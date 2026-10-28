Guerra de narcos en Sinaloa provoca prohibición de disfraces de Halloween, réplicas de armas y “emplayados”, por tercer año consecutivo

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 29OCTUBRE2022.- Monstruos y Zombies tomaron las calles de Toluca como parte de la 12 edición de Monster and Zombie Walk Toluca, después de no realizarse dos años por la Pandemia por COVID-19. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

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Sinaloa vivirá por tercer año consecutivo una celebración de Día de Muertos y Halloween sin apología del delito a causa de la violencia que ha provocado la guerra de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado hizo un llamado a los habitantes a evitar disfraces, accesorios o decoraciones que promuevan la violencia debido a que se realizarán intervenciones policiales en caso de cometer apología del delito.

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Las autoridades recordaron a la población que alterar el orden, escandalizar, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, así como arrojar objetos o sustancias a personas o establecimientos puede ocasionar sanciones.

A fin de evitar cualquier situación que ponga en riesgo a los habitantes o los altere, elementos de los tres órdenes de gobierno serán desplegados en toda la entidad para mantener el orden y brindar seguridad.

El video advierte sobre la prohibición del uso de armas de utilería, decoraciones que promuevan conductas ilícitas, el consumo de alcohol en espacios públicos y la conducción bajo sus efectos, al tiempo que anuncia la presencia de operativos de seguridad desplegados en vialidades y áreas comerciales. Video: SSP Sinaloa

En días pasados, el titular de la SSP de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, instó a los habitantes a tener precaución con la vestimenta utilizada en estas fechas, en particular con los elementos que simulan armas, ya que podrían derivar en intervenciones de las corporaciones de seguridad.

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El funcionario reconoció la libertad de las personas para vestirse y disfrazarse como deseen, pero remarcó la necesidad de cuidado con ciertos elementos que podrían incitar a la violencia.

“Sabemos que cada quien es libre (...) de vestirse como sea, disfrazarse, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con la indumentaria”, señaló.

Sobre los disfraces que hagan apología del delito, el titular explicó que se mantendrán las recomendaciones para evitarlos, tal y como ha sucedido desde el año 2024, cuando comenzó la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

“Esa va a ser la recomendación que no utilice ningún tipo de armamento, principalmente para evitar detenerlos y que no puedan seguir con su diversión”, advirtió Téllez López.

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Policías y soldados revisan a conductores en un control de seguridad en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el miércoles 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

La advertencia responde a que los accesorios que imitan armas reales pueden provocar la intervención de las fuerzas de seguridad, lo que interrumpiría la celebración de quienes los porten. Por ese motivo, la autoridad estatal pidió prescindir de ese tipo de complementos en los disfraces durante las festividades del 31 de octubre y el 2 de noviembre.

En años pasados también han hecho especial énfasis en evitar decoraciones que puedan incitar a la violencia, como lo son los “emplayados”, que aparentan cuerpos envueltos en plástico.

Lo anterior ha sido mencionado debido a que, en medio de la violencia provocada por los miembros del crimen organizado, se han reportado hallazgos constantes de personas asesinadas o cuerpos envueltos en cobijas.

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Operativo especial para Halloween y Día de Muertos

Téllez López explicó que la dependencia trabaja en un plan estatal con medidas diferenciadas para cada municipio, que contemplará tanto la celebración de Halloween, el 31 de octubre, como el Día de Muertos, el 2 de noviembre.

El funcionario indicó que el operativo especial de vigilancia se realizará en coordinación con autoridades municipales y estatales. Una vez definido el esquema, se solicitará el respaldo del grupo interinstitucional para reforzar la presencia de seguridad durante ambas fechas.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López,

“Una vez que tengamos el plan diseñado se va a pedir el apoyo al grupo interinstitucional para que con el despliegue que ellos tengan nos refuercen en esta actividad”, precisó el titular de la SSP.

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Finalmente, Téllez López convocó a la población a participar en las festividades con tranquilidad y sin apología del delito.

“El llamado a la ciudadanía es de que salgan a divertirse con confianza, con seguridad, con responsabilidad. Va a haber un despliegue especial de las fuerzas de seguridad”, afirmó.