América Latina

Arrestaron al alcalde de Santa Cruz de la Sierra por sospechas de corrupción en un proyecto de pavimentación

A dos meses de dejar el cargo, Jhonny Fernández enfrenta denuncias por delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes

El alcalde de Santa Cruz
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra enfrenta acusaciones por corrupción en obras viales.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue aprehendido la tarde de este martes, luego de presentar su declaración ante el Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción (Delcc), en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación.

Fernández enfrenta denuncias por los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, y la Fiscalía ha solicitado su detención preventiva por 180 días mientras se desarrollan las investigaciones.

Tras brindar su declaración el martes, Fernández sufrió una descompensación y fue trasladado a una clínica privada de la que fue dado de alta cerca de las 21:00. El alcalde pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde espera que se realice la audiencia de medidas cautelares en la que se definirá su situación legal.

El caso que se investiga tiene que ver con presuntas irregularidades en la ejecución de obras viales de pavimento por parte de la Alcaldía cruceña. La investigación se sustenta en una auditoría de la Contraloría General del Estado sobre la ejecución de 16 obras de pavimentación, por un total de 102 kilómetros de infraestructura vial, en la que concluyó que la Alcaldía “no fue eficaz”.

Obras de pavimentación en Santa
Obras de pavimentación en Santa Cruz de la Sierra

Con base en ese informe, el exconcejal y actual candidato a la Alcaldía, Manuel Saavedra, presentó una acusación y advirtió un daño económico superior a 6 millones de bolivianos (860 mil dólares) por los proyectos que figuran como ejecutados, pero que supuestamente no estarían terminados.

En una conferencia de prensa la semana pasada, el alcalde calificó la denuncia como una estrategia electoral y dijo que tiene motivaciones políticas. Sobre los proyectos viales que se cuestionan, Fernández indicó que la Contraloría emitió un informe con observaciones que ya fueron respondidas. “Si no hay dictamen (de la Contraloría), no puedes acusar a alguien”, afirmó.

El alcalde defendió su gestión, destacó que alcanzó un récord de 470 kilómetros de pavimento y dijo que todas las obras cuentan con fiscalización de empresas especializadas, juntas vecinales y otras entidades.

Sin embargo, la fiscal asignada al caso, Mikaela Rodas, informó que, según las investigaciones preliminares, se cuenta con “indicios suficientes para presumir la existencia del hecho denunciado (…) se asume la conducta del señor, hoy imputado, Jhonny Fernández, por los delitos por los cuales el Ministerio Público está investigando”.

El alcalde de Santa Cruz
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra disputó la Presidencia de Bolivia en las elecciones generales de 2025.

Rodas también informó, en entrevista con el canal Unitel, que en las próximas horas se presentará una imputación formal en contra del secretario de Obras Públicas, Sergio Luna.

Se tiene previsto que este miércoles por la tarde se desarrolle la audiencia de medidas cautelares en la que un juez definirá si Fernández y otros implicados se defienden del caso en libertad o bajo detención preventiva.

Fernández es un empresario y político boliviano que fue elegido alcalde de Santa Cruz en tres elecciones, en 1995, 2000 y 2021. Fue candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones de 2025, pero no avanzó a la segunda vuelta, quedando en séptimo lugar con menos del 2% de los votos. Su último mandato como alcalde concluye en mayo de este año, tras cinco años de gestión en la ciudad más extensa y próspera del país.

Bolivia

