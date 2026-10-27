En video: Armada incautó 1,2 toneladas de cocaína ocultas entre cavas de pescado en el Pacífico colombiano

Las autoridades hallaron 1.250 kilogramos de estupefacientes en una cava de hielo durante un operativo al oeste de Chocó, que dejó a tres tripulantes a disposición de la Fiscalía (prensa Armada de Colombia)

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La Armada Nacional de Colombia incautó 1,2 toneladas de cocaína camufladas entre pescados en una embarcación artesanal que navegaba por el Pacífico colombiano, al oeste del departamento de Chocó.

El cargamento estaba oculto en una cava de hielo y fue detectado durante una operación de control marítimo desarrollada con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos.

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La operación, informada el 26 de octubre de 2026, terminó con la captura de tres ciudadanos colombianos, que tripulaban la motonave tipo viento y marea. La institución militar informó que el procedimiento evitó la eventual distribución de 3,1 millones de dosis en mercados ilegales.

La Armada Nacional de Colombia incautó 1,2 toneladas de cocaína camufladas en un cargamento de pescado en el Pacífico (prensa Armada de Colombia)

Las unidades de Guardacostas interceptaron la embarcación durante una operación de interdicción marítima. En la inspección inicial, los uniformados detectaron paquetes rectangulares ocultos en una cava de hielo, entre la carga de pescado que transportaba la nave.

La embarcación fue trasladada hasta la Estación de Guardacostas de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Allí, personal de la Armada coordinó las diligencias con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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La Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph) confirmó que el contenido de los paquetes correspondía a clorhidrato de cocaína. El material estaba distribuido en 42 bultos con 1.250 paquetes rectangulares, cuyo peso total fue de 1.250 kilogramos.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía verificó la sustancia ilícita en la Estación de Guardacostas de Buenaventura (prensa Armada de Colombia)

Además de la droga, las autoridades decomisaron dos motores fuera de borda, 90 galones de combustible, equipos de navegación, dispositivos de comunicación y la embarcación utilizada para el traslado de la carga.

El capitán de corbeta Daniel Gutiérrez, comandante de la Estación Guardacostas de Buenaventura, señaló que el operativo afectó la logística de las redes dedicadas al tráfico de drogas por vía marítima.

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“La Armada Nacional asestó un nuevo golpe a las finanzas del narcotráfico en el Pacífico colombiano con la incautación de 1,2 toneladas de clorhidrato de cocaína que eran transportadas a bordo de una embarcación viento y marea”, confirmó el oficial.

Las autoridades confiscaron dos motores fuera de borda, 90 galones de combustible y equipos de navegación durante la interdicción (prensa Armada de Colombia)

Según las estimaciones entregadas por la Armada, la incautación impidió que cerca de USD 58 millones llegaran a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes. Los tres tripulantes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con los demás elementos recuperados. La Fiscalía deberá establecer la procedencia del cargamento, la ruta prevista y los responsables de la operación.

La operación contó con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos (Jiatfs, por sus siglas en inglés), una entidad que participa en tareas de intercambio de información y detección de embarcaciones sospechosas en rutas del Caribe y el Pacífico.

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Gutiérrez indicó que la institución mantendrá los controles en el Pacífico colombiano junto con autoridades nacionales e internacionales. “La Armada Nacional continuará desarrollando operaciones de control y seguridad marítima para debilitar las economías ilícitas, combatir el narcotráfico y contribuir a la seguridad de la región”, sostuvo.

Otra persecución terminó con 568 kilos de cocaína incautados cerca de República Dominicana

El nuevo decomiso se conoció un día después de otra operación contra el narcotráfico en aguas cercanas a República Dominicana. En ese caso, la Armada de Colombia informó la incautación de 568 kilogramos de cocaína que eran transportados en una lancha rápida tipo go fast.

Un operativo conjunto de Colombia, República Dominicana y Estados Unidos ubicó una embarcación rápida a 102 millas náuticas al sur de la isla Beata (Fuerza Aérea Colombiana)

La embarcación fue interceptada a 102 millas náuticas al sur de la isla Beata, tras una persecución en altamar. De acuerdo con la información oficial, la lancha había partido desde La Guajira y tenía como destino final territorio dominicano.

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Durante la inspección, los uniformados hallaron 555 paquetes rectangulares escondidos en costales. La prueba preliminar confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. Tres ciudadanos dominicanos, de 24, 34 y 45 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia.

La institución estimó que ese cargamento habría representado ingresos superiores a USD26 millones para las organizaciones criminales. También calculó que la carga equivalía a más de 1,4 millones de dosis destinadas a mercados ilegales internacionales.

El operativo involucró a la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada de República Dominicana y la Jiatfs. Las autoridades no informaron qué grupo estaría detrás del traslado ni si los detenidos tenían antecedentes judiciales.

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