México

Temblor hoy 28 de octubre en México: se registró un sismo magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este miércoles 28 de octubre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

11:08 hsHoy

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó dos movimientos telúricos de magnitud 4.1 este 28 de octubre, ambos con epicentro en una zona oceánica frente a Cd Hidalgo, Chiapas. El primero ocurre a las 00:54 horas, a 135 kilómetros al suroeste de la ciudad, con coordenadas 13.983°, -93.183° y una profundidad de 10 kilómetros. El segundo se registra a la 1:36 horas, a 142 kilómetros al suroeste del mismo punto de referencia, en las coordenadas 13.847°, -93.157°, también con una profundidad de 10 kilómetros.

Sismo
(SSN)
06:11 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

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