Media Productions)

La propiedad que Jay-Z y Beyoncé no pudieron comprar

La historia de la casa tiene un capítulo previo que involucra a la realeza del entretenimiento. En 2014, Jay-Z y Beyoncé recorrieron la propiedad en varias oportunidades antes de que Persson cerrara el trato primero, según el mismo diario.

La pareja terminó por adquirir una mansión de USD 88 millones en Bel-Air tres años más tarde.

La pareja visitó la propiedad en varias oportunidades antes de perderla en manos de Persson (Foto Matt Sayles/Invision/AP, archivo)

El vendedor original fue Bruce Makowsky, un desarrollador inmobiliario conocido por equipar sus propiedades con lujos extravagantes.

Otra de sus casas, llegó a incluir una flota de vehículos exóticos valuada en USD 30 millones —entre ellos, un Bugatti—, un velero y el helicóptero que se usó en la serie de acción de los años 80 Airwolf.

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La mansión de Persson no se quedó atrás en ese aspecto. El paquete original incluía una sala de dulces valuada en USD 200.000, una cava con capacidad para 2.500 botellas repleta de Dom Perignon y una instalación artística con una ametralladora cromada como pieza central.

El espacio dedicado a los vinos es solo uno de los ambientes exclusivos que distinguen a la propiedad del resto del mercado de ultra lujo (Elevated Media Productions)

El mercado de ultra lujo en Los Ángeles perdió el impulso de 2014

El precio de lista es ambicioso en el contexto actual del mercado inmobiliario de alta gama en Los Ángeles, que perdió el dinamismo que tenía en 2014, cuando las casas especulativas —construidas sin un comprador definido— se vendían con facilidad, tal como describió el diario.

Aaron Kirman, uno de los agentes a cargo de la venta, aseguró que el motivo de la decisión es sencillo: Persson ya no pasa demasiado tiempo en la ciudad.

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“Lo que hace tan fascinante al mercado de ultra lujo es que los compradores de este nivel no buscan simplemente una casa. Buscan algo que los distinga y que no pueda replicarse con facilidad”, afirmó Kirman en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.

ELas casas especulativas, construidas sin un comprador definido, dominaron el segmento de alta gama en Los Ángeles hace una década (Elevated Media Productions)

El hombre detrás de Minecraft y una venta de USD 2.500 millones

Conocido como Notch dentro de la comunidad gamer, Persson fundó Mojang Studios en 2009.

Dos años después, el estudio lanzó Minecraft, un videojuego de estilo sandbox que se convirtió en el más vendido de la historia. Ese mismo año, vendió la compañía a Microsoft por USD 2.500 millones.

Lo que comenzó como un proyecto independiente terminó por convertir a su creador en multimillonario tras la adquisición de Microsoft (Mojang)

La venta de la propiedad está en manos de Kirman y Katia De Los Reyes, de Christie’s International Real Estate Southern California, junto con Branden Williams y Rayni Williams, de The Beverly Hills Estates.

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La residencia se ubica sobre un terreno de casi media hectárea con vista panorámica a la ciudad, y cuenta además con ascensor privado, sala de cine y piscina.