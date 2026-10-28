Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

Tampa Bay Rays logró su primera victoria en la Serie Mundial 2026 | X@RaysBaseball

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Tampa Bay Rays logró su primera victoria en la Serie Mundial 2026, redujo la desventaja ante Milwaukee Brewers a 3-1 y mantiene opciones de conquistar el título, aunque necesita imponerse en los próximos tres partidos.

El equipo de Tampa Bay venció 4-3 en 12 entradas y evitó que Milwaukee consiguiera el primer campeonato de su historia. Los Brewers se adelantaron 3-2 con un jonrón solitario de Cooper Pratt en la duodécima entrada, pero los locales respondieron en su último turno.

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Con la Serie aún abierta, conoce cuándo, dónde y cómo ver desde México el quinto Juego, que podría coronar al nuevo campeón.

Jugadores de los Rays de Tampa Bay entrenan durante el día de medios de la Serie Mundial de béisbol, el jueves 22 de octubre de 2026, en Milwaukee, previo al primer juego entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay. (Foto AP/Kayla Wolf)

Resumen del juego 4

Tampa Bay venció 4-3 a los Cerveceros en 12 entradas y evitó la barrida en la Serie Mundial 2026. El equipo dejó tendido a Milwaukee en el Tropicana Field y forzó un Juego 5, que se disputará este miércoles en St. Petersburg.

Jonny DeLuca remolcó la carrera del empate con un sencillo. Chandler Simpson conectó otro imparable para llenar las bases ante el relevista Shane Drohan.

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Aaron Ashby, realiza un lanzamiento durante la octava entrada del segundo juego de la Serie Mundial de béisbol, el sábado 24 de octubre de 2026, en Milwaukee, entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay. (Foto AP/Ashley Landis)

Ben Williamson entró como bateador emergente y pegó un rodado al jardín derecho. Nick Fortes anotó desde la tercera base para sellar la victoria de los Rays, que estuvieron a tres outs de quedar eliminados en el 12do inning.

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El novato Cooper Pratt dio ventaja a Milwaukee con un jonrón solitario en la parte alta de ese episodio. Tampa Bay respondió en el cierre y mantuvo viva la serie, aunque quedó con una desventaja de 3-1 ante los Cerveceros.

Milwaukee Brewers domina la Serie Mundial

En el primer juego, Christian Yelich produjo la primera carrera con triple y William Contreras amplió la diferencia con sencillo. Jacob Misiorowski permitió una anotación en cinco entradas y Trevor Megill cerró un noveno episodio con bases llenas. El mexicano Jonathan Aranda anotó la primera carrera de los Rays tras un rodado de Liam Hicks y conectó un sencillo.

El jardinero izquierdo de los Rays de Tampa Bay, Chandler Simpson, no logra atrapar un elevado bateado por Christian Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee, durante la sexta entrada del segundo juego de la Serie Mundial de béisbol, el sábado 24 de octubre de 2026, en Milwaukee, entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay. (Foto AP/David J. Phillip)

Tampa Bay tomó ventaja de 4-0 en el segundo encuentro, pero Milwaukee respondió con sencillos productores de Contreras y Garrett Mitchell. Sal Frelick empató con jonrón en la sexta entrada y el novato Cooper Pratt conectó el sencillo que definió el 5-4 en la séptima. Aranda cometió dos errores defensivos que permitieron carreras de los Brewers; pese a ello, llegó a cuatro imparables en la Serie tras los dos primeros juegos.

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El tercero cambió la Serie por completo. Robert Gasser limitó a los Rays a un hit durante seis entradas y Milwaukee anotó ocho carreras con dos outs en la quinta entrada, una cifra sin precedente para un inning de Serie Mundial. Jackson Chourio terminó con cuatro hits y los Brewers ganaron 10-1. Aranda, nacido en Tijuana, fue el único pelotero mexicano en los rosters de esta final.

Los Cerveceros de Milwaukee posan para una foto de equipo después del Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en la que barrieron a los Dodgers de Los Ángeles y serán los representantes de la Liga Nacional en la Serie Mundial, el jueves 15 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Gregory Bull)

¿Dónde ver en vivo desde México el Juego 5 de la Serie Mundial 2026?

Los aficionados mexicanos podrán seguir las acciones del quinto partido entre Brewers y Rays en el Tropicana Field este miércoles 28 de octubre a través de las señales de Canal 9, ViX, Fox y ESPN, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

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