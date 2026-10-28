Temblor hoy 28 de octubre en México: se registró un sismo magnitud 4.1 en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este miércoles 28 de octubre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó dos movimientos telúricos de magnitud 4.1 este 28 de octubre, ambos con epicentro en una zona oceánica frente a Cd Hidalgo, Chiapas. El primero ocurre a las 00:54 horas, a 135 kilómetros al suroeste de la ciudad, con coordenadas 13.983°, -93.183° y una profundidad de 10 kilómetros. El segundo se registra a la 1:36 horas, a 142 kilómetros al suroeste del mismo punto de referencia, en las coordenadas 13.847°, -93.157°, también con una profundidad de 10 kilómetros.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.