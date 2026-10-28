Colombia

Madera incautada será utilizada para reconstruir las estructuras afectadas por el terremoto del 10 de agosto: la CAR explicó la medida

La entidad entregará cerca de 70 metros cúbicos, equivalentes a 820 bloques de pino, eucalipto y cedro, a organismos encargados de atender a los miles de damnificados por el sismo

El Centro de Atención y Valoración de Flora de Mosquera almacenó 1.177 metros cúbicos de madera durante una década de operaciones- crédito CAR
El Centro de Atención y Valoración de Flora de Mosquera almacenó 1.177 metros cúbicos de madera durante una década de operaciones- crédito CAR
Guardar

Tras el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto, la madera decomisada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) será destinada a reparaciones en las zonas con mayores daños.

La medida busca aportar materiales para la reconstrucción de infraestructura y la protección de las familias afectadas.

PUBLICIDAD

El movimiento telúrico dejó más de 300 personas muertas, al menos 30.000 viviendas destruidas y otras 137.000 con daños, de acuerdo con un informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La CAR entregará 70 metros cúbicos de madera, equivalentes a 820 bloques de pino, cedro y eucalipto. El material había sido incautado durante operativos contra el tráfico y la comercialización ilegal de productos biodiversos.

La madera incautada en operativos contra el tráfico ilegal será destinada a la recuperación de estructuras afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito CAR
La madera incautada en operativos contra el tráfico ilegal será destinada a la recuperación de estructuras afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito CAR

La madera permanecerá en manos de entidades que participan en la atención de la emergencia, con el fin de usarla en frentes de trabajo y en obras requeridas por las comunidades afectadas.

PUBLICIDAD

La madera estaba almacenada en Mosquera antes de su entrega

Los bloques forestales estaban bajo custodia en el Centro de Atención y Valoración de Flora de la CAR, ubicado en Mosquera, Cundinamarca. Allí, la entidad los conservó bajo condiciones fitosanitarias antes de definir su aprovechamiento.

Antes de la distribución, el material pasa por procesos de identificación, cuantificación y revisión sanitaria. Estas tareas permiten establecer qué piezas pueden utilizarse y preservar sus condiciones durante el almacenamiento.

Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, vinculó la entrega con la lucha contra la tala ilegal: “Lo que antes era un crimen contra nuestros bosques, hoy está levantando techos y salvando vidas”.

La CAR dispondrá de cerca de 70 metros cúbicos de madera de pino, eucalipto y cedro para labores de reconstrucción- crédito CAR
La CAR dispondrá de cerca de 70 metros cúbicos de madera de pino, eucalipto y cedro para labores de reconstrucción- crédito CAR

El funcionario indicó que la Corporación dispuso “más de 800 bloques de madera incautada al tráfico ilegal” para contribuir con las tareas posteriores al terremoto.

Ballesteros detalló que se trata de madera de pino, eucalipto y cedro, obtenida en procedimientos contra la “tala indiscriminada”. También señaló que el material fue custodiado técnicamente en el centro de flora de Mosquera.

La distribución se coordina con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la Defensa Civil de Santander, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el Batallón de Atención y Prevención de Desastres n.º 80 del Ejército Nacional.

La CAR suscribió acuerdos con Bomberos de Bogotá, la Defensa Civil, el Batallón n.º 80 y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda para darles un uso social a los productos forestales que antes habían sido aprehendidos o decomisados.

El volumen de madera acumulado en las instalaciones de la CAR alcanza para la construcción de más de 50 viviendas familiares- crédito CAR
El volumen de madera acumulado en las instalaciones de la CAR alcanza para la construcción de más de 50 viviendas familiares- crédito CAR

Según explicó Ballesteros, la madera “no se queda en bodegas” y ya fue entregada a organismos de respuesta y corporaciones autónomas regionales afectadas por la emergencia.

El director sostuvo que los insumos serán usados en “frentes de trabajo activos”, con intervenciones para reparar infraestructura crítica y asistir a la población damnificada.

En ese sentido, Ballesteros resumió el objetivo institucional en dos frentes: “Cero tolerancia contra las mafias que destruyen el territorio”, junto con el aprovechamiento de los materiales donde se requieren.

Los convenios también respaldan obras comunitarias en Cundinamarca

La entrega posterior al sismo forma parte de una estrategia más amplia para reutilizar madera decomisada en proyectos de beneficio colectivo. La CAR tiene vigentes más de diez convenios con alcaldías y resguardos indígenas.

En Cundinamarca, esos materiales han sido destinados a obras como estructuras para controlar la erosión, puentes que facilitan el transporte de personas y alimentos, y corrales para ganado.

Las intervenciones buscan responder a necesidades locales y reducir riesgos en territorios expuestos a lluvias intensas, deslizamientos y temporadas de sequía.

La entidad también ha fortalecido capacidades en municipios de su jurisdicción y en algunos resguardos indígenas frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

Esas acciones incluyen estructuras de control de erosión, miqueras o puentes para la movilización de personas y alimentos, además de corrales para animales.

Con la nueva entrega, los materiales que fueron retenidos en procedimientos ambientales pasarán a integrarse a las labores de reconstrucción en las zonas golpeadas por el terremoto.

Temas Relacionados

Madera incautadaCAR CundinamarcaTerremoto 10 de agostoReconstrucciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Casa de la Moneda de Portugal envió nota de protesta a Colombia por los cambios del gobierno de Abelardo de la Espriella en el convenio para fabricar pasaportes

La administración actual firmó un contrato con Thomas Greg & Sons hasta diciembre de 2027

Casa de la Moneda de Portugal envió nota de protesta a Colombia por los cambios del gobierno de Abelardo de la Espriella en el convenio para fabricar pasaportes

Iván René Valenciano realizó publicación en redes tras la captura de su hijo y su hijastro en operativo liderado por Abelardo de la Espriella en Medellín y le llovieron ataques: “Bienvenido a la patria milagro”

Una fotografía del exfutbolista con junto a Diego Maradona concentró mensajes luego de que las autoridades aprehendieran a Jacobo de Jesús Valenciano Yepes

Iván René Valenciano realizó publicación en redes tras la captura de su hijo y su hijastro en operativo liderado por Abelardo de la Espriella en Medellín y le llovieron ataques: “Bienvenido a la patria milagro”

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

La expareja, que confirmó su separación hace meses, volvió a generar comentarios entre sus seguidores tras aparecer junta en un video difundido en redes sociales

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

Tras las muertes de Donovan Balanta y Keiner Banguera, presentan en el Congreso proyecto contra el perfilamiento racial: esto es lo que propone

La propuesta, presentada por el representante Óscar Benavides, propone castigos y garantías contra conductas discriminatorias durante intervenciones de las instituciones armadas del Estado, tras denuncias de maltrato y homicidios

Tras las muertes de Donovan Balanta y Keiner Banguera, presentan en el Congreso proyecto contra el perfilamiento racial: esto es lo que propone

Daniel Quintero denunció al representante a la Cámara Simón Molina ante la Corte Suprema por presunta influencia sobre una testigo en un proceso penal: “¿En qué va lo tuyo?"

El exalcalde de Medellín pidió esclarecer si el representante por Antioquia supuestamente intervino en las gestiones de Laura María Mejía Higuita antes de su colaboración con la Fiscalía

Daniel Quintero denunció al representante a la Cámara Simón Molina ante la Corte Suprema por presunta influencia sobre una testigo en un proceso penal: “¿En qué va lo tuyo?"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

Koral Costa finalmente respondió si sabía la verdadera orientación sexual de de su expareja Omar Murillo: “¿En qué cabeza cabe?"

Animalistas cuestionaron a Karol G por el uso de plumas durante su nueva gira mundial: “Convertir los animales en accesorios no va contigo”

Por qué Claudia Bahamón le presentó a los jurados un plato en ‘MasterChef’: Jimmy Vásquez se saltó las reglas

Luis Díaz fue destacado como uno de los mejor vestidos en la gala del Balón de Oro 2026

Deportes

Este es el nuevo negocio de James Rodríguez con el que piensa ganar millones: tendrá su propia línea de ropa

Este es el nuevo negocio de James Rodríguez con el que piensa ganar millones: tendrá su propia línea de ropa

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Junior quedó eliminado de las finales de la Liga BetPlay y Boyacá Chicó descendió al Torneo BetPlay 2027

La selección Colombia derrotó a Bosnia y Herzegovina y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-15 de la FIFA

Periodista colombiano que votó en el Balón de Oro explicó por qué tuvo que borrar la publicación en la que reveló sus elegidos: “Qué carajos voy a echarme para atrás”