América Latina

Brasil indemnizará a Dilma Rousseff por la persecución sufrida durante la dictadura militar

La ex presidenta recibirá unos 3.000 dólares mensuales como reparación por los años en que fue detenida, torturada e imposibilitada de trabajar bajo el régimen que gobernó el país entre 1964 y 1985

Dilma Rousseff (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS/Archivo)
Dilma Rousseff (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS/Archivo)
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La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff recibirá una indemnización mensual de 17.500 reales (unos 3.000 dólares) como reparación por la persecución política que padeció durante la dictadura militar, según informaron fuentes oficiales este martes.

Rousseff fue detenida en 1970 por integrar una organización de resistencia contra el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Durante su cautiverio, que se extendió por casi tres años, fue sometida a torturas.

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La Justicia determinó que la ex mandataria fue perseguida e imposibilitada de ejercer su profesión desde el día de su arresto hasta el 21 de octubre de 1997. En función de ello, el Estado deberá compensarla mensualmente tomando como base el salario promedio del cargo que ocupaba antes de ser detenida, según publicó el Diario Oficial.

En aquel entonces, Rousseff se desempeñaba como economista en la Fundación de Economía y Estadística de Río Grande del Sur (FEE), lo que fijó el monto en 17.500 reales mensuales.

Dilma Rousseff posa junto a Lula en una foto de archivo (Ricardo Stuckert/Handout via REUTERS)
Dilma Rousseff posa junto a Lula en una foto de archivo (Ricardo Stuckert/Handout via REUTERS)

Considerando todos los años en los que no pudo percibir su salario, y descontando compensaciones previamente recibidas, el Diario Oficial establece que el total indemnizatorio ascenderá a 6,6 millones de reales (cerca de 1.125.000 dólares).

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Dilma Rousseff fue una activa opositora a la dictadura e integró el grupo guerrillero Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares. En 1999 se afilió al Partido de los Trabajadores y cuatro años más tarde fue designada ministra por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fue precisamente Lula quien le entregó la banda presidencial en enero de 2011, luego de que Rousseff se impusiera en las elecciones con el 56,01% de los votos, convirtiéndose en la primera presidenta de la historia de Brasil.

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