Tesla sale volando en Cuajimalpa tras chocar contra una casa y termina en una vialidad inferior

La grabación muestra cómo el conductor no logró tomar una glorieta y terminó impactando contra el portón de un domicilio antes de salir proyectado desde una terraza.

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Un automóvil Tesla protagonizó un aparatoso accidente en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, luego de que aparentemente su conductor no consiguiera controlar la unidad mientras descendía por una calle inclinada. El vehículo impactó contra el portón de una vivienda, atravesó el acceso de la propiedad y terminó proyectado hacia una vialidad ubicada a menor altura.

El incidente quedó grabado por una cámara de seguridad y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde sorprendieron a los usuarios por la manera en que el automóvil salió disparado después de chocar contra el domicilio.

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En la grabación se observa al vehículo avanzar a una velocidad aparentemente elevada por una calle en pendiente. Al aproximarse a una glorieta, el conductor no consigue completar la maniobra y termina dirigiéndose hacia la entrada de una casa.

El accidente ocurrió en la alcaldía Cuajimalpa, presuntamente en la colonia Lomas del Chamizal. Las imágenes se viralizaron por la trayectoria que siguió el automóvil después del impacto. (Captura de pantalla)

El impacto contra el portón no detuvo inmediatamente al automóvil. Por el contrario, el Tesla continuó su trayectoria a través del acceso de la propiedad hasta llegar a una terraza, desde donde salió proyectado y cayó en una vialidad situada varios metros más abajo.

La secuencia muestra la rapidez con la que se desarrolló el percance y la trayectoria que siguió el vehículo antes de terminar en el nivel inferior de la calle.

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¿Dónde ocurrió el accidente del Tesla en Cuajimalpa?

(Captura de pantalla)

De acuerdo con la información difundida junto con el video, el accidente ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas del lunes 19 de octubre de 2026.

Aunque algunas versiones ubicaron el incidente en la colonia Lomas del Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa, no se dieron a conocer las calles exactas en las que sucedieron los hechos.

La grabación permite identificar el recorrido del automóvil desde la pendiente hasta el punto en el que atraviesa la propiedad y cae hacia la vialidad inferior. Sin embargo, no se cuenta con información suficiente para establecer con precisión la altura de la caída ni la velocidad a la que circulaba el Tesla.

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(Captura de pantalla)

Hasta el momento al que corresponde el reporte original, tampoco se habían difundido declaraciones oficiales de las autoridades sobre el percance.

Por esa razón, permanecían sin confirmarse aspectos importantes, como la identidad del conductor, las circunstancias que provocaron la pérdida de control y las posibles consecuencias para quienes se encontraban en el lugar.

¿Hubo personas lesionadas tras el choque?

(Captura de pantalla)

Uno de los principales interrogantes que dejó el accidente fue si hubo personas heridas como consecuencia del impacto y la posterior caída del automóvil.

La información disponible no precisó si el conductor o algún ocupante resultó lesionado. Tampoco se confirmó si había personas dentro del domicilio o en la zona de la terraza cuando ocurrió el choque.

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Aunque las imágenes permiten observar la magnitud del incidente, no son suficientes para determinar por sí solas las consecuencias personales del accidente.

La falta de información oficial también impide establecer si se realizó alguna intervención de los servicios de emergencia o si el caso quedó únicamente en daños materiales.

El supuesto Tesla volador provoca bromas en redes sociales

(Captura de pantalla)

La difusión del video generó una oleada de comentarios entre los internautas, quienes centraron su atención en la manera en que el vehículo abandonó la terraza y cayó a la calle inferior.

Algunos usuarios reaccionaron con humor y relacionaron el percance con un supuesto modelo volador de Tesla, una referencia irónica a la trayectoria que siguió el automóvil durante el accidente.

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Las bromas contribuyeron a que la grabación se compartiera ampliamente en plataformas digitales, donde numerosos usuarios comentaron la espectacularidad de la secuencia.

Sin embargo, más allá de las reacciones humorísticas, el incidente evidenció los riesgos que puede representar perder el control de un vehículo en una pendiente, especialmente cuando hay viviendas y otras vialidades a diferentes alturas.

Mientras se esperan mayores detalles sobre lo sucedido en Cuajimalpa, el video permanece como el principal registro visual de un accidente que llamó la atención por el recorrido del Tesla y la caída desde la terraza hacia una calle inferior.