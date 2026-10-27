El instinto ganador de Lula eleva el riesgo financiero de Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección presidencial, habla mientras celebra junto a su esposa, Rosangela "Janja" da Silva, y el vicepresidente Geraldo Alckmin tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Brian Snyder

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Lula descansa en un ataúd forrado de satén, con un aura casi celestial. De pronto, en una fracción de segundo, se alza y toma por el cuello a su oponente, Flávio Bolsonaro. El video viral, uno de los incontables memes generados con inteligencia artificial que inundaron las redes tras la histórica jornada electoral del domingo en Brasil, capturó a la perfección el asombroso giro de la noche: Luiz Inácio Lula da Silva logró burlar a la muerte política para convertirse en el único hombre en la historia en ganar cuatro elecciones presidenciales brasileñas.

La gran incógnita ahora es: ¿qué tipo de líder acaban de resucitar los votantes?

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Frente a un mar de seguidores el domingo por la noche, Lula insistió en que incluso un octogenario puede cambiar. El veterano líder de izquierda, que cumple 81 años este martes, se comprometió a adaptar su enfoque de gobierno y a cerrar las profundas fracturas que definen al Brasil moderno. Sin embargo, desde el distrito financiero de São Paulo hasta los pasillos del poder en Brasilia, los inversores e incluso algunos aliados apuestan a que la realidad será otra: que la magnitud de la victoria de Lula solo consolidará su creencia de que únicamente él comprende lo necesario para llevar el timón de la mayor economía de América Latina.

Los mercados sufrieron liquidaciones récord en la mañana del lunes, avivados por el temor de que Lula implemente medidas demasiado tibias para hacer frente a una situación fiscal que se deteriora a paso acelerado en Brasil. Unos 6.000 millones de dólares en ventas de acciones que estaban programadas para después de los comicios —y que banqueros e inversores daban por sentado que se ejecutarían al calor de una victoria de Bolsonaro— quedaron sumidos en el caos.

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Hace dos décadas, la gestión económica de Lula se tradujo en un rápido crecimiento, una marcada reducción de la pobreza y superávits presupuestarios; un cóctel que lo catapultó a ser “el político más popular de la Tierra”, como lo bautizó el entonces presidente Barack Obama. Hoy en día, las tensiones fiscales de Brasil ya no son una preocupación abstracta para los responsables políticos y los mercados. Las altas tasas de interés comienzan a asfixiar la economía, y los hogares se ahogan bajo deudas récord, lo que supone una amenaza directa para los votantes pobres y de clase trabajadora, la principal base de apoyo de Lula y de su Partido de los Trabajadores.

Un panel electrónico en la B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) muestra la actividad del mercado financiero tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en São Paulo, Brasil. 26 de octubre de 2026. REUTERS/Jean Carniel

Hace apenas tres semanas, muy pocos en Brasil vislumbraban otros cuatro años con Lula al mando. Bolsonaro se impuso en la primera vuelta el 4 de octubre y, desde que el país recuperó la democracia en los años ochenta, todo candidato que había logrado ese hito inicial terminaba imponiéndose en el balotaje. La perspectiva de un gobierno de derecha entusiasmaba a los inversores, quienes percibían al hijo del ex presidente Jair Bolsonaro como una figura más propensa a recortar el gasto público y equilibrar las cuentas.

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Encarando el fantasma de la derrota, Lula reestructuró por completo su estrategia electoral. Según una fuente con conocimiento interno de la campaña, que solicitó el anonimato para discutir asuntos privados, los aliados de Lula lo sentaron tras los resultados de la primera vuelta para tener una conversación a corazón abierto. Un asesor le pidió a Lula que recordara el acto de campaña más masivo al que había asistido. El candidato rememoró una manifestación en los años 80 que congregó a unos 500.000 brasileños. Acto seguido, el asesor le mostró un único video de Instagram que su campaña había publicado: acumulaba 9 millones de reproducciones.

Finalmente, Lula cedió el control de su estrategia en redes sociales a asesores más jóvenes e incluso adquirió su primer teléfono móvil, adoptando una tecnología que durante mucho tiempo juró que no necesitaba ni necesitaría jamás. Empezó a grabar videos en formato selfi para sus redes y se unió a un canal de WhatsApp bautizado como el “Ejército de Lula”, donde unos 11 millones de simpatizantes cerraron filas en torno a él.

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Pero no todo el repunte exigió que Lula saliera de su zona de confort. Antes de la primera vuelta, el gobierno aumentó en un 15% las prestaciones del programa de asistencia social insignia de Brasil. Tras conocerse los resultados iniciales, la administración decidió adelantar las fechas de pago para asegurar que los beneficiarios cobraran antes de la votación definitiva. Lula también anunció un plan de alivio de deudas para “microempresarios”, coronando así una ola de medidas de generosidad estatal desplegadas a lo largo del año.

Los periódicos O Globo, Extra y O Dia, que informan sobre la victoria del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, se exhiben en un establecimiento en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, el 26 de octubre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Se trató de un uso de la maquinaria estatal que le ha rendido enormes frutos a Lula en el pasado, pero que resulta cada vez más difícil de financiar. El movimiento también dejó entrever que el mandatario, un histórico defensor del gasto público como motor de crecimiento, podría aferrarse a esta estrategia durante los próximos cuatro años; sin importar que el déficit del país se haya abultado hasta un colosal 10% del producto interno bruto y que la deuda pública haya roto el techo del 80%.

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Lula, que llegó a la presidencia por primera vez en 2002 en plena “Marea Rosa” de líderes latinoamericanos de izquierda, logró meterse a los mercados en el bolsillo durante su primer mandato al sostener los superávits presupuestarios mientras ampliaba la red de asistencia social. Aquello era más sencillo en una época en la que Brasil era uno de los grandes ganadores del boom mundial de las materias primas. Varios de sus aliados apuntan que el Lula de aquel entonces mostraba mayor disposición a escuchar un amplio abanico de voces —incluso voces críticas— y a tender puentes con inversores y líderes corporativos a los que hoy, tras cuatro años, ha marginado casi por completo.

Durante su primera administración, Lula solía organizar asados dominicales con ministros y figuras de la oposición, y sellaba alianzas con los líderes del Congreso compartiendo un vaso de whisky en su despacho. Sin embargo, tras su regreso en 2022, configuró su gabinete basándose, en gran medida, en la lealtad que sus elegidos le habían jurado durante su tiempo en prisión. Múltiples fuentes señalan que terminó rodeándose de un círculo mucho más hermético de aliados, muchos de los cuales carecían del coraje para llevarle la contraria.

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Varias figuras del entorno de la campaña revelaron a Bloomberg News que el susto electoral le demostró a Lula que ahora está obligado a trascender su círculo íntimo y reconstruir los puentes con los sectores de Brasil que ha dejado de lado, entre ellos, la clase media. Según sus aliados, eso pasará por ceder a los empresarios y a los mercados un papel más protagónico en el diseño de su agenda. Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, aseguró el lunes en una entrevista televisiva que Lula tiene la voluntad de reunirse con los líderes empresariales y de actuar con estricta responsabilidad fiscal.

Los partidarios del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección, reaccionan mientras celebran la victoria de Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la Avenida Paulista, en São Paulo, Brasil, el 26 de octubre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

Aun así, no hay grandes indicios de que el mandatario vaya a dar un volantazo en su filosofía fiscal. Ha dejado claro que se limitará a buscar ajustes moderados en el próximo cuatrienio, marcándose como meta un superávit presupuestario primario (excluyendo el pago de intereses) del 1,5% del PIB para el final de su mandato, una cifra que se queda muy corta frente a las exigencias de Wall Street.

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En las mesas de dinero, desde São Paulo hasta Nueva York, el tamaño del batacazo electoral dejó perplejos a los gestores de fondos más curtidos, al punto de que algunos lo catalogaron como uno de los mayores sacudones políticos que han presenciado en toda su carrera. Los inversores, que llevaban semanas reajustando sus carteras en previsión de una victoria de Bolsonaro, se encontraron súbitamente atrapados en el lado equivocado de la apuesta, presenciando cómo sus portafolios encajaban la peor jornada del año.

El terremoto financiero desnudó también los temores del mercado sobre qué versión de Lula gobernará realmente. El principal fondo cotizado (ETF) de acciones brasileñas llegó a desplomarse un 26%, anotando la mayor caída intradía desde su creación en 2000. El real sufrió su mayor descalabro en más de dos décadas, mientras que los swaps de tasas de interés se dispararon con tal furia que la bolsa se vio obligada a ampliar de emergencia los límites de fluctuación permitidos.

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La primera pista sólida sobre el rumbo de Lula será el nombre de la persona elegida para timonear la economía brasileña. En las quinielas suenan con fuerza el vicepresidente Geraldo Alckmin y el gobernador del estado de Piauí, Rafael Fonteles, quienes jugaron un rol clave para blindar la campaña en la segunda vuelta, según confirmaron dos fuentes gubernamentales al tanto de las discusiones.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección presidencial, celebra con su esposa, Rosangela "Janja" da Silva, y el vicepresidente Geraldo Alckmin tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Brian Snyder

En el mundo corporativo hay quienes ven con muy buenos ojos a Fonteles, valorándolo como un gestor capaz que encarnaría a la nueva generación de cuadros dentro del Partido de los Trabajadores. Alckmin, por su parte, es un viejo lobo del establishment centrista que acabó forjando una inesperada alianza con Lula —su histórico rival político— como reacción al ascenso del bolsonarismo, y goza de amplio respeto en los circuitos financieros.

Para el que será su último mandato, tanto sus aliados como el mercado descuentan que Lula no querrá que su legado pase a la historia bajo el sello de la austeridad fiscal. Lo esperable es que ponga toda la carne en el asador del crecimiento económico y la reducción de la desigualdad. Si bien es cierto que Lula recuperó la presidencia en 2023 amparado por una coalición amplísima, finalmente decidió entregar las llaves del Ministerio de Hacienda a Fernando Haddad, un escudero de toda la vida de su partido. El círculo presidencial anticipa que repetirá una fórmula similar en esta ocasión.

Pero esto no implica que Lula vaya a arrojar la disciplina fiscal por la borda, aclararon las mismas fuentes. El presidente se topará con un margen de maniobra infinitamente más estrecho para encajar grandes inyecciones de gasto público en comparación con el inicio de su mandato anterior. Nadie en su entorno espera un segundo acto de la llamada “enmienda de transición”, aquel mecanismo legislativo que le permitió abrir el grifo del gasto público a lo grande. Esta vez, cualquier despilfarro o inversión social extra tendrá que meterse con calzador en un presupuesto mucho más rígido, forzando al gobierno a hacer un difícil equilibrismo entre el apetito de Lula por impulsar el crecimiento social y un corsé fiscal cada vez más apretado.

La respuesta definitiva al gran interrogante sobre el ocaso político de Lula se esconde, probablemente, en la lección que él mismo extraiga de la resurrección más inverosímil de su trayectoria. Es un hombre que se ha pasado la vida rompiendo los pronósticos en contra. Nació en la pobreza más absoluta, con una educación formal ínfima, y escaló desde el piso de una fábrica metalúrgica hasta la cúspide del poder en Brasil. Sobrevivió a un cáncer y a una condena por corrupción que lo mantuvo entre rejas durante casi dos años antes de que la justicia la anulara. Y, por si fuera poco, ha logrado arrodillar en dos ocasiones a los miembros de una dinastía cuya entera identidad política se cimenta en su destrucción. Pocos líderes en Brasil, o en el resto del mundo, son capaces de movilizar a unas legiones tan devotas.

Y, sin embargo, es muy probable que haya ganado esta elección, en gran medida, porque los asesores que capitanearon su asalto a las redes sociales comprendieron que los votos no eran una aclamación ciega a Lula, sino un profundo e instintivo rechazo a Bolsonaro.

Sea como fuere, a Lula no le va a quedar más remedio que abrazar la cooperación y la moderación a la fuerza. El nuevo Senado brasileño ha dado un violento viraje hacia la derecha después de que el partido de Bolsonaro arrasara en los comicios legislativos y regionales a principios de mes. Este nuevo mapa político deja a Lula acorralado frente a una única salida: encontrar la manera, una vez más, de pactar con el centro y la derecha si quiere que su agenda no nazca muerta.

El mayor “amienemigo” global de Lula también quiso dejar su firma en la tarde del lunes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump —quien no ha dudado en torpedear a Brasil con aranceles durante los últimos dos años en un claro intento de oxigenar a la familia Bolsonaro— declaró que, desde su punto de vista, los comicios tenían toda la pinta de haber estado “amañados”. Una afirmación que operaba como caja de resonancia para Bolsonaro, quien ya ha adelantado que impugnará los resultados. Pero inmediatamente después, Trump remató a su estilo: “Me cae bien Lula”.