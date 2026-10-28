Madera incautada será utilizada para reconstruir las estructuras afectadas por el terremoto del 10 de agosto: la CAR explicó la medida

El Centro de Atención y Valoración de Flora de Mosquera almacenó 1.177 metros cúbicos de madera durante una década de operaciones- crédito CAR

Guardar

Tras el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto, la madera decomisada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) será destinada a reparaciones en las zonas con mayores daños.

La medida busca aportar materiales para la reconstrucción de infraestructura y la protección de las familias afectadas.

PUBLICIDAD

El movimiento telúrico dejó más de 300 personas muertas, al menos 30.000 viviendas destruidas y otras 137.000 con daños, de acuerdo con un informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La CAR entregará 70 metros cúbicos de madera, equivalentes a 820 bloques de pino, cedro y eucalipto. El material había sido incautado durante operativos contra el tráfico y la comercialización ilegal de productos biodiversos.

La madera incautada en operativos contra el tráfico ilegal será destinada a la recuperación de estructuras afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito CAR

La madera permanecerá en manos de entidades que participan en la atención de la emergencia, con el fin de usarla en frentes de trabajo y en obras requeridas por las comunidades afectadas.

PUBLICIDAD

La madera estaba almacenada en Mosquera antes de su entrega

Los bloques forestales estaban bajo custodia en el Centro de Atención y Valoración de Flora de la CAR, ubicado en Mosquera, Cundinamarca. Allí, la entidad los conservó bajo condiciones fitosanitarias antes de definir su aprovechamiento.

Antes de la distribución, el material pasa por procesos de identificación, cuantificación y revisión sanitaria. Estas tareas permiten establecer qué piezas pueden utilizarse y preservar sus condiciones durante el almacenamiento.

Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, vinculó la entrega con la lucha contra la tala ilegal: “Lo que antes era un crimen contra nuestros bosques, hoy está levantando techos y salvando vidas”.

La CAR dispondrá de cerca de 70 metros cúbicos de madera de pino, eucalipto y cedro para labores de reconstrucción- crédito CAR

El funcionario indicó que la Corporación dispuso “más de 800 bloques de madera incautada al tráfico ilegal” para contribuir con las tareas posteriores al terremoto.

PUBLICIDAD

Ballesteros detalló que se trata de madera de pino, eucalipto y cedro, obtenida en procedimientos contra la “tala indiscriminada”. También señaló que el material fue custodiado técnicamente en el centro de flora de Mosquera.

La distribución se coordina con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la Defensa Civil de Santander, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el Batallón de Atención y Prevención de Desastres n.º 80 del Ejército Nacional.

La CAR suscribió acuerdos con Bomberos de Bogotá, la Defensa Civil, el Batallón n.º 80 y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda para darles un uso social a los productos forestales que antes habían sido aprehendidos o decomisados.

PUBLICIDAD

El volumen de madera acumulado en las instalaciones de la CAR alcanza para la construcción de más de 50 viviendas familiares- crédito CAR

Según explicó Ballesteros, la madera “no se queda en bodegas” y ya fue entregada a organismos de respuesta y corporaciones autónomas regionales afectadas por la emergencia.

El director sostuvo que los insumos serán usados en “frentes de trabajo activos”, con intervenciones para reparar infraestructura crítica y asistir a la población damnificada.

En ese sentido, Ballesteros resumió el objetivo institucional en dos frentes: “Cero tolerancia contra las mafias que destruyen el territorio”, junto con el aprovechamiento de los materiales donde se requieren.

Los convenios también respaldan obras comunitarias en Cundinamarca

La entrega posterior al sismo forma parte de una estrategia más amplia para reutilizar madera decomisada en proyectos de beneficio colectivo. La CAR tiene vigentes más de diez convenios con alcaldías y resguardos indígenas.

PUBLICIDAD

En Cundinamarca, esos materiales han sido destinados a obras como estructuras para controlar la erosión, puentes que facilitan el transporte de personas y alimentos, y corrales para ganado.

Las intervenciones buscan responder a necesidades locales y reducir riesgos en territorios expuestos a lluvias intensas, deslizamientos y temporadas de sequía.

La entidad también ha fortalecido capacidades en municipios de su jurisdicción y en algunos resguardos indígenas frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

Esas acciones incluyen estructuras de control de erosión, miqueras o puentes para la movilización de personas y alimentos, además de corrales para animales.

Con la nueva entrega, los materiales que fueron retenidos en procedimientos ambientales pasarán a integrarse a las labores de reconstrucción en las zonas golpeadas por el terremoto.

PUBLICIDAD