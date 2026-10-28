Ladrones pretendían escapar en Transmilenio con más de un millón de pesos en licor robado y los cogieron en la estación: “Se les dañó la fiesta”

El caso se presentó en una tienda de mediana superficie ubicada en el barrio La Alhambra, en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá - crédito Mebog

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Una banda de señalados de ladrones que creyó haber hecho de las suyas, vio cómo su plan se fraguó gracias a la oportuna reacción de uniformados en el barrio La Alhambra (localidad de Suba, noroccidente de Bogotá), lograron la captura de tres sujetos que planeban escapar a bordo de uno de los buses de Transmilenio junto con su botín: varias botellas de licor avaluadas en más de un millón de pesos.

Los detalles del resultado por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) se conocieron la mañana del miércoles 28 de octubre de 2026, y en un video de cámaras de seguridad quedó el momento exacto en el que varios de los policías que realizaban su ronda habitual llegaron hasta una de las estaciones (Calle 106) ubicadas en la troncal de la autopista Norte, luego de ser alertados por parte de la central vía radio.

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El procedimiento estuvo a cargo de uniformados adscritos al Comando de Atención Inmediata (CAI) Alhambra, y a quienes en la comunicación se les reportó un robo en una tienda de mediana superficie situada a la altura de la calle 103 con autonorte (carrera 45).

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y observaron a tres personas que, al advertir su presencia, habrían intentado escapar.

Al final, el comunicado de las autoridades destacó que a los hoy detenidos "se les dañó la fiesta" - crédito Mebog

De acuerdo con la versión policial, los sospechosos saltaron las barreras perimetrales de la estación de Transmilenio durante la huida, y cuando ingresaron a uno de los articulados creyeron que no serían atrapados, pero no contaban con que los agentes serían apoyados por el personal del sistema de transporte, que pidió al conductor del bus no seguir con su recorrido.

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Esta acción permitió que los agentes ingresaran hasta el vehículo, en donde hallaron a las tres personas, dos de ellas de nacionalidad venezolana, destacó en declaraciones el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía Suba.

Durante la requisa, y además de la aprehensión a las tres personas, se recuperaron las botellas de trago.

Los hoy detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan porel delito de hurto y daño en bien ajeno.

“Invitamos a la ciudadanía y agradecemos que denuncien cualquier situación sospechosa a la línea de emergencia 123 o al CAI más cercano”, recalcó al final el vocero de la Mebog.

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Declaraciones del teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía Suba - crédito Mebog